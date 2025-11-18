https://sarabic.ae/20251118/مسؤول-عراقي-توجه-حكومي-لإنشاء-متحف-كبير-لضم-الآثار-العراقية-1107253078.html

مسؤول عراقي: توجه حكومي لإنشاء متحف كبير لضم الآثار العراقية

مسؤول عراقي: توجه حكومي لإنشاء متحف كبير لضم الآثار العراقية

سبوتنيك عربي

صرح وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقي، قاسم طاهر السوداني، اليوم الثلاثاء، بأن أبرز ملامح خطة بلاده المستقبلية تتمثل في توجه حكومي لإنشاء متحف كبير... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-18T16:05+0000

2025-11-18T16:05+0000

2025-11-18T16:05+0000

العراق

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104096/39/1040963903_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a4cd3613d1c8619f11d8b293331001a2.jpg

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن طاهر السوداني أن "وزارة الثقافة استثمرت التوجه والبرنامج الحكومي الداعم لعمل الوزارة لاسيما على صعيد تطوير السياحة ونجحت في إقرار بغداد عاصمة للسياحة العربية، وأيضا لعام 2026 اختيرت بغداد لتكون عاصمة للثقافة للدول الإسلامية.وأضاف أن الوزارة بصدد افتتاح عدد من المراكز الثقافية خارج البلاد، مشيرا إلى أن الوزارة كان لديها ستة مراكز ثقافية أغلقت بسبب الأزمة المالية عام 2014، حيث افتتحت في وقت سابق مركزين ثقافيين الأول في العاصمة الألمانية برلين والآخر في العاصمة الفرنسية باريس.ولفت السوداني إلى أن الوزارة بصدد افتتاح المراكز الثقافية الأخرى، منوها إلى أن "هناك خططا واعدة لافتتاح مركز أخرى بالدول التي تتواجد فيها جالية عراقية كبيرة في حال تم توفر التخصيص المالي وأتيحت الإمكانات المالية بذلك، وأقرت الوزارة منح وتكريم المثقفين والفنانين الرواد وجوائز وذلك احتراما لتاريخهم المشرف في خدمة الحركة الثقافية بالعراق واللجنة انتهت من أعمالها وفاتحت مجلس الوزراء وحصلت الموافقة بذلك، والآن بانتظار التخصيص المالي لهذه الجائزة".وبيّن أن "هناك نية لافتتاح متحف في محافظة الأنبار، وسيتم افتتاحه في الأيام القادمة ومتحف آخر في محافظة ديالى"، مشيرا إلى أن "هناك لجنة أقرت مشروع مدينة بغداد الثقافية، والعمل جار الآن على إقامة مهرجانات موسيقية مهمة مثل مهرجان القصيدة المغناة، ودائرة الفنون الموسيقية عاكفة على التحضير لهذا المهرجان وإطلاقه، كونه مهرجانا مهما على صعيد الأغنية العراقية". وأكد المسؤول العراقي أن "خطط الوزارة كثيرة وواعدة وخاصة على الصعيد السياحي هناك عدد من المؤتمرات سوف تعقد خلال هذه السنة على هامش فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية، ومن ضمن الخطط تأهيل المتحف العراقي، وأيضا أعمال التأهيل على متحف الموصل وهو الآن في مرحلة الصيانة والتي وصلت الى مراحل متقدمة من أجل افتتاحه".وأشار وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقي، قاسم طاهر السوداني، إلى أن "هناك انفتاحا على بعثات التنقيب العالمية، والآن يعمل في العراق عدد كبير من البعثات التنقيبية وفي كافة المحافظات، وهناك دعما من الدولة لإنشاء متحف عراقي كبير يحتوي الآثار العراقية، وستعمل الوزارة جاهدة بالتعاون مع الحكومة من أجل إنجاز هذا المتحف".

https://sarabic.ae/20221207/برلماني-عراقي-يطالب-واشنطن-ولندن-بإعادة-الآثار-المسروقة-1070952370.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, العالم العربي, الأخبار