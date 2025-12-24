https://sarabic.ae/20251224/الخارجية-الأمريكية-روبيو-يبحث-الجهود-الدبلوماسية-بشأن-أوكرانيا-مع-نظيره-الفرنسي--1108509735.html
الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث الجهود الدبلوماسية بشأن أوكرانيا مع نظيره الفرنسي
الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث الجهود الدبلوماسية بشأن أوكرانيا مع نظيره الفرنسي
سبوتنيك عربي
صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، تومي بيغوت، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T03:56+0000
2025-12-24T03:56+0000
2025-12-24T03:57+0000
روبيو
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg
وأوضح بيغوت، في بيان رسمي، أن روبيو وبارو ناقشا الحاجة الملحة إلى التوصل لوقف إنساني لإطلاق النار في السودان، واتفقا على مواصلة التعاون في المسار الدبلوماسي الهادف إلى إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا، كما شددا على الاستمرار في تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.وأشار البيان إلى أن الاتصال يأتي في إطار التنسيق المستمر بين واشنطن وباريس حول عدد من الملفات الدولية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والأزمات الإنسانية المتفاقمة في مناطق أخرى.ومنذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، تروج الولايات المتحدة الأمريكية لخطة سلام جديدة تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا. وفي هذا السياق، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2 كانون الأول/ديسمبر، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، خلال زيارة أجراها الوفد الأمريكي إلى الكرملين لبحث تفاصيل الخطة المقترحة.وكان الكرملين قد أكد في وقت سابق أن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات، ومتمسكة بمسار النقاشات المتعلقة بالتسوية السياسية للنزاع.
https://sarabic.ae/20251219/روبيو-لا-تزال-أصعب-القضايا-في-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-عالقة-دون-حل-1108357098.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_3674847703d216f8b0610111888e606d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روبيو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روبيو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث الجهود الدبلوماسية بشأن أوكرانيا مع نظيره الفرنسي
03:56 GMT 24.12.2025 (تم التحديث: 03:57 GMT 24.12.2025)
صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، تومي بيغوت، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، جرى خلاله بحث الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، إلى جانب تطورات الأوضاع في السودان وقطاع غزة.
وأوضح بيغوت، في بيان رسمي، أن روبيو وبارو ناقشا الحاجة الملحة إلى التوصل لوقف إنساني لإطلاق النار في السودان، واتفقا على مواصلة التعاون في المسار الدبلوماسي الهادف إلى إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا، كما شددا على الاستمرار في تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.
وأشار البيان إلى أن الاتصال يأتي في إطار التنسيق المستمر بين واشنطن وباريس حول عدد من الملفات الدولية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والأزمات الإنسانية المتفاقمة في مناطق أخرى.
ومنذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، تروج الولايات المتحدة الأمريكية لخطة سلام جديدة تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا
. وفي هذا السياق، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2 كانون الأول/ديسمبر، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، خلال زيارة أجراها الوفد الأمريكي إلى الكرملين لبحث تفاصيل الخطة المقترحة.
وكان الكرملين قد أكد في وقت سابق أن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات، ومتمسكة بمسار النقاشات المتعلقة بالتسوية السياسية للنزاع.