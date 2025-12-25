https://sarabic.ae/20251225/قناة-السويس-تكشف-حقيقة-استقبال-سفينة-أسلحة-بميناء-بورسعيد-1108573719.html
قناة السويس تكشف حقيقة استقبال سفينة أسلحة بميناء بورسعيد
قناة السويس تكشف حقيقة استقبال سفينة أسلحة بميناء بورسعيد
سبوتنيك عربي
علقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رسو سفينة تحمل معدات عسكرية بميناء بورسعيد خلال... 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T15:43+0000
2025-12-25T15:43+0000
2025-12-25T15:43+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704647_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_75b6a0566676e3ea28f91d579d29326e.jpg
جاء ذلك في بيان نشرته "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الخميس، قالت فيه إنها تنفي هذه الأنباء جملة وتفصيلا. ودعت الهيئة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره وتداوله من أخبار ومعلومات تتعلق بالهيئة وموانئها ومناطقها الصناعية.وشدد البيان على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية قبل تداول ما وصفته بـ "معلومات مغلوطة".وتابعت: "مثل هذه الشائعات من شأنها الإضرار بالهيئة، التي تمثل أحد مشروعات الدولة القومية التي تستهدف جذب الاستثمار وتوطين الصناعة والخدمات اللوجستية".
https://sarabic.ae/20251125/عودة-أكبر-شركة-شحن-عالمية-إلى-قناة-السويس-بعد-عامين-من-الانقطاع-1107476335.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704647_610:0:3341:2048_1920x0_80_0_0_5271304eb1f1486c382a7f3eac85877d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
قناة السويس تكشف حقيقة استقبال سفينة أسلحة بميناء بورسعيد
علقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رسو سفينة تحمل معدات عسكرية بميناء بورسعيد خلال توجهها إلى ميناء إحدى الدول.
جاء ذلك في بيان نشرته "بوابة
أخبار اليوم" المصرية، اليوم الخميس، قالت فيه إنها تنفي هذه الأنباء جملة وتفصيلا.
ودعت الهيئة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره وتداوله من أخبار ومعلومات تتعلق بالهيئة وموانئها
ومناطقها الصناعية.
وشدد البيان على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية قبل تداول ما وصفته بـ "معلومات مغلوطة".
وتابعت: "مثل هذه الشائعات من شأنها الإضرار بالهيئة، التي تمثل أحد مشروعات الدولة القومية التي تستهدف جذب الاستثمار وتوطين الصناعة والخدمات اللوجستية
".