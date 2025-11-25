عربي
عودة أكبر شركة شحن عالمية إلى قناة السويس بعد عامين من الانقطاع
عودة أكبر شركة شحن عالمية إلى قناة السويس بعد عامين من الانقطاع
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع شركة "ميرسك" العالمية للخطوط الملاحية، تسمح بعودة أسطول الشركة بالكامل للعبور... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
وأشار ربيع إلى وجود مفاوضات متقدمة مع شركات ملاحة عالمية أخرى للعودة قريبا، مؤكدا أن الأزمة أثبتت قدرة القناة على الصمود رغم تراجع الإيرادات.وكشف عن ارتفاع حركة الملاحة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ عبرت القناة 1136 سفينة بزيادة 16% في الحمولات و15% في العائد بالدولار، بينما سجل نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري نموا بنسبة 15% في أعداد السفن، و26% في الحمولات، و27% في العائد بالدولار.وأضاف أن عدد سفن "ميرسك" التي عبرت القناة في 2023 بلغ نحو 1158 سفينة، بمعدل 28 سفينة يوميا، مع تقديم مجموعة من الخدمات الجديدة لتعزيز القدرة التشغيلية للقناة.من جانبه، قال رئيس شركة "ميرسك" إن التقدم في عملية السلام في غزة شجع على عودة التجارة العالمية، مؤكداً أن قناة السويس تبقى الممر المفضل لربط الأسواق.وكشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في الشهر الماضي، أن "ميرسك" أكبر شركة شحن عالمية تدرس تعديل مسارات سفنها للعودة إلى قناة السويس كممر رئيسي، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الملاحي في كفاءة القناة.وأضاف أن رئيس هيئة قناة السويس يجري اتصالات مكثفة مع كبرى شركات الشحن لتشجيعها على إعادة توجيه خطوطها الملاحية عبر القناة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تتطلب تنسيقًا دوليًا بسبب تعقيدات عقود التأمين والنقل.
عودة أكبر شركة شحن عالمية إلى قناة السويس بعد عامين من الانقطاع

12:25 GMT 25.11.2025
أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع شركة "ميرسك" العالمية للخطوط الملاحية، تسمح بعودة أسطول الشركة بالكامل للعبور عبر القناة، وذلك بعد أكثر من عامين من الاضطرابات التي حولت حركة الملاحة بعيدا عن البحر الأحمر.
وأشار ربيع إلى وجود مفاوضات متقدمة مع شركات ملاحة عالمية أخرى للعودة قريبا، مؤكدا أن الأزمة أثبتت قدرة القناة على الصمود رغم تراجع الإيرادات.
وتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى 4.1 مليار دولار خلال العام الحالي، مع تحسن أكبر في 2026، مشددا على جاهزية القناة لاستقبال السفن وعودة الخدمات إلى طبيعتها، وفقا لبيان من هيئة قناة السويس.
وكشف عن ارتفاع حركة الملاحة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ عبرت القناة 1136 سفينة بزيادة 16% في الحمولات و15% في العائد بالدولار، بينما سجل نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري نموا بنسبة 15% في أعداد السفن، و26% في الحمولات، و27% في العائد بالدولار.
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
مجتمع
دراسة: خليج السويس لا يزال يتسع ببطء
18 نوفمبر, 19:40 GMT
وأكد ربيع أن قناة السويس "تظل الممر الملاحي الأهم عالميا، وأن عودة أسطول "ميرسك" جاءت بعد اتفاق السلام في شرم الشيخ خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
وأضاف أن عدد سفن "ميرسك" التي عبرت القناة في 2023 بلغ نحو 1158 سفينة، بمعدل 28 سفينة يوميا، مع تقديم مجموعة من الخدمات الجديدة لتعزيز القدرة التشغيلية للقناة.
قناة السويس الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
قناة السويس تسجل أعلى معدل شهري لعبور السفن منذ بداية حرب غزة
4 نوفمبر, 15:31 GMT
من جانبه، قال رئيس شركة "ميرسك" إن التقدم في عملية السلام في غزة شجع على عودة التجارة العالمية، مؤكداً أن قناة السويس تبقى الممر المفضل لربط الأسواق.
وكشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في الشهر الماضي، أن "ميرسك" أكبر شركة شحن عالمية تدرس تعديل مسارات سفنها للعودة إلى قناة السويس كممر رئيسي، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الملاحي في كفاءة القناة.
وأضاف أن رئيس هيئة قناة السويس يجري اتصالات مكثفة مع كبرى شركات الشحن لتشجيعها على إعادة توجيه خطوطها الملاحية عبر القناة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تتطلب تنسيقًا دوليًا بسبب تعقيدات عقود التأمين والنقل.
