كيم جونغ أون يطلع على خطط أسلحة بحرية سرية ويؤسس وحدة جديدة
كيم جونغ أون يطلع على خطط أسلحة بحرية سرية ويؤسس وحدة جديدة
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الأربعاء، أن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، اطلع على خطط تطوير أسلحة تحت الماء سرية جديدة، وحدد...
كيم جونغ أون يطلع على خطط أسلحة بحرية سرية ويؤسس وحدة جديدة
00:06 GMT 25.12.2025 (تم التحديث: 00:07 GMT 25.12.2025)
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الأربعاء، أن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، اطلع على خطط تطوير أسلحة تحت الماء سرية جديدة، وحدد مخططًا لإنشاء وحدة جديدة ضمن القوات البحرية.
وأوضحت الوكالة أن زعيم البلاد زار موقع بناء غواصة نووية تبلغ إزاحتها 8,700 طن، مزودة بصواريخ استراتيجية موجهة، وتلقى تقريرًا عن سير الأعمال.
وقالت الوكالة: "اطلع الرفيق كيم جونغ أون تحديدًا على حالة دراسة الأسلحة تحت الماء السرية الجديدة، وحدد المخطط الاستراتيجي لإعادة تشكيل القوات البحرية وإنشاء وحدة جديدة".
وأثناء زيارته يوم الأربعاء لمصنع الغواصات النووية، انتقد كيم دفع كوريا الجنوبية مؤخرًا لتطوير غواصات نووية بالتعاون مع الولايات المتحدة، واصفًا ذلك بأنه "تهديد… يجب مواجهته".
وقال كيم يوم الأربعاء إن "الوضع الأمني السلبي الحالي" يجعل من "المهمة العاجلة والخيار الضروري" الإسراع في "تسليح القوة البحرية نوويًا"، حسبما أفادت الوكالة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منح الضوء الأخضر
لكوريا الجنوبية لبناء غواصات نووية خلال زيارته للبلاد في أكتوبر، ما أثار غضب كوريا الديمقراطية النووي.
وفي الشهر الماضي، في أول تعليق من كوريا الديمقراطية على الصفقة الأمريكية-الكورية الجنوبية، وصفت الوكالة البرنامج بأنه "محاولة خطيرة للمواجهة"، مضيفة أنه قد يؤدي إلى "ظاهرة الدومينو النووي".