بوتين: الطوارئ الروسية واحدة من أفضل هيئات الإنقاذ في العالم

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، وزارة الطوارئ الروسية بأنها واحدة من أكثر هيئات الإنقاذ فاعلية على مستوى العالم، وأنها في عدد من المجالات تُعد... 26.12.2025, سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين

وزارة الطوارئ الروسية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

وقال بوتين في خطاب مصور: "مع مرور كل عام تتعزز المعدات التقنية ومستوى تأهيل موظفي الوزارة. كما تتراكم الخبرة الفريدة والسمعة لواحدة من أكثر هيئات الإنقاذ فاعلية في العالم، وفي عدد من المجالات الأساسية هي بلا شك الأفضل بلا منازع".وأشاد الرئيس الروسي بموظفي وزارة الطوارئ الذين يظلون دائمًا على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة، وقال: "هذا يوم مهني لمن هم دائمًا على المنشأة وجاهزون لمساعدة الناس، والاستجابة بسرعة وفعالية لأصعب الحالات الطارئة. واليوم نحتفل أيضًا بمحاربينا القدامى في وزارة الطوارئ والجهات الأخرى التي أرست التقاليد المجيدة والنبيلة للمنقذين". وتمنى بوتين الصحة والنجاح للموظفين وعائلاتهم بمناسبة يومهم المهني وحلول العام الجديد.أكثر من 600 عملية خارج البلادوأشار بوتين إلى جهود موظفي وزارة الطوارئ في سياق العملية العسكرية الخاصة، مؤكدًا أن روسيا تفخر بشجاعتهم. وقال: "أرجو نقل كلمات الشكر الصادق لموظفي الوزارة الذين يحلون أصعب المهام في ظروف العملية العسكرية الخاصة، في الأراضي المحررة والمناطق الحدودية، أولئك الذين يعيدون تشغيل مرافق البنية التحتية تحت نيران العدو، ويوصلون المساعدات الإنسانية للمدنيين، ويقومون بأعمال إزالة المتفجرات. نحن فخورون بشجاعتكم واستعدادكم للمخاطرة بأنفسكم من أجل الآخرين".وشدد الرئيس على أن روسيا لن تنسى موظفي الوزارة الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم، قائلاً: "شعب روسيا لن ينسى أبدًا موظفي وزارة الطوارئ، زملائنا، الأبطال الحقيقيين الذين قضوا أثناء أداء واجبهم". وأضاف أن الأمثلة على التفاني والاحتراف تُنشئ أجيالاً جديدة من المنقذين الذين سيكونون جديرين بهذا النداء النبيل.إنقاذ مئات الآلاف من الأرواحوأشار بوتين إلى أن جهود الوزارة أسفرت عن إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح خلال 35 عامًا، مؤكداً أن المنقذين هم الأوائل في الأماكن التي تتطلب الشجاعة والمهارات المهنية، مثل أنقاض المباني المدمرة ومواقع الحوادث المرورية الخطيرة، كما أنهم يعملون في الظروف القاسية للصعود إلى الجبال، والنزول إلى أعماق المناجم، والقفز الجوي، وإخلاء الناس من المناطق النائية والغابات والقرى الغارقة في الفيضانات، إضافة إلى جهود الأخصائيين النفسيين والعاملين في المجال الطبي، الذين تُعد خبراتهم أحيانًا لا تُقدّر بثمن.يُذكر أن هذا العام يصادف الذكرى الخامسة والثلاثين لإنشاء وزارة الطوارئ، إذ تأسست في 27 ديسمبر 1990 "الهيئة الروسية للمنقذين" والتي تحولت لاحقًا إلى اللجنة الحكومية للطوارئ ثم إلى وزارة الطوارئ الروسية.ويُحتفل بيوم الإنقاذ سنويًا في روسيا في 27 ديسمبر، وقد وجه الرئيس في خطاب مصور تهانيه لموظفي الوزارة والمحاربين القدامى بمناسبة هذا اليوم المهني.

