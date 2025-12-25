https://sarabic.ae/20251225/أنصار-الله-تعلن-مقتل-5-ضباط-بارزين-في-هجماتها-ضد-إسرائيل-1108539132.html

"أنصار الله" تعلن مقتل 5 ضباط بارزين في هجماتها ضد إسرائيل

نعت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، الأربعاء، 5 من ضباطها الرفيعين في قواتها، قالت إنهم سقطوا خلال الهجمات العسكرية للجماعة على إسرائيل والسفن المرتبطة...

وأعلنت قيادات في "أنصار الله"، مقتل كل من اللواء زكريا عبد الله يحيى حجر، العميد أحمد عبد الله يحيى أحمد حجر، العميد عبد الله يحيى عبد الله حجر، العميد حسين يحيى عبد الله الهاشمي، محمد خالد يحيى الحيفي.وقالت قيادات "أنصار الله"، بينهم عضو المكتب السياسي للجماعة محمد الفرح، عبر "إكس" إن "هذه الكوكبة من الشهداء، قضوا نحبهم في أقدس معركة ولأسمى هدف" في إشارة إلى عمليات إسناد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد إسرائيل.وأضاف أنه "سوف يتم تشييع الشهداء المجاهدين العظماء، الخميس من جامع الشعب (صنعاء)"، على حد تعبيره.في الأثناء، أفاد مصدر يمني في صنعاء لـ "سبوتنيك" بأن اللواء زكريا حجر كان يشغل منصب قائد وحدة الطيران المُسير في "أنصار الله"، واستهدفته غارتان أمريكيتان في 19 آذار/مارس الماضي، بمنطقة الجراف شمالي صنعاء، رفقه اثنان من مساعديه هما: العميد حسين يحيى عبد الله الهاشمي، محمد خالد يحيى الحيفي.وأضاف أن شقيق اللواء حجر وقريبه قتلا أيضًا في الغارتين الأمريكيتين، اللتين استهدفتا شقة في منطقة الجراف شمالي صنعاء.وذكر المصدر أن اللواء حجر كان أحد أبرز القادة العسكريين المقربين من الرئيس السابق لهيئة الأركان في "أنصار الله" اللواء محمد الغماري، الذي كشفت الجماعة عن مقتله في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إثر قصف جوي إسرائيلي على صنعاء.وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي أن قوات الجماعة أطلقت 1835 صاروخًا ومسيرةً على إسرائيل وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانئها، واستهدفت 228 سفينة منذ أواخر 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في القطاع، وردت إسرائيل بتنفيذ مئات الغارات الجوية على مناطق سيطرة الجماعة خلفت قتلى وجرحى ودمارًا واسعًا في البنية العسكرية والأمنية والمدنية.واعترفت "أنصار الله"، أواخر آب/أغسطس الماضي، بمقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي، و9 من وزرائها بغارات جوية إسرائيلية على صنعاء.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من آيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل التي توقفت بعد التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في القطاع دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

