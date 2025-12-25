https://sarabic.ae/20251225/قناة-السويس-تكشف-حقيقة-استقبال-سفينة-أسلحة-بميناء-بورسعيد-1108573719.html

قناة السويس تكشف حقيقة استقبال سفينة أسلحة بميناء بورسعيد

قناة السويس تكشف حقيقة استقبال سفينة أسلحة بميناء بورسعيد

علقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رسو سفينة تحمل معدات عسكرية بميناء بورسعيد خلال... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في بيان نشرته "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الخميس، قالت فيه إنها تنفي هذه الأنباء جملة وتفصيلا. ودعت الهيئة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره وتداوله من أخبار ومعلومات تتعلق بالهيئة وموانئها ومناطقها الصناعية.وشدد البيان على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية قبل تداول ما وصفته بـ "معلومات مغلوطة".وتابعت: "مثل هذه الشائعات من شأنها الإضرار بالهيئة، التي تمثل أحد مشروعات الدولة القومية التي تستهدف جذب الاستثمار وتوطين الصناعة والخدمات اللوجستية".

