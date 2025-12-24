الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث الجهود الدبلوماسية بشأن أوكرانيا مع نظيره الفرنسي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
أمساليوم
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث الجهود الدبلوماسية بشأن أوكرانيا مع نظيره الفرنسي
وأوضح بيغوت، في بيان رسمي، أن روبيو وبارو ناقشا الحاجة الملحة إلى التوصل لوقف إنساني لإطلاق النار في السودان، واتفقا على مواصلة التعاون في المسار الدبلوماسي الهادف إلى إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا، كما شددا على الاستمرار في تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.وأشار البيان إلى أن الاتصال يأتي في إطار التنسيق المستمر بين واشنطن وباريس حول عدد من الملفات الدولية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والأزمات الإنسانية المتفاقمة في مناطق أخرى.ومنذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، تروج الولايات المتحدة الأمريكية لخطة سلام جديدة تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا. وفي هذا السياق، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2 كانون الأول/ديسمبر، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، خلال زيارة أجراها الوفد الأمريكي إلى الكرملين لبحث تفاصيل الخطة المقترحة.وكان الكرملين قد أكد في وقت سابق أن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات، ومتمسكة بمسار النقاشات المتعلقة بالتسوية السياسية للنزاع.
© Photo / mid.ruوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، تومي بيغوت، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، جرى خلاله بحث الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، إلى جانب تطورات الأوضاع في السودان وقطاع غزة.
وأوضح بيغوت، في بيان رسمي، أن روبيو وبارو ناقشا الحاجة الملحة إلى التوصل لوقف إنساني لإطلاق النار في السودان، واتفقا على مواصلة التعاون في المسار الدبلوماسي الهادف إلى إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا، كما شددا على الاستمرار في تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
روبيو: لا تزال أصعب القضايا في تسوية الأزمة الأوكرانية عالقة دون حل
19 ديسمبر, 17:43 GMT
وأشار البيان إلى أن الاتصال يأتي في إطار التنسيق المستمر بين واشنطن وباريس حول عدد من الملفات الدولية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والأزمات الإنسانية المتفاقمة في مناطق أخرى.
ومنذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، تروج الولايات المتحدة الأمريكية لخطة سلام جديدة تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا. وفي هذا السياق، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2 كانون الأول/ديسمبر، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، خلال زيارة أجراها الوفد الأمريكي إلى الكرملين لبحث تفاصيل الخطة المقترحة.
وكان الكرملين قد أكد في وقت سابق أن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات، ومتمسكة بمسار النقاشات المتعلقة بالتسوية السياسية للنزاع.
