https://sarabic.ae/20251224/الخارجية-المصرية-تطالب-بخفض-التصعيد-ووقف-مظاهر-العنف--في-سوريا---1108515072.html

الخارجية المصرية تطالب بخفض التصعيد ووقف مظاهر العنف في سوريا

الخارجية المصرية تطالب بخفض التصعيد ووقف مظاهر العنف في سوريا

سبوتنيك عربي

طالبت وزارة الخارجية المصرية بضرورة خفض التصعيد ووقف مظاهر العنف في سوريا، مؤكدة متابعتها ببالغ القلق للتطورات الميدانية المتسارعة في الشمال السوري، لا سيما في... 24.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-24T09:42+0000

2025-12-24T09:42+0000

2025-12-24T09:42+0000

أخبار سوريا اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

قسد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/0f/1073559818_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_9d2079f4c7938f3737198d2c361dcc83.jpg

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، الأهمية البالغة لتهدئة الأوضاع، وحماية المدنيين، وصون أمن سوريا ووحدة أراضيها. بحسب ما ذكر موقع "الوطن" المصري. واندلعت اشتباكات عنيفة، الاثنين الماضي، بين قوى الأمن الداخلي الكردية "الأسايش"، والقوات الحكومية السورية، في مناطق شمال مدينة حلب، خاصة قرب حي الأشرفية ودواري شيحان والليرمون.ووقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، في 10 آذار/مارس الماضي، اتفاقًا يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.ودعت الحكومة السورية المؤقتة قوات "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، فضلا عن حث الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.

https://sarabic.ae/20251223/قبيل-أيام-من-انتهاء-مهلته-ما-مصير-اتفاق-مارس-بين-الحكومة-السورية-وقسد-1108480701.html

https://sarabic.ae/20251222/الداخلية-السورية-قسد-خرقت-الاتفاقات-السابقة-في-حيي-الشيخ-مقصود-والأشرفية--1108466221.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, قسد