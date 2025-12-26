عربي
قتلى وجرحى في انفجار داخل مسجد بمدينة حمص وسط سوريا- عاجل
راديو
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكبار يتفوقون.. سهام الانتقاد توجه للركراكي وحسن
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكبار يتفوقون.. سهام الانتقاد توجه للركراكي وحسن
اختتمت الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب، وتستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني المقبل.
من الملعب
مصر
أخبار المغرب اليوم
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكبار يتفوقون.. سهام الانتقاد توجه للركراكي وحسن

الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
اختتمت الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب، وتستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وحققت منتخبات المغرب، البلد المضيف، وتونس والجزائر ومصر، انتصارات مستحقة في بداية مشوارها بالبطولة المثيرة، لكن الأداء ربما ترك أثرًا عند النقاد والمحللين والجماهير بطبيعة الحال.

وقال الناقد الرياضي محمد مصطفى، إن "النتائج التي تحققت في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية 2025، لم تشهد أي مفاجآت على صعيد النتائج"، موضحا أن "المنتخبات الكبيرة جميعها تفوقت على منافسيها وحققت بداية جيدة على مستوى النتائج".

وبحديثه عن المنتخب المصري، قال مصطفى إن "الفراعنة رغم تحقيقهم الفوز إلا أن الأداء لم يشهد أمارات تكتيكية تبرهن على قدرة المصريين في تجاوز المنافسين الأقوى".
ولفت إلى أن "محمد الشناوي، حارس منتخب مصر هو أكثر اللاعبين، الذين خذلوا الجماهير بمستواهم في الجولة الأولى قياسا باسمه الكبير واعتياده تقديم مستوى مميز في الاستحقاقات القارية والعالمية".

من جهتها، أثنت الإعلامية التونسية نعيمة ساسي، على تفوق المنتخب التونسي وبدايته القوية في الجولة الأولى من البطولة وإحرازه ثلاثية في مرمى المنتخب الأوغندي.

لكنها انتقدت بشدة إدارة وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي وحسام حسن، مدرب مصر للمنتخبين المرشحين بقوة لتحقيق اللقب.
وقالت نعومي إن "مستوى المدربين لا يناسب قوة المنتخبين المدججين بالنجوم، وإنها ترى أن كلا من مصر والمغرب يستحقان مدربين بمستوى أفضل وأكثر تطورا".
