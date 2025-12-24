عربي
https://sarabic.ae/20251224/كالاس-واشنطن-تحاول-المس-بسيادة-الاتحاد-الأوروبي-1108527522.html
كالاس: واشنطن تحاول المس بسيادة الاتحاد الأوروبي
كالاس: واشنطن تحاول المس بسيادة الاتحاد الأوروبي
كالاس: واشنطن تحاول المس بسيادة الاتحاد الأوروبي

15:51 GMT 24.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayoالممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس
الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن "قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر المواطنين الأوروبيين يشكل محاولة للنيل من سيادة الاتحاد الأوروبي".
وكتبت كالاس في منشور لها على منصة "إكس": "إن قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر المواطنين الأوروبيين والمسؤولين أمر غير مقبول، ويشكل محاولة لتصعيد الشكوك حول سيادتنا، ستواصل أوروبا الدفاع عن قيمها، حرية التعبير، قواعد رقمية عادلة، وحقها السيادي في إدارة شؤونها بشكل مستقل".

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت حظر دخول على 5 نشطاء لمحاولتهم فرض رقابة على منصات ومتحدثين أمريكيين.

انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرارا سلطات الاتحاد الأوروبي لمحاولاتها فرض رقابة على الشركات الأمريكية وقادة الرأي.
يأتي هذا السجال بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في لحظة حساسة تشهد فيها العلاقات بين أمريكا والاتحاد الأوروبي إعادة تعريف لمفاهيم النفوذ والسيادة في ظل التحولات الرقمية والجيوسياسية المتسارعة.
