صلاح يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل انطلاق منافسات "أمم أفريقيا 2025" في المغرب
سبوتنيك عربي
وجّه قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، رسالة لمنتخب بلاده قبل انطلاق منافسات بطولة كأس "أمم أفريقيا 2025"، المقررة في المغرب. 15.12.2025, سبوتنيك عربي
وظهر محمد صلاح، في إعلان مصور برفقة ابنته الصغرى كيان، حيث دار حوار مع ابنته الكبرى مكة، بشأن التزامه بالتدريب حتى في أيام الإجازة، وأوضح أن هدفه هو الفوز مع المنتخب.وأشار قائد المنتخب المصري إلى أن طموحه "لم يتحقق حتى الآن"، لأنه يسعى للتتويج مع منتخب بلاده، ليرد محمد صلاح على ابنته التي أكدت أن كسب كل الألقاب: "لا.. هذه مصر".يشار إلى أن قرعة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقررة في المغرب، أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنغولا.ويذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، تقام بمشاركة 24 منتخبا، في الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 2025، وحتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، للمرة الرابعة على التوالي منذ زيادة عدد الفرق بدءا من نسخة 2019.
الأخبار
وجّه قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، رسالة لمنتخب بلاده قبل انطلاق منافسات بطولة كأس "أمم أفريقيا 2025"، المقررة في المغرب.
وظهر محمد صلاح، في إعلان مصور برفقة ابنته الصغرى كيان، حيث دار حوار مع ابنته الكبرى مكة، بشأن التزامه بالتدريب حتى في أيام الإجازة، وأوضح أن هدفه هو الفوز مع المنتخب.
وأشار قائد المنتخب المصري إلى أن طموحه "لم يتحقق حتى الآن"، لأنه يسعى للتتويج مع منتخب بلاده، ليرد محمد صلاح
على ابنته التي أكدت أن كسب كل الألقاب: "لا.. هذه مصر".
يشار إلى أن قرعة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقررة في المغرب، أسفرت عن وقوع منتخب مصر
في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنغولا.
ومن المقرر أن يخوض "الفراعنة" مبارياته على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.
ويذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، تقام بمشاركة 24 منتخبا، في الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 2025، وحتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، للمرة الرابعة على التوالي منذ زيادة عدد الفرق بدءا من نسخة 2019.