https://sarabic.ae/20251223/حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-ترسل-وفدا-إلى-أنقرة-للتحقيق-بشأن-تحطم-طائرة-رئيس-الأركان-1108507068.html
حكومة الوحدة الوطنية الليبية ترسل وفدا إلى أنقرة للتحقيق بشأن تحطم طائرة رئيس الأركان
حكومة الوحدة الوطنية الليبية ترسل وفدا إلى أنقرة للتحقيق بشأن تحطم طائرة رئيس الأركان
سبوتنيك عربي
أمرت حكومة الوحدة الوطنية بإيفاد وفدا رسميا رفيع المستوى إلى العاصمة التركية أنقرة، للوقوف على ملابسات حادثة تحطم الطائرة التي أودت بحياة الفريق أول ركن محمد... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T21:41+0000
2025-12-23T21:41+0000
2025-12-23T21:43+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103681/82/1036818239_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_9791c2dd613d1ecae68f6fb2b9d10586.jpg
وبحسب مراسل "سبوتنيك" فقد أوضحت الحكومة أن مهمة الوفد تتمثل في التنسيق المباشر مع الجهات التركية المختصة، والاطلاع على نتائج التحقيقات الفنية والأمنية المتعلقة بالحادث، بما يضمن استكمالها وفق الأطر القانونية المعتمدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لاحقة بشفافية ومسؤولية.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، محمد الحداد، في أنقرة.وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي، محمد الحداد.
https://sarabic.ae/20251223/وزير-الداخلية-التركي-فقدان-الاتصال-بطائرة-كانت-تقل-5-أشخاص--بينهم-رئيس-الأركان-العامة-بالجيش-الليبي-1108502568.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103681/82/1036818239_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_350feb1e11019daf6b65f8d27d7badc4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
حكومة الوحدة الوطنية الليبية ترسل وفدا إلى أنقرة للتحقيق بشأن تحطم طائرة رئيس الأركان
21:41 GMT 23.12.2025 (تم التحديث: 21:43 GMT 23.12.2025)
أمرت حكومة الوحدة الوطنية بإيفاد وفدا رسميا رفيع المستوى إلى العاصمة التركية أنقرة، للوقوف على ملابسات حادثة تحطم الطائرة التي أودت بحياة الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس أركان الجيش الليبي في المنطقة الغربية، وذلك في إطار متابعة مجريات الحادثة واستكمال الإجراءات الرسمية ذات الصلة.
وبحسب مراسل "سبوتنيك" فقد أوضحت الحكومة أن مهمة الوفد تتمثل في التنسيق المباشر مع الجهات التركية المختصة، والاطلاع على نتائج التحقيقات الفنية والأمنية المتعلقة بالحادث، بما يضمن استكمالها وفق الأطر القانونية المعتمدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لاحقة بشفافية ومسؤولية.
وفي سياق متصل، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الحداد الرسمي في عموم البلاد لمدة ثلاثة أيام، مع تنكيس الأعلام في كافة مؤسسات الدولة، حدادًا على وفاة الفريق محمد الحداد ومرافقيه، تقديرًا لدورهم العسكري ومسيرتهم في المؤسسة العسكرية الليبية.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل 5 أشخاص
بينهم رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، محمد الحداد، في أنقرة.
وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية، وليد اللافي، لوسائل إعلام ليبية: "تلقينا منذ اللحظات الأولى اتصالا من الجانب التركي عن تفاصيل فقدان الاتصال بالطائرة، فقد الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار أنقرة نتيجة عطل فني".
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام الطائرة
التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي، محمد الحداد.