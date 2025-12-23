https://sarabic.ae/20251223/وزير-الدفاع-الألماني-يستبعد-احتمالية-شن-روسيا-هجوما-على-حلف-الناتو-----1108480458.html
وزير الدفاع الألماني يستبعد احتمالية شن روسيا هجوما على حلف "الناتو"
وزير الدفاع الألماني يستبعد احتمالية شن روسيا هجوما على حلف "الناتو"
سبوتنيك عربي
صرح بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني، في مقابلة مع إحدى الصحف الغربية بأنه "يستبعد احتمال شن روسيا هجوما على دول حلف الناتو". 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T08:23+0000
2025-12-23T08:23+0000
2025-12-23T08:23+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار ألمانيا
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072506846_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_420002c9f5afe220a3c2b1f3ddbf43a9.jpg
وقال بيستوريوس، في مقابلة مع الصحيفة، اليوم الثلاثاء: "لا أؤمن بمثل هذا السيناريو".وأوضح بيستوريوس أن "القيادة الروسية لا تسعى لخوض حرب شاملة ضد الناتو".وأشار إلى أن "روسيا تسعى استراتيجيًا إلى دفع الولايات المتحدة للانسحاب من القارة الأوروبية".وأوضح غروشكو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد مرارا على أن روسيا "لم تكن لديها ولا تملك أي خطط عدوانية تجاه دول الناتو".وأكد في الوقت ذاته استعداد بلاده لتثبيت هذه الضمانات بشكل قانوني ولكن "فقط على قاعدة المعاملة بالمثل"."الناتو": روسيا حققت نجاحا كبيرا في تطوير منظومتها الدفاعية
https://sarabic.ae/20251218/انقسام-في-الناتو-بشأن-انضمام-أوكرانيا-للحلف-1108302528.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072506846_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_457ec9a5a021382f73f75f5f1e0e0434.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ألمانيا, الناتو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ألمانيا, الناتو
وزير الدفاع الألماني يستبعد احتمالية شن روسيا هجوما على حلف "الناتو"
صرح بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني، في مقابلة مع إحدى الصحف الغربية بأنه "يستبعد احتمال شن روسيا هجوما على دول حلف الناتو".
وقال بيستوريوس، في مقابلة مع الصحيفة، اليوم الثلاثاء: "لا أؤمن بمثل هذا السيناريو".
وأوضح بيستوريوس أن "القيادة الروسية لا تسعى لخوض حرب شاملة ضد الناتو".
وأضاف: "لا استبعد أن تكون لدى موسكو رغبة في تفكيك تحالف الناتو من الداخل من خلال زعزعة وحدته".
وأشار إلى أن "روسيا تسعى استراتيجيًا إلى دفع الولايات المتحدة للانسحاب من القارة الأوروبية".
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في وقت سابق، إن موسكو مستعدة لإبرام ضمانات أمنية ملزمة قانونيا مع دول حلف شمال الأطلسي، شريطة أن تقوم هذه الضمانات على أساس متبادل.
وأوضح غروشكو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد مرارا على أن روسيا "لم تكن لديها ولا تملك أي خطط عدوانية تجاه دول الناتو".
وأكد في الوقت ذاته استعداد بلاده لتثبيت هذه الضمانات بشكل قانوني ولكن "فقط على قاعدة المعاملة بالمثل".