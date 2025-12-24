https://sarabic.ae/20251224/سوريا-تعلن-توقيف-والي-دمشق-في-تنظيم-داعش-بدمشق-1108537740.html
سوريا تعلن توقيف "والي دمشق" في تنظيم داعش بدمشق
سوريا تعلن توقيف "والي دمشق" في تنظيم داعش بدمشق
أعلنت السلطات السورية الأربعاء، توقيف قيادي بارز في تنظيم داعش في محيط العاصمة دمشق، في عملية مشتركة مع التحالف الدولي بقيادة أمريكا. 24.12.2025
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، عملية أمنية محكمة استهدفت أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في مدينة المعضمية، وأسفرت عن إلقاء القبض على متزعم التنظيم في دمشق إلى جانب عدد من مساعديه".ونقلت الوكالة، عن قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي، قوله: "إن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متزعم التنظيم الإرهابي في دمشق (والي دمشق) والمدعو طه الزعبي والملقب 'أبو عمر طبية'، وعدد من مساعديه، وضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزته، ما يُعد ضربة قاصمة للتنظيم، ويؤكد الجاهزية العالية لأجهزتنا الأمنية في مواجهة أي تهديد يطال أمن المحافظة ومحيطها".وجاء التوقيف بعد أقل من أسبوعين على هجوم وقع في 13 ديسمبر وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومدني أمريكي، وقالت واشنطن إن منفذه مسلح واحد من تنظيم داعش في مدينة تدمر وسط سوريا.وكانت وزارة الخارجية السورية أكدت في بيان قبل أيام عدة، التزام سوريا بمكافحة تنظيم داعش، وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية، وأنها ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضده في جميع المناطق التي يهددها، داعية الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي للانضمام إلى دعم جهودها في مكافحة الإرهاب.
