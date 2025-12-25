علماء روس يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية من خلال اللعاب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251225/علماء-روس-يبتكرون-جهازا-يكشف-السرطان-بدقة-عالية-من-خلال-اللعاب-1108574379.html
علماء روس يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية من خلال اللعاب
علماء روس يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية من خلال اللعاب
سبوتنيك عربي
طور متخصصون من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، ومعهد الفيزياء العامة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وجامعة سيريوس، ومعهد موسكو للتكنولوجيا الإلكترونية،... 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T17:16+0000
2025-12-25T17:16+0000
مجتمع
علوم
جامعات روسية
طرق العلاج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108574761_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_341e0abeee7a8b1c4b84a87da1643d44.jpg
يعتمد هذا الجهاز على الأبتامر، وهو جزء قصير من الحمض النووي، ونُشرت نتائج هذا العمل في مجلة "ميكروكيميكا أكتا".ويُعد التشخيص المبكر للسرطان نهجا مُعترفا به وذا أولوية للحد من الإعاقة والوفيات الناجمة عن السرطان. لإجراء فحص سريع وفعال ومتابعة العلاج، يُفضل إجراء الاختبارات على سوائل بيولوجية يسهل الوصول إليها، مثل اللعاب، بدلا من الدم، كما هو مُعتاد. مع ذلك، فإن تراكيز المؤشرات في اللعاب أقل بآلاف المرات من تراكيزها في الدم، وتفتقر الطرق الحالية إلى الحساسية الكافية، حسب ماورد في "بوابة روسيا العلمية".يُعد هذا المستضد من أهم مؤشرات الأورام في تشخيص ومتابعة علاج سرطان القولون والمستقيم، والبنكرياس، والرئة، وأنواع أخرى من السرطان، ويستغرق التحليل دقيقتين فقط، ويصل نطاق حساسية الجهاز إلى 10 نانوغرام/مل. لتحقيق هذه المعايير، استخدم العلماء الأبتامر، وهو جزء قصير من الحمض النووي يرتبط تحديدا ببروتين مستهدف. يرتبط الأبتامر بركيزة من الجرافين مثبتة على أقطاب كهربائية دقيقة، ويلتقط فقط مؤشر (CEA)، متجاهلا المواد الأخرى الموجودة في اللعاب. يوفر الوضع الأول حساسية فائقة تصل إلى مستوى الزيبتومول (10⁻²¹ مول/لتر). أما الوضع الثاني، فيوسع النطاق الديناميكي للقياسات، ويساهم التشغيل المدمج لهذين الوضعين المستقلين في تقليل الأخطاء وزيادة موثوقية التشخيص. يمثل المستشعر الحيوي المُطوَر خطوة هامة نحو تشخيص السرطان بطريقة غير جراحية، ومتاحة للجميع، وفي مراحله المبكرة جدا. وقد يؤدي المزيد من التطوير والتسويق إلى ابتكار أنظمة فحص طبي محمولة من الجيل التالي. علماء روس يبتكرون عقارا يكافح هشاشة العظام
https://sarabic.ae/20251208/علماء-روس-يبتكرون-دواء-واعدا-خال-من-المخاطر-الشائعة-1107927104.html
https://sarabic.ae/20250929/روسيا-أدوية-علاج-سرطان-الدم-والأورام-الخبيثة-تصل-إلى-مراحلها-النهائية-----1105424343.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108574761_161:0:1009:636_1920x0_80_0_0_bb09c952b55448d3e253a293cd04ae94.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, جامعات روسية, طرق العلاج
علوم, جامعات روسية, طرق العلاج

علماء روس يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية من خلال اللعاب

