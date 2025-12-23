عربي
السنغال تمطر شباك بوتسوانا بثلاثية وتتصدر مجموعتها في أمم أفريقيا
السنغال تمطر شباك بوتسوانا بثلاثية وتتصدر مجموعتها في أمم أفريقيا
السنغال تمطر شباك بوتسوانا بثلاثية وتتصدر مجموعتها في أمم أفريقيا
سبوتنيك عربي
قاد المهاجم نيكولاس جاكسون منتخب السنغال لتحقيق فوز مريح على بوتسوانا بنتيجة 3-0، في افتتاح مشوارهما ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية لكرة... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T18:16+0000
2025-12-23T18:16+0000
رياضة
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108393439_0:0:1364:767_1920x0_80_0_0_e2b23c1b65eb88a5fe4a1b914e24e927.jpg
وافتتح جاكسون التسجيل في الدقيقة 40 بعد متابعته لتمريرة عرضية أرضية من إسماعيل ياكوبس، قبل أن يعود ويعزز تقدم منتخب بلاده بهدف ثانٍ مستفيدًا من تمريرة إسماعيلا سار قبيل مرور ساعة من زمن اللقاء. وبهذا الانتصار، تصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي كان قد حقق فوزا صعبًا بنتيجة 1-0 على بنين في وقت سابق من اليوم. وانطلقت يوم الأحد الماضي، نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، وسط حماس عالمي كبير بفضل مشاركة نجوم كبار يلعبون في أندية أوروبية وعربية مرموقة.ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلى 6 مجموعات يتأهل منها الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.وجاءت المجموعات على النحو التالي:
https://sarabic.ae/20251223/منتخب-الكونغو-الديمقراطية-يستهل-مشواره-في-أمم-أفريقيا-بفوز-ثمين-على-بنينفيديو-1108499724.html
https://sarabic.ae/20250127/قائمة-المدن-والملاعب-التي-تستضيف-أمم-أفريقيا-2025-1097219376.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108393439_16:0:1287:953_1920x0_80_0_0_814ae6ff2e18d2b03ca5a38eaf6a6c6c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, العالم, أخبار العالم الآن
رياضة, العالم, أخبار العالم الآن

السنغال تمطر شباك بوتسوانا بثلاثية وتتصدر مجموعتها في أمم أفريقيا

18:16 GMT 23.12.2025
© AP Photo / Themba Hadebeكأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Themba Hadebe
تابعنا عبر
قاد المهاجم نيكولاس جاكسون منتخب السنغال لتحقيق فوز مريح على بوتسوانا بنتيجة 3-0، في افتتاح مشوارهما ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في المغرب، مساء اليوم الثلاثاء.
وافتتح جاكسون التسجيل في الدقيقة 40 بعد متابعته لتمريرة عرضية أرضية من إسماعيل ياكوبس، قبل أن يعود ويعزز تقدم منتخب بلاده بهدف ثانٍ مستفيدًا من تمريرة إسماعيلا سار قبيل مرور ساعة من زمن اللقاء.
واصل المنتخب السنغالي سيطرته وضغطه الهجومي، ليختتم شريف ندياي الثلاثية بهدف متأخر في الدقائق الأخيرة، في مباراة شهدت تفوقا هجوميًا واضحًا للسنغال التي سددت 28 كرة على المرمى.
منتخب الكونغو الديمقراطية يستهل مشواره في أمم إفريقيا بفوز ثمين على بنين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
منتخب الكونغو الديمقراطية يستهل مشواره في أمم أفريقيا بفوز ثمين على بنين..فيديو
17:30 GMT
وبهذا الانتصار، تصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي كان قد حقق فوزا صعبًا بنتيجة 1-0 على بنين في وقت سابق من اليوم.
يذكر أن منتخب السنغال تُوج بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2021، ويُعد من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في النسخة الحالية.
وانطلقت يوم الأحد الماضي، نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، وسط حماس عالمي كبير بفضل مشاركة نجوم كبار يلعبون في أندية أوروبية وعربية مرموقة.
ستاد الحسن الثاني في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
مجتمع
قائمة المدن والملاعب التي تستضيف أمم أفريقيا 2025
27 يناير, 20:13 GMT
ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.
وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلى 6 مجموعات يتأهل منها الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.
وجاءت المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: المغرب صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمر.
المجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي.
المجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا.
المجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.
المجموعة الخامسة: الجزائر وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان.
المجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق.
