https://sarabic.ae/20251224/مصرع-شرطيين-روس-إثر-انفجار-في-موسكو--عاجل-1108511890.html
مصرع شرطيين روسيين إثر انفجار في موسكو... فيديو
مصرع شرطيين روسيين إثر انفجار في موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
لقي شرطيا مرور وشخص آخر حتفهم، في انفجار وقع في شارع يليتسكايا جنوبي موسكو، ووفقًا للجنة التحقيق، وقع الانفجار بالقرب من سيارة شرطة أثناء محاولة إلقاء القبض... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T06:33+0000
2025-12-24T06:33+0000
2025-12-24T07:03+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
موسكو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/17/1087293265_0:63:3416:1985_1920x0_80_0_0_ebbfccad00c5b13f13625b703cbdcbcd.jpg
وأفادت لجنة التحقيق الروسية، لوكالة "سبوتنيك":"بحسب المحققين، في ليلة 23-24 ديسمبر/كانون الأول، في شارع يليتسكايا في موسكو، رصد شرطيا مرور شخصًا مشبوهًا بالقرب من سيارة شرطة، وعندما اقتربا منه لتوقيفه، انفجرت العبوة الناسفة". وأردفت اللجنة أن "المحققين يجرون تحقيقًا في ملابسات الحادث، ويعاين المختصون موقع الحادث، ويراجعون تسجيلات كاميرات المراقبة، وسيجرون عددًا من الفحوصات الجنائية، بما في ذلك فحص المتفجرات".وجاء في البيان: "كان الملازم إيليا كليمانوف يبلغ من العمر 24 عامًا، وانضم إلى شرطة موسكو في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أما الملازم ماكسيم غوربونوف، فقد انضم إلى الشرطة في فبراير/شباط 2022، وكان يبلغ من العمر 25 عامًا، وقد ترك وراءه زوجته وابنته الرضيعة التي لم تتجاوز تسعة أشهر".وأفادت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، بتفجير عبوة ناسفة مزروعة أسفل سيارة في شارع "ياسينيفايا" في موسكو، ما أسفر عن مقتل الجنرال.اغتيال جنرال روسي في موسكو إثر عملية إرهابية
https://sarabic.ae/20251218/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-قبل-نصف-ساعة-من-تنفيذه-1108291183.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/17/1087293265_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_9844945283885541531338c7501586e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, موسكو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, موسكو
مصرع شرطيين روسيين إثر انفجار في موسكو... فيديو
06:33 GMT 24.12.2025 (تم التحديث: 07:03 GMT 24.12.2025)
لقي شرطيا مرور وشخص آخر حتفهم، في انفجار وقع في شارع يليتسكايا جنوبي موسكو، ووفقًا للجنة التحقيق، وقع الانفجار بالقرب من سيارة شرطة أثناء محاولة إلقاء القبض على شخص.
وأفادت لجنة التحقيق الروسية، لوكالة "سبوتنيك":"بحسب المحققين، في ليلة 23-24 ديسمبر/كانون الأول، في شارع يليتسكايا في موسكو، رصد شرطيا مرور شخصًا مشبوهًا بالقرب من سيارة شرطة، وعندما اقتربا منه لتوقيفه، انفجرت العبوة الناسفة".
وأردفت اللجنة أن "المحققين يجرون تحقيقًا في ملابسات الحادث، ويعاين المختصون موقع الحادث، ويراجعون تسجيلات كاميرات المراقبة، وسيجرون عددًا من الفحوصات الجنائية، بما في ذلك فحص المتفجرات".
وأفاد حساب على تطبيق "تلغرام" تابع لمكتب مديرية المرور الحكومي في موسكو، أن ضابطي المرور اللذين استشهدا أثناء تأدية واجبهما في موسكو، وهما الملازمان إيليا كليمانوف وماكسيم غوربونوف، كانا يبلغان من العمر 24 و25 عامًا على التوالي.
وجاء في البيان: "كان الملازم إيليا كليمانوف يبلغ من العمر 24 عامًا، وانضم إلى شرطة موسكو في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أما الملازم ماكسيم غوربونوف، فقد انضم إلى الشرطة في فبراير/شباط 2022، وكان يبلغ من العمر 25 عامًا، وقد ترك وراءه زوجته وابنته الرضيعة التي لم تتجاوز تسعة أشهر".
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح تحقيق جنائي في مقتل اللواء فانيل سارفاروف، مدير إدارة التدريب العملياتي في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، متأثرًا بجراحه، إثر عملية إرهابية في العاصمة الروسية موسكو.
وأفادت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، بتفجير عبوة ناسفة مزروعة أسفل سيارة في شارع "ياسينيفايا" في موسكو، ما أسفر عن مقتل الجنرال.