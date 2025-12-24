https://sarabic.ae/20251224/سبوتنيك-تزين-شوارع-ريو-دي-جانيرو-بترام-مميز-يحمل-رسالة-إعلامية-جديدة-فيديو-1108527158.html
"سبوتنيك" تزين شوارع ريو دي جانيرو بترام مميز يحمل رسالة إعلامية جديدة... فيديو
"سبوتنيك" تزين شوارع ريو دي جانيرو بترام مميز يحمل رسالة إعلامية جديدة... فيديو
سبوتنيك عربي
عشية عيد الميلاد، انطلقت عربات الترام (قطار الشوراع) البرتقالية الزاهية، التي تحمل شعار "سبوتنيك"، في شوارع المركز التاريخي لمدينة ريو دي جانيرو، مزدانة بصورة... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T15:42+0000
2025-12-24T15:42+0000
2025-12-24T15:42+0000
سبوتنيك
روسيا
أخبار البرازيل
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/18/1108526501_131:0:1301:658_1920x0_80_0_0_72d2fe0e424cd1ae88e40325d6ad5fa2.png
ويعد خط "الترام" هذا من أكثر الخطوط شعبية بين سكان ريو دي جانيرو وزوارها، حيث ينقل ما يقارب 100 ألف راكب يوميًا، وعلى طول مساره، يمر الترام بمعالم بارزة في المدينة، مثل جادة الأولمبياد، ومتحف الغد، ومتحف ريو دي جانيرو للفنون، والمسرح البلدي، ومباني الميناء التاريخية، ومركز بورتو مارافيلها الثقافي، وحوض أسماك أكواريو، ومقرات فرق الرقص المشاركة في الكرنفال الشهير.وقد لاقت هذه المبادرة تفاعلا إيجابيا من سكان المدينة، وقال الطالب، ماركوس بيترو، تعليقا على ظهور الترام الذي يحمل شعار "سبوتنيك" في شوارع ريو دي جانيرو: "يحتاج الناس إلى معلومات جديدة ليحكموا بأنفسهم على الحقيقة من الزيف. هذه هي الصحافة!"، ووافقته الرأي زميلته ماريا إدواردو، قائلة: "الإذاعة الجديدة رائعة ومهمة لنا، سكان ريو".في الأول من أغسطس/آب 2025، أطلقت وكالة "سبوتنيك" بثا إذاعيا باللغة البرتغالية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على تردد 80.5 إف إم، لتغطي بذلك منطقة ريو دي جانيرو الكبرى بأكملها، التي يزيد عدد سكانها عن 13 مليون نسمة. وبذلك، أصبحت سبوتنيك الوسيلة الإعلامية الروسية الوحيدة التي تبث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في البرازيل.
https://sarabic.ae/20250801/سبوتنيك-تطلق-بثا-إذاعيا-على-مدار-24-ساعة-في-البرازيل-1103268042.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/18/1108526501_278:0:1155:658_1920x0_80_0_0_9c9f613d1f80f9f4763d411380d92340.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك, روسيا, أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
سبوتنيك, روسيا, أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
"سبوتنيك" تزين شوارع ريو دي جانيرو بترام مميز يحمل رسالة إعلامية جديدة... فيديو
عشية عيد الميلاد، انطلقت عربات الترام (قطار الشوراع) البرتقالية الزاهية، التي تحمل شعار "سبوتنيك"، في شوارع المركز التاريخي لمدينة ريو دي جانيرو، مزدانة بصورة النمر أحد رموز البرازيل، وشعار "سبوتنيك – صوت مختلف، محتوى فريد".
ويعد خط "الترام" هذا من أكثر الخطوط شعبية بين سكان ريو دي جانيرو وزوارها، حيث ينقل ما يقارب 100 ألف راكب يوميًا، وعلى طول مساره، يمر الترام بمعالم بارزة في المدينة، مثل جادة الأولمبياد، ومتحف الغد، ومتحف ريو دي جانيرو للفنون، والمسرح البلدي، ومباني الميناء التاريخية، ومركز بورتو مارافيلها الثقافي، وحوض أسماك أكواريو، ومقرات فرق الرقص المشاركة في الكرنفال الشهير.
وقد لاقت هذه المبادرة تفاعلا إيجابيا من سكان المدينة، وقال الطالب، ماركوس بيترو، تعليقا على ظهور الترام الذي يحمل شعار "سبوتنيك" في شوارع ريو دي جانيرو: "يحتاج الناس إلى معلومات جديدة ليحكموا بأنفسهم على الحقيقة من الزيف. هذه هي الصحافة!"، ووافقته الرأي زميلته ماريا إدواردو، قائلة: "الإذاعة الجديدة رائعة ومهمة لنا، سكان ريو".
"سبوتنيك" وكالة أنباء وإذاعة دولية. تبث "سبوتنيك" برامجها في عشرات الدول بأكثر من 30 لغة، ويبلغ جمهورها الإذاعي 220 مليون مستمع، ولديها أكثر من 32 مليون مشترك على مواقع التواصل الاجتماعي.
أُطلقت "سبوتنيك برازيل"، القسم الناطق بالبرتغالية التابع للوكالة، في فبراير/شباط 2015. وتدار عملياتها التحريرية من موسكو ومركز متعدد الوسائط في ريو دي جانيرو. على مدار عشر سنوات، حازت "سبوتنيك برازيل" على ثقة العديد من المشتركين وفازت بالعديد من الجوائز. فعلى سبيل المثال، فاز فريق التحرير بإحدى أرفع جوائز الصحافة في البرازيل، وهي الجائزة الوطنية السنوية الرابعة والثلاثون للصحافة من حركة العدالة وحقوق الإنسان.
في الأول من أغسطس/آب 2025، أطلقت وكالة "سبوتنيك" بثا إذاعيا باللغة البرتغالية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
على تردد 80.5 إف إم، لتغطي بذلك منطقة ريو دي جانيرو الكبرى بأكملها، التي يزيد عدد سكانها عن 13 مليون نسمة. وبذلك، أصبحت سبوتنيك الوسيلة الإعلامية الروسية الوحيدة التي تبث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في البرازيل.