17:16 GMT 25.12.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributorعلماء روس يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية من خلال اللعاب
علماء روس يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية من خلال اللعاب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributor
تابعنا عبر
طور متخصصون من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، ومعهد الفيزياء العامة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وجامعة سيريوس، ومعهد موسكو للتكنولوجيا الإلكترونية، جهاز استشعار حيوي قادرعلى الكشف عن تراكيز متناهية الصغر من بروتينات مؤشرات الأورام في لعاب الإنسان بحساسية غير مسبوقة.
يعتمد هذا الجهاز على الأبتامر، وهو جزء قصير من الحمض النووي، ونُشرت نتائج هذا العمل في مجلة "ميكروكيميكا أكتا".
ويُعد التشخيص المبكر للسرطان نهجا مُعترفا به وذا أولوية للحد من الإعاقة والوفيات الناجمة عن السرطان. لإجراء فحص سريع وفعال ومتابعة العلاج، يُفضل إجراء الاختبارات على سوائل بيولوجية يسهل الوصول إليها، مثل اللعاب، بدلا من الدم، كما هو مُعتاد. مع ذلك، فإن تراكيز المؤشرات في اللعاب أقل بآلاف المرات من تراكيزها في الدم، وتفتقر الطرق الحالية إلى الحساسية الكافية، حسب ماورد في "بوابة روسيا العلمية".

جهاز الاستشعار الحيوي الذي طُور في روسيا يُعالج هذه المشكلة، حيث يستطيع هذا الجهاز الكشف حتى عن أدنى تركيزات مؤشرات الأورام في اللعاب. فعلى سبيل المثال، مستضد السرطان المضغي (CEA) بتركيزات منخفضة تصل إلى 0.1 فيمتوغرام لكل ملليلتر.

دواء في يد رجل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون دواء واعدا خال من المخاطر الشائعة
8 ديسمبر, 09:20 GMT
يُعد هذا المستضد من أهم مؤشرات الأورام في تشخيص ومتابعة علاج سرطان القولون والمستقيم، والبنكرياس، والرئة، وأنواع أخرى من السرطان، ويستغرق التحليل دقيقتين فقط، ويصل نطاق حساسية الجهاز إلى 10 نانوغرام/مل.
لتحقيق هذه المعايير، استخدم العلماء الأبتامر، وهو جزء قصير من الحمض النووي يرتبط تحديدا ببروتين مستهدف. يرتبط الأبتامر بركيزة من الجرافين مثبتة على أقطاب كهربائية دقيقة، ويلتقط فقط مؤشر (CEA)، متجاهلا المواد الأخرى الموجودة في اللعاب.

ومن أهم ميزات هذا المستشعر تشغيله ثنائي الوضع، ويمكن للجهاز العمل كترانزستور ذي تأثير حقلي، حيث يُكشف عن ارتباط الأبتامر بـ (CEA) من خلال تغيرات التيار المتدفق في قناة غرافين تقع بين الأقطاب الكهربائية، كما يعمل المستشعر في الوضع الكهروكيميائي، الذي يكشف عن تغيرات سعة تيار تفاعل الأكسدة والاختزال على أحد الأقطاب الكهربائية المطلية بالغرافين.

سرطان الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
روسيا.. أدوية علاج سرطان الدم والأورام الخبيثة تصل إلى مراحلها النهائية
29 سبتمبر, 16:08 GMT
يوفر الوضع الأول حساسية فائقة تصل إلى مستوى الزيبتومول (10⁻²¹ مول/لتر). أما الوضع الثاني، فيوسع النطاق الديناميكي للقياسات، ويساهم التشغيل المدمج لهذين الوضعين المستقلين في تقليل الأخطاء وزيادة موثوقية التشخيص.

قد يُشكل البحث عن المؤشرات الحيوية في لعاب الإنسان أساسا لتشخيص سريع في المستقبل لتحديد الأمراض ذات الأهمية الاجتماعية، وقد تُفضي إلى مستوى جديد نوعي في التشخيص، فضلا عن إمكانية مراقبة علاج السرطان حتى في المنزل بفضل النطاق الديناميكي الواسع للقياسات.

يمثل المستشعر الحيوي المُطوَر خطوة هامة نحو تشخيص السرطان بطريقة غير جراحية، ومتاحة للجميع، وفي مراحله المبكرة جدا. وقد يؤدي المزيد من التطوير والتسويق إلى ابتكار أنظمة فحص طبي محمولة من الجيل التالي.
علماء روس يبتكرون عقارا يكافح هشاشة العظام
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала