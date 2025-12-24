https://sarabic.ae/20251224/بسبب-أفعى-و6-كلاب-حرمان-رجل-من-اقتناء-الحيوانات-لـ-7-سنوات-1108537126.html
بسبب أفعى و6 كلاب.. حرمان رجل من اقتناء الحيوانات لـ 7 سنوات
دانت محكمة بريطانية أحد الأشخاص بعدما تسبب في موت أفعى جوعا، إضافة إلى احتجاز مجموعة من الكلاب في ظروف وصفتها الشرطة بـ "المروعة". 24.12.2025
وتضمن حكم المحكمة حرمان الرجل من تربية الحيوانات لمدة 7 سنوات، حسب وسائل إعلام بريطانية.وخلال مثوله أمام المحكمة، أقر البريطاني الذي يدعى جيك رايلي، 35 عاما، بالتهم المنسوبة إليه فيما يتعلق بإساءة معاملة الحيوانات.وبحسب شرطة جنوب يوركشاير، فإنه تم العثور على 6 كلاب داخل المنزل اثنان منها كانا محتجزين داخل أقفاص متسخة دون توفير مياه للشرب.كما ذكرت الشرطة أن الرجل احتجز ثعبان من نوع "بايثون ملكي" حتى عثرت عليه الشرطة ميتا داخل صندوق زجاجي.
