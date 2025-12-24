https://sarabic.ae/20251224/مصرع-شرطيين-روس-إثر-انفجار-في-موسكو--عاجل-1108511890.html

مصرع شرطيين روسيين إثر انفجار في موسكو... فيديو

سبوتنيك عربي

لقي شرطيا مرور وشخص آخر حتفهم، في انفجار وقع في شارع يليتسكايا جنوبي موسكو، ووفقًا للجنة التحقيق، وقع الانفجار بالقرب من سيارة شرطة أثناء محاولة إلقاء القبض... 24.12.2025, سبوتنيك عربي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

موسكو

وأفادت لجنة التحقيق الروسية، لوكالة "سبوتنيك":"بحسب المحققين، في ليلة 23-24 ديسمبر/كانون الأول، في شارع يليتسكايا في موسكو، رصد شرطيا مرور شخصًا مشبوهًا بالقرب من سيارة شرطة، وعندما اقتربا منه لتوقيفه، انفجرت العبوة الناسفة". وأردفت اللجنة أن "المحققين يجرون تحقيقًا في ملابسات الحادث، ويعاين المختصون موقع الحادث، ويراجعون تسجيلات كاميرات المراقبة، وسيجرون عددًا من الفحوصات الجنائية، بما في ذلك فحص المتفجرات".وجاء في البيان: "كان الملازم إيليا كليمانوف يبلغ من العمر 24 عامًا، وانضم إلى شرطة موسكو في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أما الملازم ماكسيم غوربونوف، فقد انضم إلى الشرطة في فبراير/شباط 2022، وكان يبلغ من العمر 25 عامًا، وقد ترك وراءه زوجته وابنته الرضيعة التي لم تتجاوز تسعة أشهر".وأفادت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، بتفجير عبوة ناسفة مزروعة أسفل سيارة في شارع "ياسينيفايا" في موسكو، ما أسفر عن مقتل الجنرال.اغتيال جنرال روسي في موسكو إثر عملية إرهابية

موسكو

