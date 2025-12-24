https://sarabic.ae/20251224/كشف-أثري-في-بلد-عربي-يوثق-تعايشا-دينيا-فريدا-قبل-15-قرنا-1108517412.html
كشف أثري في بلد عربي يوثق تعايشا دينيا فريدا قبل 15 قرنا
كشف أثري في بلد عربي يوثق تعايشا دينيا فريدا قبل 15 قرنا
وتوصل إلى هذه النتائج فريق من علماء الآثار من جامعتي فرانكفورت وإرلانغن–نورنبيرغ الألمانيتين، ما يسهم في إعادة تقييم طبيعة العلاقات الدينية خلال فترة الإمبراطورية الساسانية، بحسب ما ذكرت مجلة "لايف ساينس". وتركزت أعمال البحث، التي استمرت عدة أشهر، في موقع “غيرد-ي كزهاو” في إقليم كردستان العراق، حيث جرى فحص مجمع معماري اكتشف عام 2015، ويعود تاريخه إلى نحو عام 500 ميلادي، وظل الغرض منه غير واضح حتى وقت قريب. ورغم ذلك، بقيت علاقة هذا المجمع بالتل الاستيطاني المجاور، القريب من تحصين ساساني صغير يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلاديين، موضع تساؤل، خاصة أن هذا التحصين تغطيه مقبرة إسلامية تعود إلى فترة لاحقة. وخلال موسم التنقيب الحالي، الذي انطلق في أواخر الصيف، عمل الفريق في منطقتين رئيسيتين: الأولى حول الأعمدة الحجرية، والثانية في نطاق المقبرة الإسلامية مع التركيز على التوثيق الأنثروبولوجي. وأسفرت الحفريات عن كشف جدران من الطوب وأرضيات من التراب المدكوك، تلتها أرضيات أحدث من الحجارة والطوب المكسور. كما جرى اكتشاف غرفة ذات أرضية من الطوب المحروق المرصوص بدقة، تنتهي بشكل نصف دائري من الجهة الشمالية الغربية. وإلى جانب الشواهد المعمارية، عُثر على قطع فخارية مزينة بصليب مالطي، ما وفر دليلاً حاسماً على الهوية المسيحية للموقع. ويؤكد التأريخ المقترح للمبنى، الذي يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلاديين، وجود منشآت مسيحية مبكرة مماثلة في شمال سوريا وبلاد ما بين النهرين. وتبرز الأهمية الأوسع للاكتشاف في القرب الجغرافي بين المجمع المسيحي والتحصين الساساني، بما يشير إلى احتمال تعايش الزرادشتيين والمسيحيين في هذا الموقع الريفي خلال العصر الساساني. كما يثير الاكتشاف تساؤلات بحثية حول توقيت اعتناق سكان المنطقة للإسلام وظروف التحول الديني في المجتمعات الريفية. ويأتي هذا العمل ضمن مشروع بحثي أشمل يهدف إلى دراسة المجتمعات والمستوطنات الريفية في سهل شهرزور شمالي العراق، وهي مناطق لم تحظَ باهتمام بحثي كافٍ مقارنة بالمدن الكبرى. ويسعى المشروع إلى فهم الأسس الاقتصادية والاجتماعية التي دعمت ازدهار الحضارات القديمة، على أن تركز المواسم المقبلة على دراسة البنية التحتية الاقتصادية للموقع باستخدام مناهج أثرية متقدمة، لإعادة بناء صورة متكاملة عن حياة المجتمع الذي سكن المكان وموارده وأنماط عيشه.
