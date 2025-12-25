https://sarabic.ae/20251225/غازبروم-تعلن-عزمها-بناء-خط-أنابيب-قوة-سيبيريا-2-بجودة-عالية-وقبل-الموعد-المقرر-1108577795.html

"غازبروم" تعلن عزمها بناء خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" بجودة عالية وقبل الموعد المقرر

وقال ميلر خلال اجتماع تلخيص نتائج العام: "كما فعلنا مع "قوة سيبيريا"، سنشيّد خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2" ليس فقط في الوقت المحدد وبجودة عالية، بل وقبل الموعد المحدد أيضا".وقال ميلر: "أصبح خط أنابيب "قوة سيبيريا" المنفذ الرئيسي لإمدادات الغاز إلى جمهورية الصين الشعبية. وفي نهاية عام 2025، لن نكتفي بالوصول إلى سقف الإمدادات المتفق عليه والبالغ 38 مليار متر مكعب من الغاز فحسب؛ بل الأهم هو أننا سنتمكن من تزويد الصين بكميات إضافية تقارب 800 مليون متر مكعب، متجاوزين بذلك التزاماتنا التعاقدية". وأشار ميلر إلى أن إمدادات الغاز للصين تشهد نموا مطردا خلال السنوات القليلة الماضية، موضحا "إننا نسجل معكم وبشكل منتظم سنويا أرقاما قياسية جديدة في حجم الإمدادات اليومية، بل ونحدث هذه الأرقام القياسية أحياناً لعدة مرات خلال الأسبوع الواحد".وأضاف: "كما ارتفعت صادراتنا إلى أوزبكستان وقيرغيزستان هذا العام أيضا. وبشكل إجمالي، زادت إمدادات الغاز الروسي إلى الدول الثلاث بنسبة 20 % بحلول نهاية العام الجاري، وهي أرقام بالغة الأهمية". وتابع: "نجري مفاوضات مع أصدقائنا الكازاخستانيين، بشأن إنشاء مرافق لنقل الغاز وتزويد المناطق الشمالية الشرقية من كازاخستان به. ونحن ملتزمون بتعاون طويل الأمد، مع الأخذ في الاعتبار الطلب المتزايد على الغاز في آسيا الوسطى". وقال ميلر للصحفيين: "بناء على البيان العام، الذي أدلى به زعماء الدول الثلاث- روسيا والصين ومنغوليا، تم اليوم توقيع مذكرة ملزمة قانونًا بشأن بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا - 2" وخط أنابيب الغاز"اتحاد الشرق" عبر منغوليا". وخط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا - 2" هو مشروع لتوريد الغاز من حقول غرب سيبيريا عبر منغوليا إلى الصين بكمية 50 مليار متر مكعب سنويًا. ومن المتوقع أن يستمر عقد المشروع لمدة 30 عامًا.

