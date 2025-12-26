موسكو: روسيا قلقة إزاء التصعيد العسكري في اليمن

عربي
الكرملين: ممثلو القيادة الروسية والأمريكية يتواصلون عقب زيارة دميترييف إلى الولايات المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251226/موسكو-روسيا-قلقة-إزاء-التصعيد-العسكري-في-اليمن-1108596625.html
موسكو: روسيا قلقة إزاء التصعيد العسكري في اليمن
موسكو: روسيا قلقة إزاء التصعيد العسكري في اليمن
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية مايا زاخاروفا، أن روسيا تعرب عن قلقها إزاء تصاعد الوضع العسكري والسياسي في اليمن، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس. 26.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-26T11:33+0000
2025-12-26T11:33+0000
روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وأضافت زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "تشعر موسكو بالقلق إزاء تصاعد الوضع العسكري والسياسي في محافظتي حضرموت والمُهرة جنوبي اليمن، نتيجة الاشتباكات بين مختلف القوات الموالية للحكومة، بما فيها وحدات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي".ورحّبت موسكو بالجهود المشتركة، التي تبذلها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بهدف خفض التوترات سريعًا وتحقيق الاستقرار في جنوب اليمن، بما في ذلك إرسال قوة عسكرية مشتركة إلى عدن، لمساعدة الأطراف اليمنية على تجاوز تداعيات هذه الأزمة، حسبما أشارت زاخاروفا.واختتمت زاخاروفا، قائلة: "نؤكد مجددا استعدادنا لمواصلة التعاون البناء لتحقيق هذه الأهداف مع السلطات اليمنية الرسمية وجميع القوى السياسية المؤثرة في هذا البلد الصديق، فضلاً عن شركاء روسيا في المنطقة، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".وأشار أبو الغيط، في بيان نُشر عبر منصة "إكس"، إلى ضرورة "تغليب المصلحة العليا للشعب اليمني والتمسك بوحدة البلاد، في ضوء التطورات الأخيرة، التي تشهدها محافظتا حضرموت والمهرة"، محذرًا من أن "هذه التطورات تزيد من تعقيد الأزمة اليمنية وتضر بمبدأ وحدة التراب اليمني".
https://sarabic.ae/20251226/ارتفاع-حصيلة-المواجهات-بين-المجلس-الانتقالي-وقبليين-شرقي-اليمن-إلى-22-قتيلا-وجريحا-1108586081.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, العالم, العالم العربي

موسكو: روسيا قلقة إزاء التصعيد العسكري في اليمن

11:33 GMT 26.12.2025
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية مايا زاخاروفا، أن روسيا تعرب عن قلقها إزاء تصاعد الوضع العسكري والسياسي في اليمن، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
وأضافت زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "تشعر موسكو بالقلق إزاء تصاعد الوضع العسكري والسياسي في محافظتي حضرموت والمُهرة جنوبي اليمن، نتيجة الاشتباكات بين مختلف القوات الموالية للحكومة، بما فيها وحدات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي".

وأضافت: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والسعي إلى حلول توافقية للمشاكل والخلافات القائمة، مقبولة للجميع، في إطار حوار يمني بنّاء".

ورحّبت موسكو بالجهود المشتركة، التي تبذلها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بهدف خفض التوترات سريعًا وتحقيق الاستقرار في جنوب اليمن، بما في ذلك إرسال قوة عسكرية مشتركة إلى عدن، لمساعدة الأطراف اليمنية على تجاوز تداعيات هذه الأزمة، حسبما أشارت زاخاروفا.
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
ارتفاع حصيلة المواجهات بين "المجلس الانتقالي" وقبليين شرقي اليمن إلى 22 قتيلا وجريحا
00:39 GMT
واختتمت زاخاروفا، قائلة: "نؤكد مجددا استعدادنا لمواصلة التعاون البناء لتحقيق هذه الأهداف مع السلطات اليمنية الرسمية وجميع القوى السياسية المؤثرة في هذا البلد الصديق، فضلاً عن شركاء روسيا في المنطقة، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يوم أمس الخميس، الأطراف اليمنية كافة، لا سيما "المجلس الانتقالي الجنوبي"، إلى خفض التصعيد وعدم المساس بوحدة اليمن.

وأشار أبو الغيط، في بيان نُشر عبر منصة "إكس"، إلى ضرورة "تغليب المصلحة العليا للشعب اليمني والتمسك بوحدة البلاد، في ضوء التطورات الأخيرة، التي تشهدها محافظتا حضرموت والمهرة"، محذرًا من أن "هذه التطورات تزيد من تعقيد الأزمة اليمنية وتضر بمبدأ وحدة التراب اليمني".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала