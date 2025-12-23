https://sarabic.ae/20251223/السنغال-تمطر-شباك-بوتسوانا-بثلاثية-وتتصدر-مجموعتها-في-أمم-أفريقيا-1108500941.html
السنغال تمطر شباك بوتسوانا بثلاثية وتتصدر مجموعتها في أمم أفريقيا
وافتتح جاكسون التسجيل في الدقيقة 40 بعد متابعته لتمريرة عرضية أرضية من إسماعيل ياكوبس، قبل أن يعود ويعزز تقدم منتخب بلاده بهدف ثانٍ مستفيدًا من تمريرة إسماعيلا سار قبيل مرور ساعة من زمن اللقاء. وبهذا الانتصار، تصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي كان قد حقق فوزا صعبًا بنتيجة 1-0 على بنين في وقت سابق من اليوم. وانطلقت يوم الأحد الماضي، نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، وسط حماس عالمي كبير بفضل مشاركة نجوم كبار يلعبون في أندية أوروبية وعربية مرموقة.ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلى 6 مجموعات يتأهل منها الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.وجاءت المجموعات على النحو التالي:
السنغال تمطر شباك بوتسوانا بثلاثية وتتصدر مجموعتها في أمم أفريقيا
قاد المهاجم نيكولاس جاكسون منتخب السنغال لتحقيق فوز مريح على بوتسوانا بنتيجة 3-0، في افتتاح مشوارهما ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في المغرب، مساء اليوم الثلاثاء.
وافتتح جاكسون التسجيل في الدقيقة 40 بعد متابعته لتمريرة عرضية أرضية من إسماعيل ياكوبس، قبل أن يعود ويعزز تقدم منتخب بلاده بهدف ثانٍ مستفيدًا من تمريرة إسماعيلا سار قبيل مرور ساعة من زمن اللقاء.
واصل المنتخب السنغالي سيطرته وضغطه الهجومي، ليختتم شريف ندياي الثلاثية بهدف متأخر في الدقائق الأخيرة، في مباراة شهدت تفوقا هجوميًا واضحًا للسنغال التي سددت 28 كرة على المرمى.
وبهذا الانتصار، تصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الرابعة
بفارق الأهداف عن منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي كان قد حقق فوزا صعبًا بنتيجة 1-0 على بنين في وقت سابق من اليوم.
يذكر أن منتخب السنغال تُوج بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2021، ويُعد من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في النسخة الحالية.
وانطلقت يوم الأحد الماضي، نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، وسط حماس عالمي كبير بفضل مشاركة نجوم كبار يلعبون في أندية أوروبية وعربية مرموقة.
ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 6 مدن
وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.
وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلى 6 مجموعات يتأهل منها الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.
وجاءت المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: المغرب صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمر.
المجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي.
المجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا.
المجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.
المجموعة الخامسة: الجزائر وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان.
المجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق.