https://sarabic.ae/20251224/سوريا-تعلن-توقيف-والي-دمشق-في-تنظيم-داعش-بدمشق-1108537740.html

سوريا تعلن توقيف "والي دمشق" في تنظيم داعش بدمشق

سوريا تعلن توقيف "والي دمشق" في تنظيم داعش بدمشق

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات السورية الأربعاء، توقيف قيادي بارز في تنظيم داعش في محيط العاصمة دمشق، في عملية مشتركة مع التحالف الدولي بقيادة أمريكا. 24.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-24T22:49+0000

2025-12-24T22:49+0000

2025-12-24T22:50+0000

أخبار سوريا اليوم

تنظيم داعش الإرهابي

دمشق

التحالف

أخبار التحالف الدولي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0b/1096689670_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_cb11263b41f13d25039ba57bb0f0b49f.jpg

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، عملية أمنية محكمة استهدفت أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في مدينة المعضمية، وأسفرت عن إلقاء القبض على متزعم التنظيم في دمشق إلى جانب عدد من مساعديه".ونقلت الوكالة، عن قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي، قوله: "إن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متزعم التنظيم الإرهابي في دمشق (والي دمشق) والمدعو طه الزعبي والملقب 'أبو عمر طبية'، وعدد من مساعديه، وضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزته، ما يُعد ضربة قاصمة للتنظيم، ويؤكد الجاهزية العالية لأجهزتنا الأمنية في مواجهة أي تهديد يطال أمن المحافظة ومحيطها".وجاء التوقيف بعد أقل من أسبوعين على هجوم وقع في 13 ديسمبر وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومدني أمريكي، وقالت واشنطن إن منفذه مسلح واحد من تنظيم داعش في مدينة تدمر وسط سوريا.وكانت وزارة الخارجية السورية أكدت في بيان قبل أيام عدة، التزام سوريا بمكافحة تنظيم داعش، وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية، وأنها ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضده في جميع المناطق التي يهددها، داعية الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي للانضمام إلى دعم جهودها في مكافحة الإرهاب.

https://sarabic.ae/20251220/إعلام-الضربات-الأمريكية-على-داعش-في-سوريا-قد-تستمر-عدة-أسابيع-1108392743.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, دمشق, التحالف, أخبار التحالف الدولي