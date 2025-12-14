https://sarabic.ae/20251214/زيارة-مفاجئة-لمحمد-صلاح-إلى-السعودية-تكهنات-حول-مستقبله-مع-ليفربول-1108147447.html
زيارة مفاجئة لمحمد صلاح إلى السعودية... تكهنات حول مستقبله مع ليفربول
أفادت تقارير إعلامية سعودية بأن نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح، "سيصل إلى مدينة جدة السعودية، خلال الأيام القليلة المقبلة"، في زيارة لم تُكشف...
وكشفت "القنوات الرياضية" السعودية، عبر برنامج "في 90"، عن هذه الزيارة، مشيرة إلى أنها "قد تكون مرتبطة بأداء مناسك العمرة قبل انضمام صلاح إلى معسكر الفراعنة"، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية في المغرب، والذي ينطلق في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.يأتي هذا الخبر وسط أجواء متوترة في "أنفيلد"، حيث شهدت الأسابيع الماضية، خلافًا بين صلاح والمدرب الهولندي آرني سلوت، بعد استبعاد النجم المصري من التشكيل الأساسي لخمس مباريات متتالية، وتصريحات نارية من صلاح، ألمح فيها إلى تدهور علاقته بالنادي.ومع ذلك، عاد صلاح إلى الملعب أمس السبت، أمام برايتون، حيث دخل بديلًا في الدقيقة 25 بعد إصابة جو غوميز، وأسهم في فوز الـ"ريدز" 2-0 بتمريرة حاسمة أدت إلى الهدف الثاني، ليرفع رصيده من المساهمات التهديفية مع النادي إلى رقم قياسي جديد.
أفادت تقارير إعلامية سعودية بأن نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح، "سيصل إلى مدينة جدة السعودية، خلال الأيام القليلة المقبلة"، في زيارة لم تُكشف تفاصيلها بعد.
وكشفت "القنوات الرياضية" السعودية، عبر برنامج "في 90"، عن هذه الزيارة، مشيرة إلى أنها "قد تكون مرتبطة بأداء مناسك العمرة قبل انضمام صلاح إلى معسكر الفراعنة"، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية في المغرب، والذي ينطلق في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأكد البرنامج أن "الزيارة لا علاقة لها بمفاوضات انتقالية، رغم الشائعات المتداولة".
يأتي هذا الخبر وسط أجواء متوترة في "أنفيلد
"، حيث شهدت الأسابيع الماضية، خلافًا بين صلاح والمدرب الهولندي آرني سلوت، بعد استبعاد النجم المصري من التشكيل الأساسي لخمس مباريات متتالية، وتصريحات نارية من صلاح، ألمح فيها إلى تدهور علاقته بالنادي.
ومع ذلك، عاد صلاح إلى الملعب
أمس السبت، أمام برايتون، حيث دخل بديلًا في الدقيقة 25 بعد إصابة جو غوميز، وأسهم في فوز الـ"ريدز" 2-0 بتمريرة حاسمة أدت إلى الهدف الثاني، ليرفع رصيده من المساهمات التهديفية مع النادي إلى رقم قياسي جديد.