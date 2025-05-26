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مصر تستبدل اتفاقية قديمة مع سلطنة عمان
مصر تستبدل اتفاقية قديمة مع سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T13:39+0000
2025-05-26T13:39+0000
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وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن النائبة المصرية نوار علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، استعرضت تقرير اللجنة بشأن هذه الاتفاقية، موضحة أنها تهدف إلى تنظيم الخدمات الجوية الدولية المنتظمة بين البلدين، لتحل محل الاتفاقية السابقة الموقعة بتاريخ 28 فبراير/شباط 1987، وذلك في إطار التزام الدولتين بمعاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو عام 1944.وتتيح الاتفاقية الجديدة لكلا الطرفين حقوق تشغيل الخدمات الجوية الدولية، بما يشمل التحليق فوق إقليم الطرف الآخر دون هبوط، والهبوط لأغراض غير تجارية، بالإضافة إلى الهبوط في النقاط المحددة بالاتفاقية لنقل الركاب والبضائع والبريد.وتنص الاتفاقية على آليات لضمان استمرارية تشغيل الخطوط الجوية في حالات النزاعات المسلحة أو الاضطرابات أو الأحداث الطارئة، حيث يتعين على الطرف الآخر تسهيل استمرار التشغيل من خلال ترتيبات مؤقتة يتم التوافق عليها.وأكدت النائبة نوار علي أن الاتفاقية تضمن تحقيق توازن في الحقوق والالتزامات بين الطرفين، وتوفر إطارًا قانونيًا عادلًا لتشغيل الخطوط الجوية بين مصر وسلطنة عمان، دون المساس بالحقوق الأساسية لكلا الدولتين.وأشارت إلى أن الاتفاقية تدعم قطاع الطيران المدني المصري من خلال توفير فرص تشغيل إضافية لشركات الطيران الوطنية، ما يعزز حركة السفر والسياحة، ويسهم في تطوير خدمات النقل الجوي، وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
https://sarabic.ae/20250103/رئيس-سلطات-الطيران-المدني-في-مصر-يكشف-حقيقة-منع-دخول-السوريين-1096457612.html
https://sarabic.ae/20250516/مندوب-سلطنة-عمان-بالجامعة-العربية-لـسبوتنيك-قمة-بغداد-قد-تكون-محطة-مفصلية-للعرب-1100645294.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, سلطنة عمان, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, سلطنة عمان, الأخبار

مصر تستبدل اتفاقية قديمة مع سلطنة عمان

13:39 GMT 26.05.2025
© AP Photo / Said Shahatمجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Said Shahat
تابعنا عبر
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن النائبة المصرية نوار علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، استعرضت تقرير اللجنة بشأن هذه الاتفاقية، موضحة أنها تهدف إلى تنظيم الخدمات الجوية الدولية المنتظمة بين البلدين، لتحل محل الاتفاقية السابقة الموقعة بتاريخ 28 فبراير/شباط 1987، وذلك في إطار التزام الدولتين بمعاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو عام 1944.
مطار القاهرة الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
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وتتيح الاتفاقية الجديدة لكلا الطرفين حقوق تشغيل الخدمات الجوية الدولية، بما يشمل التحليق فوق إقليم الطرف الآخر دون هبوط، والهبوط لأغراض غير تجارية، بالإضافة إلى الهبوط في النقاط المحددة بالاتفاقية لنقل الركاب والبضائع والبريد.
وتنص الاتفاقية على آليات لضمان استمرارية تشغيل الخطوط الجوية في حالات النزاعات المسلحة أو الاضطرابات أو الأحداث الطارئة، حيث يتعين على الطرف الآخر تسهيل استمرار التشغيل من خلال ترتيبات مؤقتة يتم التوافق عليها.
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وأكدت النائبة نوار علي أن الاتفاقية تضمن تحقيق توازن في الحقوق والالتزامات بين الطرفين، وتوفر إطارًا قانونيًا عادلًا لتشغيل الخطوط الجوية بين مصر وسلطنة عمان، دون المساس بالحقوق الأساسية لكلا الدولتين.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تدعم قطاع الطيران المدني المصري من خلال توفير فرص تشغيل إضافية لشركات الطيران الوطنية، ما يعزز حركة السفر والسياحة، ويسهم في تطوير خدمات النقل الجوي، وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
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