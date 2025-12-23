عربي
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الأردني يحبط محاولات تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية
الجيش الأردني يحبط محاولات تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية

22:24 GMT 23.12.2025
© AP Photo / Raad Adaylehالجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية
الجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Raad Adayleh
أفادت وكالة الأنباء الأردنية، الثلاثاء، بأن الجيش أحبط محاولات تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية للمملكة.
وقالت الوكالة إن "القوات المسلحة الأردنية، باشرت منذ مساء الثلاثاء، باتخاذ إجراءات عسكرية وأمنية لمواجهة محاولات التسلل والتهريب على الحدود الشمالية للمملكة".
الجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
الجيش الأردني يحبط تهريب مخدرات بطائرة "درون" ويسقطها داخل الأراضى الأردنية
22 نوفمبر, 18:57 GMT
وأضافت: "نفذت وحدات الجيش تقييما عملياتيا واستخباريا شاملا، أسهم في تحييد جماعات خارجة عن القانون كانت تحاول تهريب أسلحة ومواد مخدرة عبر الحدود".
وأكدت القوات المسلحة الأردنية، أنها ستواصل أداء واجبها في حماية أمن واستقرار المملكة، مشددة على تشديد الإجراءات الميدانية لمنع تهريب الأسلحة والمواد المخدرة، والتعامل بحزم مع أي محاولات تهدد أمن البلاد.
وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت، يوليو الماضي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.
وفي شهر مايو/ أيار 2025، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، عن إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر "جابر" الحدودي مع سوريا، وذلك بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية.
وفي يناير/ كانون الثاني 2025، شهدت بادية محافظة السويداء جنوبي سوريا، غارات جوية من قبل سلاح الطيران الأردني، استهدفت مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في بلدة الشعاب.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أكد في وقت سابق، أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمان.
