https://sarabic.ae/20251224/بسبب-أفعى-و6-كلاب-حرمان-رجل-من-اقتناء-الحيوانات-لـ-7-سنوات-1108537126.html
بسبب أفعى و6 كلاب.. حرمان رجل من اقتناء الحيوانات لـ 7 سنوات
بسبب أفعى و6 كلاب.. حرمان رجل من اقتناء الحيوانات لـ 7 سنوات
سبوتنيك عربي
دانت محكمة بريطانية أحد الأشخاص بعدما تسبب في موت أفعى جوعا، إضافة إلى احتجاز مجموعة من الكلاب في ظروف وصفتها الشرطة بـ "المروعة". 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T21:55+0000
2025-12-24T21:55+0000
مجتمع
منوعات
أخبار العالم الآن
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/05/1096495462_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_8d3cd509320c46f12da60f92a837cee8.jpg
وتضمن حكم المحكمة حرمان الرجل من تربية الحيوانات لمدة 7 سنوات، حسب وسائل إعلام بريطانية.وخلال مثوله أمام المحكمة، أقر البريطاني الذي يدعى جيك رايلي، 35 عاما، بالتهم المنسوبة إليه فيما يتعلق بإساءة معاملة الحيوانات.وبحسب شرطة جنوب يوركشاير، فإنه تم العثور على 6 كلاب داخل المنزل اثنان منها كانا محتجزين داخل أقفاص متسخة دون توفير مياه للشرب.كما ذكرت الشرطة أن الرجل احتجز ثعبان من نوع "بايثون ملكي" حتى عثرت عليه الشرطة ميتا داخل صندوق زجاجي.
https://sarabic.ae/20241017/بعدما-لدغته-هندي-يذهب-إلى-المستشفى-حاملا-أفعى-سامة-فيديو-1093851956.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/05/1096495462_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_2022229c1a0f53d76b234bb05b12628c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار العالم الآن, بريطانيا
منوعات, أخبار العالم الآن, بريطانيا

بسبب أفعى و6 كلاب.. حرمان رجل من اقتناء الحيوانات لـ 7 سنوات

21:55 GMT 24.12.2025
ثعبان صنوبر لويزيانا يقف في وضعية دفاع عن نفسه المهددة بالانقراض في غابة كيساتشي الوطنية بولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية.
ثعبان صنوبر لويزيانا يقف في وضعية دفاع عن نفسه المهددة بالانقراض في غابة كيساتشي الوطنية بولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
تابعنا عبر
دانت محكمة بريطانية أحد الأشخاص بعدما تسبب في موت أفعى جوعا، إضافة إلى احتجاز مجموعة من الكلاب في ظروف وصفتها الشرطة بـ "المروعة".
وتضمن حكم المحكمة حرمان الرجل من تربية الحيوانات لمدة 7 سنوات، حسب وسائل إعلام بريطانية.
وخلال مثوله أمام المحكمة، أقر البريطاني الذي يدعى جيك رايلي، 35 عاما، بالتهم المنسوبة إليه فيما يتعلق بإساءة معاملة الحيوانات.
صورة لراس أفعى في حديقة حيوان ألمانية يظهر فيها لسانها المتشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
مجتمع
بعدما لدغته... هندي يذهب إلى المستشفى حاملا أفعى سامة.. فيديو
17 أكتوبر 2024, 08:11 GMT
وبحسب شرطة جنوب يوركشاير، فإنه تم العثور على 6 كلاب داخل المنزل اثنان منها كانا محتجزين داخل أقفاص متسخة دون توفير مياه للشرب.
كما ذكرت الشرطة أن الرجل احتجز ثعبان من نوع "بايثون ملكي" حتى عثرت عليه الشرطة ميتا داخل صندوق زجاجي.
