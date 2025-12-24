https://sarabic.ae/20251224/عمدة-موسكو-قوات-الدفاع-الجوي-تسقط-طائرة-مسيرة-متجهة-إلى-العاصمة-الروسية-1108508686.html
عمدة موسكو: قوات الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيرة متجهة إلى العاصمة الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية دمرت طائرة مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة موسكو.
موسكو
روسيا
وكتب سوبيانين على منصة المراسلة "ماكس": "أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع طائرة مسيرة كانت متجهة إلى موسكو. ويعمل خبراء خدمات الطوارئ في موقع سقوط الحطام".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
موسكو
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية دمرت طائرة مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة موسكو.
وكتب سوبيانين على منصة المراسلة "ماكس": "أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع طائرة مسيرة كانت متجهة إلى موسكو. ويعمل خبراء خدمات الطوارئ في موقع سقوط الحطام".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.