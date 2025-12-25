https://sarabic.ae/20251225/الداخلية-السورية-تعلن-إطلاق-عملية-أمنية-نوعية-بريف-دمشق-1108570743.html
الداخلية السورية تعلن إطلاق عملية أمنية نوعية بريف دمشق
نفذت وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق عملية أمنية نوعية ببلدة حتيتة التركمان في منطقة المليحة، وقالت وزارة الداخلية إن العملية تمت بالتعاون مع جهاز...
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لملاحقة الخلايا الإرهابية وتجفيف منابعها.وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متزعم خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.ولفت البيان إلى أنها جاءت بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، مشيرة إلى أنه جرى ضبط كميات من الأسلحة المتنوعة والذخائر المختلفة، إضافة إلى وثائق ومستندات تثبت تورطه المباشر في أنشطة إرهابية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.وبحسب بيان الوزارة، فقد جرى تحريز المضبوطات وفق الأصول القانونية، مشيرة إلى أنه تم تحويل المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة قبل إحالته إلى القضاء.ولفتت الوكالة إلى أن هذه العملية جاءت بعد عمليتين سابقتين، نفذتها وحدات مختصة في الوزارة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي.وأوضحت أن العملية الأولى استهدفت أحد أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي في المعضمية بريف دمشق، حيث أسفرت عن ضبط متزعم التنظيم الإرهابي في دمشق، بينما أسفرت العملية الثانية ببلدة البويضة بريف دمشق عن مقتل إرهابي كان يعد أحد القيادات البارزة في تنظيم "داعش" الإرهابي.
