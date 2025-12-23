https://sarabic.ae/20251223/الجيش-الأردني-يحبط-محاولات-تهريب-أسلحة-ومخدرات-على-الحدود-الشمالية-1108507628.html
الجيش الأردني يحبط محاولات تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الأردنية، الثلاثاء، بأن الجيش أحبط محاولات تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية للمملكة. 23.12.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الوكالة إن "القوات المسلحة الأردنية، باشرت منذ مساء الثلاثاء، باتخاذ إجراءات عسكرية وأمنية لمواجهة محاولات التسلل والتهريب على الحدود الشمالية للمملكة".وأضافت: "نفذت وحدات الجيش تقييما عملياتيا واستخباريا شاملا، أسهم في تحييد جماعات خارجة عن القانون كانت تحاول تهريب أسلحة ومواد مخدرة عبر الحدود".وأكدت القوات المسلحة الأردنية، أنها ستواصل أداء واجبها في حماية أمن واستقرار المملكة، مشددة على تشديد الإجراءات الميدانية لمنع تهريب الأسلحة والمواد المخدرة، والتعامل بحزم مع أي محاولات تهدد أمن البلاد.وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت، يوليو الماضي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.وفي شهر مايو/ أيار 2025، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، عن إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر "جابر" الحدودي مع سوريا، وذلك بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية.وفي يناير/ كانون الثاني 2025، شهدت بادية محافظة السويداء جنوبي سوريا، غارات جوية من قبل سلاح الطيران الأردني، استهدفت مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في بلدة الشعاب.وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أكد في وقت سابق، أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمان.
