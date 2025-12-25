https://sarabic.ae/20251225/وزير-التجارة-العماني-لـسبوتنيك-نسعى-لتكامل-اقتصادي-مع-مصر-والقطاع-الخاص-يلعب-دورا-محوريا-1108575154.html
وزير التجارة العماني لـ"سبوتنيك": نسعى لتكامل اقتصادي مع مصر.. والقطاع الخاص يلعب دورا محوريا
وأضاف اليوسف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هذا الطموح المصري يتسق أتم الاتساق مع توجه سلطنة عُمان نحو تحقيق الرفاهية والرخاء والازدهار.ولفت إلى أهمية تمكين العلاقات التجارية بين البلدين، كما أكد السلطان هيثم بن طارق خلال زيارته إلى مصر في مايو 2023.وأشار إلى أن سلطنة عُمان يمكن أن تكون مركزًا إقليميًا، نظرًا لما تتمتع به من شبكة اتفاقيات تجارية وحوافز ومزايا تنافسية.وتابع: "نرجو جميعًا تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بيننا، وأن تحظى المنتجات العُمانية بأولوية في دخول السوق المصري والعكس صحيح، وتكوين شركات عمانية مصرية للاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الصناعة والسياحة وتقنية المعلومات والتعدين والأمن الغذائي". وأكد منتدى الأعمال العُماني المصري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان الأربعاء، أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص العُماني والمصري، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، ونقل الخبرات، وتوسيع آفاق التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية، كقطاع الإنشاءات والمقاولات، وقطاع الطاقة والنفط، وقطاع الاستشارات الهندسية والعقارية، وقطاع الصناعة.
قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، قيس بن محمد اليوسف، إن منتدى الأعمال العُماني المصري يسعى إلى تعزيز جهود الاستثمار والتبادل التجاري، تحقيقًا للتكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.
وأضاف اليوسف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هذا الطموح المصري يتسق أتم الاتساق مع توجه سلطنة عُمان
نحو تحقيق الرفاهية والرخاء والازدهار.
ولفت إلى أهمية تمكين العلاقات التجارية بين البلدين، كما أكد السلطان هيثم بن طارق خلال زيارته إلى مصر في مايو 2023.
وشدد على أهمية الانطلاقة الفعلية نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية قوية بين الجانبين، على أن يكون للقطاع الخاص دور محوري في تعزيز هذه العلاقات.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان يمكن أن تكون مركزًا إقليميًا، نظرًا لما تتمتع به من شبكة اتفاقيات
تجارية وحوافز ومزايا تنافسية.
وتابع: "نرجو جميعًا تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بيننا، وأن تحظى المنتجات العُمانية بأولوية في دخول السوق المصري والعكس صحيح، وتكوين شركات عمانية مصرية للاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الصناعة والسياحة وتقنية المعلومات والتعدين والأمن الغذائي".
وأكد منتدى الأعمال العُماني المصري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان
الأربعاء، أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص العُماني والمصري، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، ونقل الخبرات، وتوسيع آفاق التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية، كقطاع الإنشاءات والمقاولات، وقطاع الطاقة والنفط، وقطاع الاستشارات الهندسية والعقارية، وقطاع الصناعة.