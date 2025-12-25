https://sarabic.ae/20251225/الداخلية-السورية-تحييد-والي-حوران-في-تنظيم-داعش-بعملية-أمنية-مشتركة-بريف-دمشق-1108555966.html

الداخلية السورية: تحييد "والي حوران" في تنظيم "داعش" بعملية أمنية مشتركة بريف دمشق

الداخلية السورية: تحييد "والي حوران" في تنظيم "داعش" بعملية أمنية مشتركة بريف دمشق

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، تنفيذ عملية أمنية دقيقة في بلدة البويضة بريف دمشق، أسفرت عن تحييد القيادي البارز في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-25T10:48+0000

2025-12-25T10:48+0000

2025-12-25T11:08+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104314781_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_8794cb73b4a1091a3f76212048c8f90b.jpg

ووفقا للبيان المنشور عبر قناة الوزارة على تطبيق "تلغرام"، جاءت العملية استكمالاً للعملية الأمنية النوعية السابقة في مدينة معضمية الشام، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي. وبحسب البيان، نفذت العملية الوحدات المختصة في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، بناءً على معلومات استخبارية مؤكدة ورصد ميداني محكم. وأوضحت الوزارة أن "هذه الإنجازات تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ومنع أي تهديد محتمل للسلم الأهلي"، مؤكدة أن أجهزتها الأمنية "ستبقى في أعلى درجات الجاهزية، ولن تتهاون في ملاحقة كل من يتورط في المساس بأمن سوريا وسيادتها".وكانت السلطات السورية قد أعلنت، أمس الأربعاء، توقيف قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) في بحيط العاصمة دمشق، في عملية مشتركة مع التحالف الدولي بقيادة أمريكا.وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، عملية أمنية محكمة استهدفت أحد أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة المعضمية، وأسفرت عن إلقاء القبض على متزعم التنظيم في دمشق، إلى جانب عدد من مساعديه".ونقلت الوكالة، عن قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي، قوله إن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متزعم التنظيم الإرهابي في دمشق (والي دمشق) والمدعو طه الزعبي والملقب أبو عمر طبية، وعدد من مساعديه، وضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزته، ما يُعدّ ضربة قاصمة للتنظيم، ويؤكد الجاهزية العالية لأجهزتنا الأمنية في مواجهة أي تهديد يطال أمن المحافظة ومحيطها".وكانت وزارة الخارجية السورية، أكدت في بيان قبل أيام عدة، "التزام سوريا بمكافحة تنظيم "داعش"، وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية"، وأنها ستواصل "تكثيف العمليات العسكرية ضده في جميع المناطق التي يهددها"، داعية الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي للانضمام إلى دعم جهودها في مكافحة الإرهاب.

https://sarabic.ae/20251224/سوريا-تعلن-توقيف-والي-دمشق-في-تنظيم-داعش-بدمشق-1108537740.html

https://sarabic.ae/20251224/عملية-نوعية-خلف-الخطوط-الاستخبارات-العراقية-تضرب-داعش-في-سوريا---1108519089.html

https://sarabic.ae/20251220/إعلام-الضربات-الأمريكية-على-داعش-في-سوريا-قد-تستمر-عدة-أسابيع-1108392743.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية