الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث الجهود الدبلوماسية بشأن أوكرانيا مع نظيره الفرنسي

الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث الجهود الدبلوماسية بشأن أوكرانيا مع نظيره الفرنسي

صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، تومي بيغوت، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع...

وأوضح بيغوت، في بيان رسمي، أن روبيو وبارو ناقشا الحاجة الملحة إلى التوصل لوقف إنساني لإطلاق النار في السودان، واتفقا على مواصلة التعاون في المسار الدبلوماسي الهادف إلى إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا، كما شددا على الاستمرار في تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.وأشار البيان إلى أن الاتصال يأتي في إطار التنسيق المستمر بين واشنطن وباريس حول عدد من الملفات الدولية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والأزمات الإنسانية المتفاقمة في مناطق أخرى.ومنذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، تروج الولايات المتحدة الأمريكية لخطة سلام جديدة تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا. وفي هذا السياق، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2 كانون الأول/ديسمبر، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، خلال زيارة أجراها الوفد الأمريكي إلى الكرملين لبحث تفاصيل الخطة المقترحة.وكان الكرملين قد أكد في وقت سابق أن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات، ومتمسكة بمسار النقاشات المتعلقة بالتسوية السياسية للنزاع.

