أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت منذ بداية الليل ثماني طائرات مسيّرة كانت تستهدف العاصمة موسكو. 25.12.2025
وقال سوبيانين في قناته على منصة "ماكس": "تم تدمير طائرة مسيّرة واحدة كانت تهاجم موسكو، ويعمل خبراء الطوارئ في موقع سقوط الحطام".وكان سوبيانين قد أعلن سابقًا عن إسقاط سبع طائرات مسيّرة، فيما أسقطت قوات الدفاع الجوي مساء أمس ثلاث طائرات مسيّرة في منطقة موسكو.ويستهدف المسلحون الأوكرانيون يوميًا الطائرات المسيّرة البنية التحتية المدنية، فيما ترد القوات الروسية باستخدام أسلحة دقيقة جوية وبحرية وبرية، إضافة إلى الطائرات المسيّرة، مع التركيز حصريًا على الأهداف العسكرية ومرافق الصناعات العسكرية الأوكرانية.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وقال سوبيانين في قناته على منصة "ماكس": "تم تدمير طائرة مسيّرة واحدة كانت تهاجم موسكو، ويعمل خبراء الطوارئ في موقع سقوط الحطام".
وكان سوبيانين قد أعلن سابقًا عن إسقاط سبع طائرات مسيّرة، فيما أسقطت قوات الدفاع الجوي مساء أمس ثلاث طائرات مسيّرة في منطقة موسكو.
ويستهدف المسلحون الأوكرانيون يوميًا الطائرات المسيّرة البنية التحتية المدنية
، فيما ترد القوات الروسية باستخدام أسلحة دقيقة جوية وبحرية وبرية، إضافة إلى الطائرات المسيّرة، مع التركيز حصريًا على الأهداف العسكرية ومرافق الصناعات العسكرية الأوكرانية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.