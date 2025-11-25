https://sarabic.ae/20251125/عودة-أكبر-شركة-شحن-عالمية-إلى-قناة-السويس-بعد-عامين-من-الانقطاع-1107476335.html
عودة أكبر شركة شحن عالمية إلى قناة السويس بعد عامين من الانقطاع
عودة أكبر شركة شحن عالمية إلى قناة السويس بعد عامين من الانقطاع
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع شركة "ميرسك" العالمية للخطوط الملاحية، تسمح بعودة أسطول الشركة بالكامل للعبور... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T12:25+0000
2025-11-25T12:25+0000
2025-11-25T12:25+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/19/1049070236_0:188:3600:2213_1920x0_80_0_0_8cfc1a4366c8465fbdcfe8d41a86c8ba.jpg
وأشار ربيع إلى وجود مفاوضات متقدمة مع شركات ملاحة عالمية أخرى للعودة قريبا، مؤكدا أن الأزمة أثبتت قدرة القناة على الصمود رغم تراجع الإيرادات.وكشف عن ارتفاع حركة الملاحة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ عبرت القناة 1136 سفينة بزيادة 16% في الحمولات و15% في العائد بالدولار، بينما سجل نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري نموا بنسبة 15% في أعداد السفن، و26% في الحمولات، و27% في العائد بالدولار.وأضاف أن عدد سفن "ميرسك" التي عبرت القناة في 2023 بلغ نحو 1158 سفينة، بمعدل 28 سفينة يوميا، مع تقديم مجموعة من الخدمات الجديدة لتعزيز القدرة التشغيلية للقناة.من جانبه، قال رئيس شركة "ميرسك" إن التقدم في عملية السلام في غزة شجع على عودة التجارة العالمية، مؤكداً أن قناة السويس تبقى الممر المفضل لربط الأسواق.وكشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في الشهر الماضي، أن "ميرسك" أكبر شركة شحن عالمية تدرس تعديل مسارات سفنها للعودة إلى قناة السويس كممر رئيسي، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الملاحي في كفاءة القناة.وأضاف أن رئيس هيئة قناة السويس يجري اتصالات مكثفة مع كبرى شركات الشحن لتشجيعها على إعادة توجيه خطوطها الملاحية عبر القناة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تتطلب تنسيقًا دوليًا بسبب تعقيدات عقود التأمين والنقل.
https://sarabic.ae/20251118/دراسة-خليج-السويس-لا-يزال-يتسع-ببطء-1107259214.html
https://sarabic.ae/20251104/قناة-السويس-تسجل-أعلى-معدل-شهري-لعبور-السفن-منذ-بداية-حرب-غزة-1106734688.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/19/1049070236_200:0:3400:2400_1920x0_80_0_0_893dba311533ad60e477412575d1e8db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد
عودة أكبر شركة شحن عالمية إلى قناة السويس بعد عامين من الانقطاع
أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع شركة "ميرسك" العالمية للخطوط الملاحية، تسمح بعودة أسطول الشركة بالكامل للعبور عبر القناة، وذلك بعد أكثر من عامين من الاضطرابات التي حولت حركة الملاحة بعيدا عن البحر الأحمر.
وأشار ربيع إلى وجود مفاوضات متقدمة مع شركات ملاحة عالمية أخرى للعودة قريبا، مؤكدا أن الأزمة أثبتت قدرة القناة على الصمود رغم تراجع الإيرادات.
وتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى 4.1 مليار دولار خلال العام الحالي، مع تحسن أكبر في 2026، مشددا على جاهزية القناة لاستقبال السفن وعودة الخدمات إلى طبيعتها، وفقا لبيان من هيئة قناة السويس.
وكشف عن ارتفاع حركة الملاحة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ عبرت القناة 1136 سفينة بزيادة 16% في الحمولات و15% في العائد بالدولار، بينما سجل نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري نموا بنسبة 15% في أعداد السفن، و26% في الحمولات، و27% في العائد بالدولار.
وأكد ربيع أن قناة السويس "تظل الممر الملاحي الأهم عالميا، وأن عودة أسطول "ميرسك" جاءت بعد اتفاق السلام في شرم الشيخ خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
وأضاف أن عدد سفن "ميرسك" التي عبرت القناة في 2023 بلغ نحو 1158 سفينة، بمعدل 28 سفينة يوميا، مع تقديم مجموعة من الخدمات الجديدة لتعزيز القدرة التشغيلية للقناة.
من جانبه، قال رئيس شركة "ميرسك" إن التقدم في عملية السلام في غزة شجع على عودة التجارة العالمية، مؤكداً أن قناة السويس تبقى الممر المفضل لربط الأسواق.
وكشف رئيس الوزراء المصري
، مصطفى مدبولي، في الشهر الماضي، أن "ميرسك" أكبر شركة شحن عالمية تدرس تعديل مسارات سفنها للعودة إلى قناة السويس كممر رئيسي، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الملاحي في كفاءة القناة.
وأضاف أن رئيس هيئة قناة السويس
يجري اتصالات مكثفة مع كبرى شركات الشحن لتشجيعها على إعادة توجيه خطوطها الملاحية عبر القناة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تتطلب تنسيقًا دوليًا بسبب تعقيدات عقود التأمين والنقل.