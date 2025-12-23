عربي
القوات الروسية تحرر بلدة في دنيبروبتروفسك وتسيطر على أخرى في خاركوف- وزارة الدفاع
وزير الدفاع الألماني يستبعد احتمالية شن روسيا هجوما على حلف "الناتو"
صرح بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني، في مقابلة مع إحدى الصحف الغربية بأنه "يستبعد احتمال شن روسيا هجوما على دول حلف الناتو". 23.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال بيستوريوس، في مقابلة مع الصحيفة، اليوم الثلاثاء: "لا أؤمن بمثل هذا السيناريو".وأوضح بيستوريوس أن "القيادة الروسية لا تسعى لخوض حرب شاملة ضد الناتو".وأشار إلى أن "روسيا تسعى استراتيجيًا إلى دفع الولايات المتحدة للانسحاب من القارة الأوروبية".وأوضح غروشكو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد مرارا على أن روسيا "لم تكن لديها ولا تملك أي خطط عدوانية تجاه دول الناتو".وأكد في الوقت ذاته استعداد بلاده لتثبيت هذه الضمانات بشكل قانوني ولكن "فقط على قاعدة المعاملة بالمثل"."الناتو": روسيا حققت نجاحا كبيرا في تطوير منظومتها الدفاعية
08:23 GMT 23.12.2025
قاعدة رامشتاين في ألمانيا
صرح بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني، في مقابلة مع إحدى الصحف الغربية بأنه "يستبعد احتمال شن روسيا هجوما على دول حلف الناتو".
وقال بيستوريوس، في مقابلة مع الصحيفة، اليوم الثلاثاء: "لا أؤمن بمثل هذا السيناريو".
وأوضح بيستوريوس أن "القيادة الروسية لا تسعى لخوض حرب شاملة ضد الناتو".

وأضاف: "لا استبعد أن تكون لدى موسكو رغبة في تفكيك تحالف الناتو من الداخل من خلال زعزعة وحدته".

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
انقسام في الناتو بشأن انضمام أوكرانيا للحلف
18 ديسمبر, 14:35 GMT
وأشار إلى أن "روسيا تسعى استراتيجيًا إلى دفع الولايات المتحدة للانسحاب من القارة الأوروبية".
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في وقت سابق، إن موسكو مستعدة لإبرام ضمانات أمنية ملزمة قانونيا مع دول حلف شمال الأطلسي، شريطة أن تقوم هذه الضمانات على أساس متبادل.
وأوضح غروشكو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد مرارا على أن روسيا "لم تكن لديها ولا تملك أي خطط عدوانية تجاه دول الناتو".
وأكد في الوقت ذاته استعداد بلاده لتثبيت هذه الضمانات بشكل قانوني ولكن "فقط على قاعدة المعاملة بالمثل".
"الناتو": روسيا حققت نجاحا كبيرا في تطوير منظومتها الدفاعية
