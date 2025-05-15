https://sarabic.ae/20250515/الناتو-روسيا-حققت-نجاحا-كبيرا-في-تطوير-منظومتها-الدفاعية-1100552524.html

"الناتو": روسيا حققت نجاحا كبيرا في تطوير منظومتها الدفاعية

"الناتو": روسيا حققت نجاحا كبيرا في تطوير منظومتها الدفاعية

سبوتنيك عربي

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، اليوم الخميس، بأن روسيا حققت نجاحا كبيرا في مجال صناعة الأسلحة، وتطوير المنظوة الدفاعية لديها. 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T06:27+0000

2025-05-15T06:27+0000

2025-05-15T06:27+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

ناتو

ناتو

الناتو

حلف الأطلسي

حلف النتو

الحلف الأطلسي

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072897270_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39031d7aba1473678aafd1f8bd906c1b.jpg

وقال روته إن دول الحلف يجب أن تعمل على تطوير صناعاتها الدفاعية في ضوء "النجاحات الكبيرة" التي حققتها روسيا في هذا المجال.وأضاف روته قبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الحلف في تركيا، في خطاب بث على موقع حلف "الناتو" الإلكتروني: "سنناقش قضايا الإنتاج الصناعي الدفاعي. نحتاج إلى زيادة الإنتاج في جميع دول "الناتو"، وخاصةً عندما ننظر إلى روسيا: لقد حققوا نجاحًا باهرًا في هذا المجال، وعلينا التغلب عليهم في هذه القضية".وأعربت السلطات في موسكو مرارا وتكرارا عن قلقها إزاء تعزيز التكتل لقوات الحلف في أوروبا. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن السلطات في موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب أن يتخلى عن مساره نحو عسكرة القارة. وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن السلطات في موسكو لا تنوي مهاجمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. ولا يوجد أي معنى في هذا.وأشار الرئيس الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يخيفون شعوبهم بانتظام بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الناس الأذكياء يدركون جيدا أن هذا مجرد كذبة".موسكو: "الناتو" يواصل تصعيد نشاطه العسكري في المناطق البحريةالخارجية الروسية: ظهور قوات الناتو في أوكرانيا ستكون له عواقب سلبية

https://sarabic.ae/20250513/أردوغان-للأمين-العام-للناتو-الحلف-يجب-ألا-يشارك-في-الصراع-الأوكراني-وفرصة-السلام-لا-يجب-تفويتها-1100488739.html

https://sarabic.ae/20250505/مجلس-الأمن-الروسي-الناتو-وأوروبا-أطلقا-برامج-تهدف-لإعداد-الغرب-لصراع-عسكري-مباشر-مع-موسكو-1100194849.html

حلف الأطلسي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, ناتو, ناتو, الناتو, حلف الأطلسي, حلف النتو, الحلف الأطلسي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار