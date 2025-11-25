https://sarabic.ae/20251125/عودة-أكبر-شركة-شحن-عالمية-إلى-قناة-السويس-بعد-عامين-من-الانقطاع-1107476335.html

عودة أكبر شركة شحن عالمية إلى قناة السويس بعد عامين من الانقطاع

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع شركة "ميرسك" العالمية للخطوط الملاحية، تسمح بعودة أسطول الشركة بالكامل للعبور

وأشار ربيع إلى وجود مفاوضات متقدمة مع شركات ملاحة عالمية أخرى للعودة قريبا، مؤكدا أن الأزمة أثبتت قدرة القناة على الصمود رغم تراجع الإيرادات.وكشف عن ارتفاع حركة الملاحة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ عبرت القناة 1136 سفينة بزيادة 16% في الحمولات و15% في العائد بالدولار، بينما سجل نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري نموا بنسبة 15% في أعداد السفن، و26% في الحمولات، و27% في العائد بالدولار.وأضاف أن عدد سفن "ميرسك" التي عبرت القناة في 2023 بلغ نحو 1158 سفينة، بمعدل 28 سفينة يوميا، مع تقديم مجموعة من الخدمات الجديدة لتعزيز القدرة التشغيلية للقناة.من جانبه، قال رئيس شركة "ميرسك" إن التقدم في عملية السلام في غزة شجع على عودة التجارة العالمية، مؤكداً أن قناة السويس تبقى الممر المفضل لربط الأسواق.وكشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في الشهر الماضي، أن "ميرسك" أكبر شركة شحن عالمية تدرس تعديل مسارات سفنها للعودة إلى قناة السويس كممر رئيسي، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الملاحي في كفاءة القناة.وأضاف أن رئيس هيئة قناة السويس يجري اتصالات مكثفة مع كبرى شركات الشحن لتشجيعها على إعادة توجيه خطوطها الملاحية عبر القناة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تتطلب تنسيقًا دوليًا بسبب تعقيدات عقود التأمين والنقل.

