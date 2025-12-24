https://sarabic.ae/20251224/كالاس-واشنطن-تحاول-المس-بسيادة-الاتحاد-الأوروبي-1108527522.html
كالاس: واشنطن تحاول المس بسيادة الاتحاد الأوروبي
وكتبت كالاس في منشور لها على منصة "إكس": "إن قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر المواطنين الأوروبيين والمسؤولين أمر غير مقبول، ويشكل محاولة لتصعيد الشكوك حول سيادتنا، ستواصل أوروبا الدفاع عن قيمها، حرية التعبير، قواعد رقمية عادلة، وحقها السيادي في إدارة شؤونها بشكل مستقل".انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرارا سلطات الاتحاد الأوروبي لمحاولاتها فرض رقابة على الشركات الأمريكية وقادة الرأي.يأتي هذا السجال بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في لحظة حساسة تشهد فيها العلاقات بين أمريكا والاتحاد الأوروبي إعادة تعريف لمفاهيم النفوذ والسيادة في ظل التحولات الرقمية والجيوسياسية المتسارعة.
اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن "قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر المواطنين الأوروبيين يشكل محاولة للنيل من سيادة الاتحاد الأوروبي".
وكتبت كالاس في منشور لها على منصة "إكس": "إن قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر المواطنين الأوروبيين والمسؤولين أمر غير مقبول، ويشكل محاولة لتصعيد الشكوك حول سيادتنا، ستواصل أوروبا الدفاع عن قيمها، حرية التعبير، قواعد رقمية عادلة، وحقها السيادي في إدارة شؤونها بشكل مستقل".
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت حظر دخول على 5 نشطاء لمحاولتهم فرض رقابة على منصات ومتحدثين أمريكيين.
انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرارا سلطات الاتحاد الأوروبي لمحاولاتها فرض رقابة على الشركات الأمريكية وقادة الرأي.
يأتي هذا السجال بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في لحظة حساسة تشهد فيها العلاقات بين أمريكا والاتحاد الأوروبي إعادة تعريف لمفاهيم النفوذ والسيادة في ظل التحولات الرقمية والجيوسياسية المتسارعة.