صلاح يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل انطلاق منافسات "أمم أفريقيا 2025" في المغرب

09:42 GMT 15.12.2025
© AP Photo / Jon Superنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
وجّه قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، رسالة لمنتخب بلاده قبل انطلاق منافسات بطولة كأس "أمم أفريقيا 2025"، المقررة في المغرب.
وظهر محمد صلاح، في إعلان مصور برفقة ابنته الصغرى كيان، حيث دار حوار مع ابنته الكبرى مكة، بشأن التزامه بالتدريب حتى في أيام الإجازة، وأوضح أن هدفه هو الفوز مع المنتخب.
وأشار قائد المنتخب المصري إلى أن طموحه "لم يتحقق حتى الآن"، لأنه يسعى للتتويج مع منتخب بلاده، ليرد محمد صلاح على ابنته التي أكدت أن كسب كل الألقاب: "لا.. هذه مصر".
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
تعادل مثير بين المنتخب المصري ونظيره الإماراتي في كأس العرب 2025
6 ديسمبر, 20:52 GMT
يشار إلى أن قرعة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقررة في المغرب، أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنغولا.

ومن المقرر أن يخوض "الفراعنة" مبارياته على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

ويذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، تقام بمشاركة 24 منتخبا، في الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 2025، وحتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، للمرة الرابعة على التوالي منذ زيادة عدد الفرق بدءا من نسخة 2019.
