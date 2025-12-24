"سبوتنيك" تزين شوارع ريو دي جانيرو بترام مميز يحمل رسالة إعلامية جديدة... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"سبوتنيك" تزين شوارع ريو دي جانيرو بترام مميز يحمل رسالة إعلامية جديدة... فيديو
"سبوتنيك" تزين شوارع ريو دي جانيرو بترام مميز يحمل رسالة إعلامية جديدة... فيديو
سبوتنيك عربي
عشية عيد الميلاد، انطلقت عربات الترام (قطار الشوراع) البرتقالية الزاهية، التي تحمل شعار "سبوتنيك"، في شوارع المركز التاريخي لمدينة ريو دي جانيرو، مزدانة بصورة... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T15:42+0000
2025-12-24T15:42+0000
سبوتنيك
روسيا
أخبار البرازيل
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
"سبوتنيك" تزين شوارع ريو دي جانيرو بترام مميز يحمل رسالة إعلامية جديدة... فيديو

عشية عيد الميلاد، انطلقت عربات الترام (قطار الشوراع) البرتقالية الزاهية، التي تحمل شعار "سبوتنيك"، في شوارع المركز التاريخي لمدينة ريو دي جانيرو، مزدانة بصورة النمر أحد رموز البرازيل، وشعار "سبوتنيك – صوت مختلف، محتوى فريد".
ويعد خط "الترام" هذا من أكثر الخطوط شعبية بين سكان ريو دي جانيرو وزوارها، حيث ينقل ما يقارب 100 ألف راكب يوميًا، وعلى طول مساره، يمر الترام بمعالم بارزة في المدينة، مثل جادة الأولمبياد، ومتحف الغد، ومتحف ريو دي جانيرو للفنون، والمسرح البلدي، ومباني الميناء التاريخية، ومركز بورتو مارافيلها الثقافي، وحوض أسماك أكواريو، ومقرات فرق الرقص المشاركة في الكرنفال الشهير.
وقد لاقت هذه المبادرة تفاعلا إيجابيا من سكان المدينة، وقال الطالب، ماركوس بيترو، تعليقا على ظهور الترام الذي يحمل شعار "سبوتنيك" في شوارع ريو دي جانيرو: "يحتاج الناس إلى معلومات جديدة ليحكموا بأنفسهم على الحقيقة من الزيف. هذه هي الصحافة!"، ووافقته الرأي زميلته ماريا إدواردو، قائلة: "الإذاعة الجديدة رائعة ومهمة لنا، سكان ريو".

"سبوتنيك" وكالة أنباء وإذاعة دولية. تبث "سبوتنيك" برامجها في عشرات الدول بأكثر من 30 لغة، ويبلغ جمهورها الإذاعي 220 مليون مستمع، ولديها أكثر من 32 مليون مشترك على مواقع التواصل الاجتماعي.

سبوتنيك تطلق بثًا إذاعيًا على مدار 24 ساعة في البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
"سبوتنيك" تطلق بثا إذاعيا على مدار 24 ساعة في البرازيل
1 أغسطس, 11:20 GMT

أُطلقت "سبوتنيك برازيل"، القسم الناطق بالبرتغالية التابع للوكالة، في فبراير/شباط 2015. وتدار عملياتها التحريرية من موسكو ومركز متعدد الوسائط في ريو دي جانيرو. على مدار عشر سنوات، حازت "سبوتنيك برازيل" على ثقة العديد من المشتركين وفازت بالعديد من الجوائز. فعلى سبيل المثال، فاز فريق التحرير بإحدى أرفع جوائز الصحافة في البرازيل، وهي الجائزة الوطنية السنوية الرابعة والثلاثون للصحافة من حركة العدالة وحقوق الإنسان.

في الأول من أغسطس/آب 2025، أطلقت وكالة "سبوتنيك" بثا إذاعيا باللغة البرتغالية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على تردد 80.5 إف إم، لتغطي بذلك منطقة ريو دي جانيرو الكبرى بأكملها، التي يزيد عدد سكانها عن 13 مليون نسمة. وبذلك، أصبحت سبوتنيك الوسيلة الإعلامية الروسية الوحيدة التي تبث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في البرازيل.
