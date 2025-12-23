https://sarabic.ae/20251223/مناورات-صينيةسنغافورية-مشتركة-للطائرات-المسيرة-فيديو-1108492782.html
مناورات صينية–سنغافورية مشتركة للطائرات المسيرة... فيديو
أظهرت التدريبات العسكرية المشتركة بين الصين وسنغافورة مستوى عال من التنسيق بين القوات، حيث ركزت على استخدام الطائرات المسيرة والأنظمة غير المأهولة الأخرى في... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
ويظهر الفيديو وحدات من كلا البلدين وهي تنفذ عمليات منسقة باستخدام الطائرات المسيرة، والكلاب الآلية، وأنظمة غير مأهولة أخرى ضمن سيناريوهات قتالية متقدمة تحاكي تهديدات حقيقية.وتأتي هذه المناورات في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتطوير مهارات القوات المشاركة في التعامل مع الهجمات الإرهابية في بيئات حضرية معقدة. كما تهدف إلى اختبار التكتيكات الحديثة، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في المراقبة والاستطلاع والهجوم، بما يرفع مستوى الاستعداد القتالي للجانبين.
