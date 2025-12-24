مصرع شرطيين روسيين إثر انفجار في موسكو... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
مصرع شرطيين روسيين إثر انفجار في موسكو... فيديو
لقي شرطيا مرور وشخص آخر حتفهم، في انفجار وقع في شارع يليتسكايا جنوبي موسكو، ووفقًا للجنة التحقيق، وقع الانفجار بالقرب من سيارة شرطة أثناء محاولة إلقاء القبض... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
مصرع شرطيين روسيين إثر انفجار في موسكو... فيديو

لقي شرطيا مرور وشخص آخر حتفهم، في انفجار وقع في شارع يليتسكايا جنوبي موسكو، ووفقًا للجنة التحقيق، وقع الانفجار بالقرب من سيارة شرطة أثناء محاولة إلقاء القبض على شخص.
وأفادت لجنة التحقيق الروسية، لوكالة "سبوتنيك":"بحسب المحققين، في ليلة 23-24 ديسمبر/كانون الأول، في شارع يليتسكايا في موسكو، رصد شرطيا مرور شخصًا مشبوهًا بالقرب من سيارة شرطة، وعندما اقتربا منه لتوقيفه، انفجرت العبوة الناسفة".
وأردفت اللجنة أن "المحققين يجرون تحقيقًا في ملابسات الحادث، ويعاين المختصون موقع الحادث، ويراجعون تسجيلات كاميرات المراقبة، وسيجرون عددًا من الفحوصات الجنائية، بما في ذلك فحص المتفجرات".

وأفاد حساب على تطبيق "تلغرام" تابع لمكتب مديرية المرور الحكومي في موسكو، أن ضابطي المرور اللذين استشهدا أثناء تأدية واجبهما في موسكو، وهما الملازمان إيليا كليمانوف وماكسيم غوربونوف، كانا يبلغان من العمر 24 و25 عامًا على التوالي.

وجاء في البيان: "كان الملازم إيليا كليمانوف يبلغ من العمر 24 عامًا، وانضم إلى شرطة موسكو في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أما الملازم ماكسيم غوربونوف، فقد انضم إلى الشرطة في فبراير/شباط 2022، وكان يبلغ من العمر 25 عامًا، وقد ترك وراءه زوجته وابنته الرضيعة التي لم تتجاوز تسعة أشهر".
عناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا قبل نصف ساعة من تنفيذه
18 ديسمبر, 05:43 GMT

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح تحقيق جنائي في مقتل اللواء فانيل سارفاروف، مدير إدارة التدريب العملياتي في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، متأثرًا بجراحه، إثر عملية إرهابية في العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، بتفجير عبوة ناسفة مزروعة أسفل سيارة في شارع "ياسينيفايا" في موسكو، ما أسفر عن مقتل الجنرال.
اغتيال جنرال روسي في موسكو إثر عملية إرهابية
