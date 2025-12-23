https://sarabic.ae/20251223/وزير-الدفاع-الألماني-يستبعد-احتمالية-شن-روسيا-هجوما-على-حلف-الناتو-----1108480458.html

وزير الدفاع الألماني يستبعد احتمالية شن روسيا هجوما على حلف "الناتو"

صرح بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني، في مقابلة مع إحدى الصحف الغربية بأنه "يستبعد احتمال شن روسيا هجوما على دول حلف الناتو". 23.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيستوريوس، في مقابلة مع الصحيفة، اليوم الثلاثاء: "لا أؤمن بمثل هذا السيناريو".وأوضح بيستوريوس أن "القيادة الروسية لا تسعى لخوض حرب شاملة ضد الناتو".وأشار إلى أن "روسيا تسعى استراتيجيًا إلى دفع الولايات المتحدة للانسحاب من القارة الأوروبية".وأوضح غروشكو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد مرارا على أن روسيا "لم تكن لديها ولا تملك أي خطط عدوانية تجاه دول الناتو".وأكد في الوقت ذاته استعداد بلاده لتثبيت هذه الضمانات بشكل قانوني ولكن "فقط على قاعدة المعاملة بالمثل"."الناتو": روسيا حققت نجاحا كبيرا في تطوير منظومتها الدفاعية

