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"الناتو": روسيا حققت نجاحا كبيرا في تطوير منظومتها الدفاعية
"الناتو": روسيا حققت نجاحا كبيرا في تطوير منظومتها الدفاعية
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، اليوم الخميس، بأن روسيا حققت نجاحا كبيرا في مجال صناعة الأسلحة، وتطوير المنظوة الدفاعية لديها. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقال روته إن دول الحلف يجب أن تعمل على تطوير صناعاتها الدفاعية في ضوء "النجاحات الكبيرة" التي حققتها روسيا في هذا المجال.وأضاف روته قبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الحلف في تركيا، في خطاب بث على موقع حلف "الناتو" الإلكتروني: "سنناقش قضايا الإنتاج الصناعي الدفاعي. نحتاج إلى زيادة الإنتاج في جميع دول "الناتو"، وخاصةً عندما ننظر إلى روسيا: لقد حققوا نجاحًا باهرًا في هذا المجال، وعلينا التغلب عليهم في هذه القضية".وأعربت السلطات في موسكو مرارا وتكرارا عن قلقها إزاء تعزيز التكتل لقوات الحلف في أوروبا. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن السلطات في موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب أن يتخلى عن مساره نحو عسكرة القارة. وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن السلطات في موسكو لا تنوي مهاجمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. ولا يوجد أي معنى في هذا.وأشار الرئيس الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يخيفون شعوبهم بانتظام بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الناس الأذكياء يدركون جيدا أن هذا مجرد كذبة".موسكو: "الناتو" يواصل تصعيد نشاطه العسكري في المناطق البحريةالخارجية الروسية: ظهور قوات الناتو في أوكرانيا ستكون له عواقب سلبية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, ناتو, ناتو, الناتو, حلف الأطلسي, حلف النتو, الحلف الأطلسي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, ناتو, ناتو, الناتو, حلف الأطلسي, حلف النتو, الحلف الأطلسي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
"الناتو": روسيا حققت نجاحا كبيرا في تطوير منظومتها الدفاعية
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، اليوم الخميس، بأن روسيا حققت نجاحا كبيرا في مجال صناعة الأسلحة، وتطوير المنظوة الدفاعية لديها.
وقال روته إن دول الحلف يجب أن تعمل على تطوير صناعاتها الدفاعية في ضوء "النجاحات الكبيرة" التي حققتها روسيا في هذا المجال.
وأضاف روته قبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الحلف في تركيا، في خطاب بث على موقع حلف "الناتو" الإلكتروني: "سنناقش قضايا الإنتاج الصناعي الدفاعي. نحتاج إلى زيادة الإنتاج في جميع دول "الناتو"، وخاصةً عندما ننظر إلى روسيا: لقد حققوا نجاحًا باهرًا في هذا المجال، وعلينا التغلب عليهم في هذه القضية".
وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطا غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية. ويعمل الحلف على توسيع العمليات ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي".
وأعربت السلطات في موسكو مرارا وتكرارا عن قلقها إزاء تعزيز التكتل لقوات الحلف في أوروبا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن السلطات في موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب أن يتخلى عن مساره نحو عسكرة القارة.
وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن السلطات في موسكو لا تنوي مهاجمة الدول الأعضاء
في حلف شمال الأطلسي. ولا يوجد أي معنى في هذا.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يخيفون شعوبهم بانتظام بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الناس الأذكياء يدركون جيدا أن هذا مجرد كذبة".