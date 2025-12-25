https://sarabic.ae/20251225/علماء-روس-يبتكرون-جهازا-يكشف-السرطان-بدقة-عالية-من-خلال-اللعاب-1108574379.html

علماء روس يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية من خلال اللعاب

علماء روس يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية من خلال اللعاب

سبوتنيك عربي

طور متخصصون من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، ومعهد الفيزياء العامة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وجامعة سيريوس، ومعهد موسكو للتكنولوجيا الإلكترونية،... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-25T17:16+0000

2025-12-25T17:16+0000

2025-12-25T17:16+0000

مجتمع

علوم

جامعات روسية

طرق العلاج

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108574761_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_341e0abeee7a8b1c4b84a87da1643d44.jpg

يعتمد هذا الجهاز على الأبتامر، وهو جزء قصير من الحمض النووي، ونُشرت نتائج هذا العمل في مجلة "ميكروكيميكا أكتا".ويُعد التشخيص المبكر للسرطان نهجا مُعترفا به وذا أولوية للحد من الإعاقة والوفيات الناجمة عن السرطان. لإجراء فحص سريع وفعال ومتابعة العلاج، يُفضل إجراء الاختبارات على سوائل بيولوجية يسهل الوصول إليها، مثل اللعاب، بدلا من الدم، كما هو مُعتاد. مع ذلك، فإن تراكيز المؤشرات في اللعاب أقل بآلاف المرات من تراكيزها في الدم، وتفتقر الطرق الحالية إلى الحساسية الكافية، حسب ماورد في "بوابة روسيا العلمية".يُعد هذا المستضد من أهم مؤشرات الأورام في تشخيص ومتابعة علاج سرطان القولون والمستقيم، والبنكرياس، والرئة، وأنواع أخرى من السرطان، ويستغرق التحليل دقيقتين فقط، ويصل نطاق حساسية الجهاز إلى 10 نانوغرام/مل. لتحقيق هذه المعايير، استخدم العلماء الأبتامر، وهو جزء قصير من الحمض النووي يرتبط تحديدا ببروتين مستهدف. يرتبط الأبتامر بركيزة من الجرافين مثبتة على أقطاب كهربائية دقيقة، ويلتقط فقط مؤشر (CEA)، متجاهلا المواد الأخرى الموجودة في اللعاب. يوفر الوضع الأول حساسية فائقة تصل إلى مستوى الزيبتومول (10⁻²¹ مول/لتر). أما الوضع الثاني، فيوسع النطاق الديناميكي للقياسات، ويساهم التشغيل المدمج لهذين الوضعين المستقلين في تقليل الأخطاء وزيادة موثوقية التشخيص. يمثل المستشعر الحيوي المُطوَر خطوة هامة نحو تشخيص السرطان بطريقة غير جراحية، ومتاحة للجميع، وفي مراحله المبكرة جدا. وقد يؤدي المزيد من التطوير والتسويق إلى ابتكار أنظمة فحص طبي محمولة من الجيل التالي. علماء روس يبتكرون عقارا يكافح هشاشة العظام

https://sarabic.ae/20251208/علماء-روس-يبتكرون-دواء-واعدا-خال-من-المخاطر-الشائعة-1107927104.html

https://sarabic.ae/20250929/روسيا-أدوية-علاج-سرطان-الدم-والأورام-الخبيثة-تصل-إلى-مراحلها-النهائية-----1105424343.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, جامعات روسية, طرق العلاج