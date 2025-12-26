بوتين: الطوارئ الروسية واحدة من أفضل هيئات الإنقاذ في العالم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: الطوارئ الروسية واحدة من أفضل هيئات الإنقاذ في العالم

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، وزارة الطوارئ الروسية بأنها واحدة من أكثر هيئات الإنقاذ فاعلية على مستوى العالم، وأنها في عدد من المجالات تُعد الأفضل بلا منازع.
وقال بوتين في خطاب مصور: "مع مرور كل عام تتعزز المعدات التقنية ومستوى تأهيل موظفي الوزارة. كما تتراكم الخبرة الفريدة والسمعة لواحدة من أكثر هيئات الإنقاذ فاعلية في العالم، وفي عدد من المجالات الأساسية هي بلا شك الأفضل بلا منازع".
إطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
وزارة الطوارئ الروسية: إخماد حريق في مبنى سكني في شمال موسكو
30 سبتمبر 2024, 01:54 GMT
وأشاد الرئيس الروسي بموظفي وزارة الطوارئ الذين يظلون دائمًا على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة، وقال: "هذا يوم مهني لمن هم دائمًا على المنشأة وجاهزون لمساعدة الناس، والاستجابة بسرعة وفعالية لأصعب الحالات الطارئة. واليوم نحتفل أيضًا بمحاربينا القدامى في وزارة الطوارئ والجهات الأخرى التي أرست التقاليد المجيدة والنبيلة للمنقذين". وتمنى بوتين الصحة والنجاح للموظفين وعائلاتهم بمناسبة يومهم المهني وحلول العام الجديد.

أكثر من 600 عملية خارج البلاد

وأشار بوتين إلى جهود موظفي وزارة الطوارئ في سياق العملية العسكرية الخاصة، مؤكدًا أن روسيا تفخر بشجاعتهم. وقال: "أرجو نقل كلمات الشكر الصادق لموظفي الوزارة الذين يحلون أصعب المهام في ظروف العملية العسكرية الخاصة، في الأراضي المحررة والمناطق الحدودية، أولئك الذين يعيدون تشغيل مرافق البنية التحتية تحت نيران العدو، ويوصلون المساعدات الإنسانية للمدنيين، ويقومون بأعمال إزالة المتفجرات. نحن فخورون بشجاعتكم واستعدادكم للمخاطرة بأنفسكم من أجل الآخرين".
وأوضح بوتين أن المنقذين الروس نفذوا أكثر من 600 عملية بحث وإنقاذ وإنسانية خارج روسيا طوال تاريخ الوزارة، مشددًا على أن الجهود والموارد الرئيسة للوزارة موجهة لضمان سلامة المواطنين الروس.
وشدد الرئيس على أن روسيا لن تنسى موظفي الوزارة الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم، قائلاً: "شعب روسيا لن ينسى أبدًا موظفي وزارة الطوارئ، زملائنا، الأبطال الحقيقيين الذين قضوا أثناء أداء واجبهم". وأضاف أن الأمثلة على التفاني والاحتراف تُنشئ أجيالاً جديدة من المنقذين الذين سيكونون جديرين بهذا النداء النبيل.

إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح

وأشار بوتين إلى أن جهود الوزارة أسفرت عن إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح خلال 35 عامًا، مؤكداً أن المنقذين هم الأوائل في الأماكن التي تتطلب الشجاعة والمهارات المهنية، مثل أنقاض المباني المدمرة ومواقع الحوادث المرورية الخطيرة، كما أنهم يعملون في الظروف القاسية للصعود إلى الجبال، والنزول إلى أعماق المناجم، والقفز الجوي، وإخلاء الناس من المناطق النائية والغابات والقرى الغارقة في الفيضانات، إضافة إلى جهود الأخصائيين النفسيين والعاملين في المجال الطبي، الذين تُعد خبراتهم أحيانًا لا تُقدّر بثمن.
المروحيات الروسية الجديدة لإسعافات الطوارئ والشرطة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
استمرارا للتفوق... طرازات جديدة من المروحيات الروسية لإسعافات الطوارئ والشرطة في "آيدكس 2025"
20 فبراير, 12:25 GMT
يُذكر أن هذا العام يصادف الذكرى الخامسة والثلاثين لإنشاء وزارة الطوارئ، إذ تأسست في 27 ديسمبر 1990 "الهيئة الروسية للمنقذين" والتي تحولت لاحقًا إلى اللجنة الحكومية للطوارئ ثم إلى وزارة الطوارئ الروسية.
ويُحتفل بيوم الإنقاذ سنويًا في روسيا في 27 ديسمبر، وقد وجه الرئيس في خطاب مصور تهانيه لموظفي الوزارة والمحاربين القدامى بمناسبة هذا اليوم المهني.
