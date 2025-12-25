مسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب... صور وفيديو
11:49 GMT 25.12.2025 (تم التحديث: 11:51 GMT 25.12.2025)
© Sputnikمسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب
© Sputnik
أقام المسيحيون الفلسطينيون في غزة في كنيسة العائلة المقدسة قداس عيد الميلاد، في أجواء من الأمل لاستعادة حياة سلبتها الحرب، وبعد عامين من الحرب على القطاع حضرت بعض مظاهر الاحتفال وأقيمت الصلوات.
ووسط الدمار والركام المنتشر والنزوح الذي لم ينتهي، وخلال انتظار مصير "غزة الجديدة" كما يسمونها، والذي يترنح على طاولات المفاوضات والاتصالات غربا وشرقا، يجد المسيحيون في عيد الميلاد فسحة صغيرة لتذكر الفرح، الذي غاب عن غزة منذ بداية الحرب بعد السابع من أكتوبر 2023.
فسحة فرح مؤقتة تستعيد الأمل رغم الدمار
ومازالت آثار الحرب الإسرائيلية حاضرة، وتزداد سوءا أينما نظر سكان غزة، وبدت تداعيات ذلك الوقع المرير على المشاركين في القداس، والذين ذاقوا عذاب النزوح والقصف والدمار وفقدوا أقرباء لهم جراء القصف.
© Sputnikمسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب
1/10
© Sputnik
مسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب
© Sputnikمسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب
2/10
© Sputnik
مسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب
© Sputnikمسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب
3/10
© Sputnik
مسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب
© Sputnikمسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب
4/10
© Sputnik
مسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب
© Sputnikمسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب
5/10
© Sputnik
مسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب
© Sputnikمسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب
6/10
© Sputnik
مسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب
© Sputnikمسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب
7/10
© Sputnik
مسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب
© Sputnikمسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب
8/10
© Sputnik
مسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب
© Sputnikمسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب
9/10
© Sputnik
مسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب
© Sputnikمسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب
10/10
© Sputnik
مسيحيو غزة يحيون الميلاد بعد عامين من الحرب
ورغم ذلك يشكل العيد فسحة فرح لهم، وربما بداية أمل لمرحلة يشعرون فيها بالأمان والاستقرار، وهذه الأمنيات كانت ترسم بين الفينة والأخرى على وجوههم، أثناء تزيين شجرة عيد الميلاد الصغيرة، قبيل البدء بالقداس.
ويقول النازح في كنيسة دير اللاتين بغزة رامي الفرا لوكالة "سبوتنيك":" اليوم نحاول نعيش أجواء عيد الميلاد وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله يعم السلام، ونحاول استعادة شيء من أجواء العيد قبل الحرب، ويبقى الفرح هذا العام محدود جدا، علنا ندخل السرور في نفوس الأطفال الذين يعانون من تداعيات الحرب النفسية والجسدية".
ويضيف:" أتمنى العام القادم أن تتغير الأوضاع ونشعر بالأمان والسلام والمحبة، ونحتفل بالأعياد في قطاع غزة، سواء في الكنائس أو خارجها مع عائلتنا وأصدقائنا وتعود الحياة إلى غزة".
ويعيش رامي الفرا نازحا منذ بداية الحرب في كنيسة دير اللاتين، بعدما هدم القصف الإسرائيلي منزله في مدينة غزة، ورفض النزوح إلى جنوب القطاع طيلة فترة الحرب، وفقد عدد من الأقرباء.
ويقول الفرا لـ "سبوتنيك":" بسبب الحرب قتل بعض من أقربائي وخسرت بيتي، وبعد السابع من أكتوبر نزحت إلى الكنيسة ورفضت مغادرتها رغم التحذيرات، ولا أستطيع الآن مغادرتها فلا يوجد منزل أعيش فيه بعد الدمار الذي لحق بالقطاع جراء الحرب، وما زلنا ننتظر الأمل في المستقبل".
وتؤوي الكنيسة حاليا قرابة 450 نازحا، بينهم مسنون ومرضى وأطفال وذوو احتياجات خاصة، وعلى وقع التراتيل الخافتة وأضواء الشموع، جلس المشاركون داخل الكنيسة في صمت لالتقاط لحظة سلام، علهم يستعيدوا شيئا من رمزية العيد الدينية والإنسانية.
ويقول الموطن يوسف وليام لوكالة "سبوتنيك":" هذا العيد كان أفضل من العام الماضي، بسبب الوقف الجزئي للحرب، ونتمنى أن يستمر وقف إطلاق النار وتنتهي الحرب ويحل السلام في العام القادم، واقتصر العيد على الصلاة داخل الكنيسة حيث ألغيت جميع مظاهر الاحتفال خارج الكنيسة بسبب الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها القطاع، وهناك فرحة لكنها غير مكتملة".
وتعرضت كنيسة العائلة المقدسة بغزة خلال الحرب، لقصف إسرائيلي عدة مرات، أسفر آخرها في يوليو 2025 عن مقتل 3 نازحين وإصابة 9 آخرين، بينهم الأب جبرائيل رومانيللي، كاهن رعية الكنيسة.
فيما قتل الجيش الإسرائيلي خلال عامين من الحرب، 20 مسيحيا في هجمات على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، كما استهدف الجيش 3 كنائس رئيسية بغزة أكثر من مرة.