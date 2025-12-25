وزير التجارة العماني لـ"سبوتنيك": نسعى لتكامل اقتصادي مع مصر.. والقطاع الخاص يلعب دورا محوريا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير التجارة العماني لـ"سبوتنيك": نسعى لتكامل اقتصادي مع مصر.. والقطاع الخاص يلعب دورا محوريا
وزير التجارة العماني لـ"سبوتنيك": نسعى لتكامل اقتصادي مع مصر.. والقطاع الخاص يلعب دورا محوريا
سبوتنيك عربي
قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، قيس بن محمد اليوسف، إن منتدى الأعمال العُماني المصري يسعى إلى تعزيز جهود الاستثمار والتبادل التجاري،... 25.12.2025, سبوتنيك عربي
مصر
أخبار مصر الآن
سلطنة عمان
العالم العربي
حصري
وأضاف اليوسف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هذا الطموح المصري يتسق أتم الاتساق مع توجه سلطنة عُمان نحو تحقيق الرفاهية والرخاء والازدهار.ولفت إلى أهمية تمكين العلاقات التجارية بين البلدين، كما أكد السلطان هيثم بن طارق خلال زيارته إلى مصر في مايو 2023.وأشار إلى أن سلطنة عُمان يمكن أن تكون مركزًا إقليميًا، نظرًا لما تتمتع به من شبكة اتفاقيات تجارية وحوافز ومزايا تنافسية.وتابع: "نرجو جميعًا تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بيننا، وأن تحظى المنتجات العُمانية بأولوية في دخول السوق المصري والعكس صحيح، وتكوين شركات عمانية مصرية للاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الصناعة والسياحة وتقنية المعلومات والتعدين والأمن الغذائي". وأكد منتدى الأعمال العُماني المصري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان الأربعاء، أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص العُماني والمصري، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، ونقل الخبرات، وتوسيع آفاق التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية، كقطاع الإنشاءات والمقاولات، وقطاع الطاقة والنفط، وقطاع الاستشارات الهندسية والعقارية، وقطاع الصناعة.
https://sarabic.ae/20250526/مصر-تستبدل-اتفاقية-قديمة-مع-سلطنة-عمان-1100985224.html
https://sarabic.ae/20250106/السفير-عبد-الله-الرحبي-لـسبوتنيك-هناك-تقارب-واضح-في-رؤية-سلطنة-عمان-ومصر-تجاه-الأزمة-السورية-1096534650.html
وزير التجارة العماني لـ"سبوتنيك": نسعى لتكامل اقتصادي مع مصر.. والقطاع الخاص يلعب دورا محوريا

17:08 GMT 25.12.2025
مسقط، سلطنة عمان
حصري
قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، قيس بن محمد اليوسف، إن منتدى الأعمال العُماني المصري يسعى إلى تعزيز جهود الاستثمار والتبادل التجاري، تحقيقًا للتكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.
وأضاف اليوسف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هذا الطموح المصري يتسق أتم الاتساق مع توجه سلطنة عُمان نحو تحقيق الرفاهية والرخاء والازدهار.
مجلس النواب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
مصر تستبدل اتفاقية قديمة مع سلطنة عمان
26 مايو, 13:39 GMT
ولفت إلى أهمية تمكين العلاقات التجارية بين البلدين، كما أكد السلطان هيثم بن طارق خلال زيارته إلى مصر في مايو 2023.
وشدد على أهمية الانطلاقة الفعلية نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية قوية بين الجانبين، على أن يكون للقطاع الخاص دور محوري في تعزيز هذه العلاقات.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان يمكن أن تكون مركزًا إقليميًا، نظرًا لما تتمتع به من شبكة اتفاقيات تجارية وحوافز ومزايا تنافسية.
سفير سلطنة عمان بالقاهرة عبد الله بن ناصر الرحبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
السفير عبد الله الرحبي لـ"سبوتنيك": هناك تقارب واضح في رؤية سلطنة عمان ومصر تجاه الأزمة السورية
6 يناير, 15:23 GMT
وتابع: "نرجو جميعًا تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بيننا، وأن تحظى المنتجات العُمانية بأولوية في دخول السوق المصري والعكس صحيح، وتكوين شركات عمانية مصرية للاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الصناعة والسياحة وتقنية المعلومات والتعدين والأمن الغذائي".
وأكد منتدى الأعمال العُماني المصري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان الأربعاء، أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص العُماني والمصري، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، ونقل الخبرات، وتوسيع آفاق التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية، كقطاع الإنشاءات والمقاولات، وقطاع الطاقة والنفط، وقطاع الاستشارات الهندسية والعقارية، وقطاع الصناعة.
