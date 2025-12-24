عربي
وزير الداخلية التركي: العثور على جثث الضحايا والصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي
وزير الداخلية التركي: العثور على جثث الضحايا والصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، مقتل جميع ركاب الطائرة الليبية التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي، وعددهم ثمانية أشخاص، إثر تحطمها قرب أنقرة. 24.12.2025, سبوتنيك عربي
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، مقتل جميع ركاب الطائرة الليبية التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي، وعددهم ثمانية أشخاص، إثر تحطمها قرب أنقرة.
وقال الوزير إن السلطات التركية أنشأت مركز تنسيق لمتابعة حادث تحطم الطائرة، مشيرًا إلى أن أعمال البحث في موقع الحادث لا تزال مستمرة.
وأوضح قايا، خلال مؤتمر صحفي من موقع تحطم الطائرة، أن "طاقم الطائرة أبلغ قبل سقوطها بوجود مشكلة كهربائية، مؤكدًا أن أسباب تحطم الطائرة ستتضح في أقرب وقت".
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
المجلس الرئاسي الليبي يكلف الفريق النمروش بمهام رئيس الأركان مؤقتا
04:44 GMT
وأعلن وزير الداخلية التركي "العثور على جثث الضحايا والصندوق الأسود للطائرة التي تحطمت بالقرب من العاصمة أنقرة"، مؤكدا أن ليبيا أرسلت طاقما مكونا من نحو 29 شخصاً، للمشاركة في التحقيقات حول حادثة تحطم الطائرة".
وأضاف أن الجهات المختصة باشرت فحص جهاز تسجيل الصوت في قمرة القيادة والصندوق الأسود للطائرة، في إطار التحقيقات الجارية لتحديد ملابسات وأسباب الحادث.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الليبية، مساء الثلاثاء، وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، وعدد من القيادات العسكرية ومرافقيهم التابعين للسلطات في طرابلس، إثر تحطم الطائرة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم من مهمة رسمية في العاصمة التركية أنقرة، في حادثة وصفت بأنها خسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية الليبية.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية التركية، يوم الثلاثاء، فقدان الاتصال بطائرة كانت تقل خمسة أشخاص، من بينهم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد، في أنقرة.
