https://sarabic.ae/20251226/السعودية-تعزز-قدراتها-البحرية-بالتعاون-مع--واشنطن-ومدريد-ما-التفاصيل-1108609941.html

السعودية تعزز قدراتها البحرية بالتعاون مع واشنطن ومدريد.. ما التفاصيل؟

السعودية تعزز قدراتها البحرية بالتعاون مع واشنطن ومدريد.. ما التفاصيل؟

سبوتنيك عربي

تسعى المملكة السعودية لتعزيز جاهزية القوات البحرية في إطار حماية المصالح الإستراتيجية، من خلال امتلاكها أحدث المنظومات القتالية المتطورة بالتعاون مع عدد من... 26.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-26T17:30+0000

2025-12-26T17:30+0000

2025-12-26T17:30+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102027/69/1020276923_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d8d79fa604ee8500f2848bb8c7c95b1e.jpg

وفي وقت سابق، عوّمت القوات البحرية السعودية أولى سفنها الحربية، ضمن مشروع "طويق" الرامي إلى بناء 4 سفن حربية متعددة المهام في ولاية ويسكونسن بأمريكا.ويشمل مشروع "طويق" تطوير قاعدة الملك عبد العزيز البحرية بالجبيل، وإنشاء مرافق متقدمة للصيانة والتدريب، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، واستدامة الجاهزية القتالية للقوات البحرية السعودية، وفق رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد بن عبد الرحمن الغريبي الذي شهد مراسم التعويم قبل أيام ، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأمريكي، وممثلي شركة "لوكهيد مارتن" وشركة "فينكانتيري" المتخصصة في بناء السفن العسكرية والبحرية المتقدمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).وابتداء من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وقّعت البحرية الأمريكية سلسلة من العقود مع شركة لوكهيد مارتن لتوريد المواد وبناء سفن النقل البحري المتعدد الأغراض (MMSC) لصالح البحرية السعودية. ويضم التحالف المسؤول عن البناء شركات "لوكهيد مارتن"، و"فينكانتيري مارينيت مارين"، و"جيبس آند كوكس"، وغيرها. كما يشمل المشروع تحديث قاعدة الملك عبد العزيز البحرية في الجبيل.ويستند تصميم سفينة النقل البحري المتعددة الأغراض إلى تصميم سفينة القتال من فئة "فريدوم"، مع زيادة في المدى إلى 5000 ميل بحري. يبلغ طول السفينة 118 مترا وعرضها 17.6 متر، وتبلغ إزاحتها عند الحمولة الكاملة نحو 3600 طن، وطاقمها 101 فرد.وتبلغ سرعتها القصوى المصممة 30 عقدة، ومدى إبحارها 5000 ميل بحري، مما يُمكّنها من العمل خارج المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة للمملكة العربية السعودية، كما تحتوي السفينة على مهبط طائرات وحظيرة لمروحية "MH-60R".وتشمل تسليح السفينة مدافع عيار 57 ملم، وصواريخ "هاربون بلوك 2" المضادة للسفن، وقاذفات "Mk-41" العمودية لصواريخ "ESSM" (إيفولفد سي سبارو) أرض - جو.من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي السعودي، العميد حسن الشهري، إن "تعويم سفينة " الملك سعود" كأولى سفن مشروع "طويق" في ويسكونسن يحمل دلالتين: الأولى فنية تتعلق بدخول السفينة مرحلة متقدمة قبل التجارب والتسليم، والثانية استراتيجية تؤكد أن المملكة تمضي في تحديث قوتها البحرية ضمن رؤية أشمل لحماية المصالح البحرية وخطوط التجارة والطاقة".ولفت إلى أن الهدف ليس "زيادة عدد السفن" فقط، بل بناء منظومة حماية وسيطرة بحرية تحقق:وأشار إلى أن السعودية تتوجه نحو "حزمة متكاملة" تشمل:من ناحيته أكد الخبير الأمني السعودي، العميد فيصل الحمد، أن "تعويم سفينة جلالة الملك سعود - وهي السفينة الأولى ضمن "مشروع طويق" القائم على شراكة سعودية أمريكية - يمثل خطوة استراتيجية تعكس عمق التعاون الدفاعي والتقني بين الرياض وواشنطن".ولفت إلى أن "المشروع لا يقتصر على توريد 4 سفن قتالية متعددة المهام فحسب، بل يشمل أيضا تطوير بنية تحتية متكاملة، تتمثل في تحديث قاعدة الملك عبد العزيز البحرية بالجبيل وإنشاء مرافق متقدمة للصيانة والتدريب".أهداف استراتيجيةوحول الأهداف العملياتية، شدد الحمد على أن هذه الخطوات تهدف إلى:مشروع "السروات"كما أوضح العميد فيصل الحمد أن "المملكة منفتحة على تعاون دولي واسع، من ضمنه "مشروع السروات"، الذي وصفه بالمشروع الحيوي والاستراتيجي المشترك بين "الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)" وشركة "نافانتيا" الإسبانية".وشدد على أن "هذه المشاريع النوعية تمثل ركيزة أساسية في تحديث المنظومة الدفاعية السعودية وضمان أمن واستقرار المنطقة".وفي يوليو/ تموز 2021، احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية بمراسم تعويم السفينة الأولى لمشروع السروات "سفينة جلالة الملك – الجبيل" من نوع "كورفيت - أفانتي 2200".وفي أكتوبر 2024، وقعت وزارة الدفاع السعودية في مدريد، اتفاقية تنفيذية مع نظيرتها الإسبانية، لدعم بناء 3 سفن جديدة متعددة المهام من طراز "كورفيت أفانتي 2200" وللتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والدعم الفني واللوجستي، لصالح القوات البحرية الملكية السعودية، ضمن عقد توسعة "مشروع السروات"، الذي اكتملت مرحلته الأولى ببناء وتسليم 5 سفن قتالية.وتتضمن الاتفاقية، تقديم القوات البحرية الإسبانية الدعم الفني أثناء مراحل بناء السفن الثلاث وتنفيذ أعمال الفحص والاختبار وتقييم المنظومات والتعاون في مجال التدريب الأكاديمي والعملي لأطقم المجموعة الثانية من سفن "أفانتي 2200"، إلى جانب التدريب العملياتي والتكتيكي أثناء الإبحار بعد تسليم السفن وتدشينها للقوات البحرية الملكية السعودية.

https://sarabic.ae/20251114/السعودية-تختتم-مناورات-الموج-الأحمر-8-لحماية-الممرات-البحرية-فيديو-1107116783.html

https://sarabic.ae/20251014/لمكافحة-القرصنة-انطلاق-التمرين-البحري-السعودي-الصيني-السيف-الأزرق---4-1106005700.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك