حكومة الوحدة الوطنية الليبية ترسل وفدا إلى أنقرة للتحقيق بشأن تحطم طائرة رئيس الأركان

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
حكومة الوحدة الوطنية الليبية ترسل وفدا إلى أنقرة للتحقيق بشأن تحطم طائرة رئيس الأركان
حكومة الوحدة الوطنية الليبية ترسل وفدا إلى أنقرة للتحقيق بشأن تحطم طائرة رئيس الأركان
وبحسب مراسل "سبوتنيك" فقد أوضحت الحكومة أن مهمة الوفد تتمثل في التنسيق المباشر مع الجهات التركية المختصة، والاطلاع على نتائج التحقيقات الفنية والأمنية المتعلقة بالحادث، بما يضمن استكمالها وفق الأطر القانونية المعتمدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لاحقة بشفافية ومسؤولية.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، محمد الحداد، في أنقرة.وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي، محمد الحداد.
21:41 GMT 23.12.2025 (تم التحديث: 21:43 GMT 23.12.2025)
أمرت حكومة الوحدة الوطنية بإيفاد وفدا رسميا رفيع المستوى إلى العاصمة التركية أنقرة، للوقوف على ملابسات حادثة تحطم الطائرة التي أودت بحياة الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس أركان الجيش الليبي في المنطقة الغربية، وذلك في إطار متابعة مجريات الحادثة واستكمال الإجراءات الرسمية ذات الصلة.
وبحسب مراسل "سبوتنيك" فقد أوضحت الحكومة أن مهمة الوفد تتمثل في التنسيق المباشر مع الجهات التركية المختصة، والاطلاع على نتائج التحقيقات الفنية والأمنية المتعلقة بالحادث، بما يضمن استكمالها وفق الأطر القانونية المعتمدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لاحقة بشفافية ومسؤولية.
وفي سياق متصل، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الحداد الرسمي في عموم البلاد لمدة ثلاثة أيام، مع تنكيس الأعلام في كافة مؤسسات الدولة، حدادًا على وفاة الفريق محمد الحداد ومرافقيه، تقديرًا لدورهم العسكري ومسيرتهم في المؤسسة العسكرية الليبية.
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
تركيا تعلن فقدان الاتصال بطائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين في أنقرة
19:27 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، محمد الحداد، في أنقرة.
وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية، وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي، محمد الحداد.
