الداخلية السورية: "قسد" خرقت الاتفاقات السابقة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية
أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا عاجلا عبر قناتها على "تلغرام"، اتهمت فيه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المتمركزة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب،
وقال البيان إن "عناصر قسد انسحبوا بشكل مفاجئ من الحواجز المشتركة، ثم أطلقوا النار عليها، في انتهاك صارخ للاتفاقات المبرمة بين الطرفين". وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن الحكومة السورية لم تلمس من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إرادة أو مبادرة لتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس، الذي يقضي باندماجها داخل المؤسسات السورية، وإنما جرت مماطلة من جانب "قسد" في التنفيذ.وأوضح الشيباني، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان بقصر الشعب في العاصمة السورية دمشق أن: "اتفاق 10 آذار/ مارس، مع "قسد" يعبر عن الإرادة السورية في توحيد الأراضي السورية، لكننا لم نلمس مبادرة أو إرادة جدية منها في تنفيذ هذا الاتفاق، ولكن كان هناك مماطلة ممنهجة".ووقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، في 10 آذار/مارس الماضي، اتفاقًا يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.ودعت الحكومة السورية المؤقتة قوات "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس، فضلا عن حث الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
