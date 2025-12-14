زيارة مفاجئة لمحمد صلاح إلى السعودية... تكهنات حول مستقبله مع ليفربول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251214/زيارة-مفاجئة-لمحمد-صلاح-إلى-السعودية-تكهنات-حول-مستقبله-مع-ليفربول-1108147447.html
زيارة مفاجئة لمحمد صلاح إلى السعودية... تكهنات حول مستقبله مع ليفربول
زيارة مفاجئة لمحمد صلاح إلى السعودية... تكهنات حول مستقبله مع ليفربول
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية سعودية بأن نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح، "سيصل إلى مدينة جدة السعودية، خلال الأيام القليلة المقبلة"، في زيارة لم تُكشف... 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T11:21+0000
2025-12-14T11:21+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
اللاعب محمد صلاح
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095675801_0:0:1216:685_1920x0_80_0_0_0f280bf3c87fdb3d3892305e1ec4645a.jpg
وكشفت "القنوات الرياضية" السعودية، عبر برنامج "في 90"، عن هذه الزيارة، مشيرة إلى أنها "قد تكون مرتبطة بأداء مناسك العمرة قبل انضمام صلاح إلى معسكر الفراعنة"، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية في المغرب، والذي ينطلق في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.يأتي هذا الخبر وسط أجواء متوترة في "أنفيلد"، حيث شهدت الأسابيع الماضية، خلافًا بين صلاح والمدرب الهولندي آرني سلوت، بعد استبعاد النجم المصري من التشكيل الأساسي لخمس مباريات متتالية، وتصريحات نارية من صلاح، ألمح فيها إلى تدهور علاقته بالنادي.ومع ذلك، عاد صلاح إلى الملعب أمس السبت، أمام برايتون، حيث دخل بديلًا في الدقيقة 25 بعد إصابة جو غوميز، وأسهم في فوز الـ"ريدز" 2-0 بتمريرة حاسمة أدت إلى الهدف الثاني، ليرفع رصيده من المساهمات التهديفية مع النادي إلى رقم قياسي جديد.
https://sarabic.ae/20251207/نسخ-فكرة-الدون-هل-اتفق-محمد-صلاح-مع-ناد-جديد؟-1107898481.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095675801_23:0:1103:810_1920x0_80_0_0_8c66e15729f9c4c80c6657fad2251f90.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, منوعات, اللاعب محمد صلاح, الأخبار
رياضة, منوعات, اللاعب محمد صلاح, الأخبار

زيارة مفاجئة لمحمد صلاح إلى السعودية... تكهنات حول مستقبله مع ليفربول

11:21 GMT 14.12.2025
© AP Photo / Ian Hodgsonنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Ian Hodgson
تابعنا عبر
أفادت تقارير إعلامية سعودية بأن نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح، "سيصل إلى مدينة جدة السعودية، خلال الأيام القليلة المقبلة"، في زيارة لم تُكشف تفاصيلها بعد.
وكشفت "القنوات الرياضية" السعودية، عبر برنامج "في 90"، عن هذه الزيارة، مشيرة إلى أنها "قد تكون مرتبطة بأداء مناسك العمرة قبل انضمام صلاح إلى معسكر الفراعنة"، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية في المغرب، والذي ينطلق في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأكد البرنامج أن "الزيارة لا علاقة لها بمفاوضات انتقالية، رغم الشائعات المتداولة".

نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
نسخ فكرة "الدون".. هل اتفق محمد صلاح مع ناد جديد؟
7 ديسمبر, 08:32 GMT
يأتي هذا الخبر وسط أجواء متوترة في "أنفيلد"، حيث شهدت الأسابيع الماضية، خلافًا بين صلاح والمدرب الهولندي آرني سلوت، بعد استبعاد النجم المصري من التشكيل الأساسي لخمس مباريات متتالية، وتصريحات نارية من صلاح، ألمح فيها إلى تدهور علاقته بالنادي.
ومع ذلك، عاد صلاح إلى الملعب أمس السبت، أمام برايتون، حيث دخل بديلًا في الدقيقة 25 بعد إصابة جو غوميز، وأسهم في فوز الـ"ريدز" 2-0 بتمريرة حاسمة أدت إلى الهدف الثاني، ليرفع رصيده من المساهمات التهديفية مع النادي إلى رقم قياسي جديد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала