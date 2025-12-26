https://sarabic.ae/20251226/موسكو-روسيا-قلقة-إزاء-التصعيد-العسكري-في-اليمن-1108596625.html
موسكو: روسيا قلقة إزاء التصعيد العسكري في اليمن
ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية مايا زاخاروفا، أن روسيا تعرب عن قلقها إزاء تصاعد الوضع العسكري والسياسي في اليمن، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس. 26.12.2025, سبوتنيك عربي
وأضافت زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "تشعر موسكو بالقلق إزاء تصاعد الوضع العسكري والسياسي في محافظتي حضرموت والمُهرة جنوبي اليمن، نتيجة الاشتباكات بين مختلف القوات الموالية للحكومة، بما فيها وحدات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي".ورحّبت موسكو بالجهود المشتركة، التي تبذلها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بهدف خفض التوترات سريعًا وتحقيق الاستقرار في جنوب اليمن، بما في ذلك إرسال قوة عسكرية مشتركة إلى عدن، لمساعدة الأطراف اليمنية على تجاوز تداعيات هذه الأزمة، حسبما أشارت زاخاروفا.واختتمت زاخاروفا، قائلة: "نؤكد مجددا استعدادنا لمواصلة التعاون البناء لتحقيق هذه الأهداف مع السلطات اليمنية الرسمية وجميع القوى السياسية المؤثرة في هذا البلد الصديق، فضلاً عن شركاء روسيا في المنطقة، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".وأشار أبو الغيط، في بيان نُشر عبر منصة "إكس"، إلى ضرورة "تغليب المصلحة العليا للشعب اليمني والتمسك بوحدة البلاد، في ضوء التطورات الأخيرة، التي تشهدها محافظتا حضرموت والمهرة"، محذرًا من أن "هذه التطورات تزيد من تعقيد الأزمة اليمنية وتضر بمبدأ وحدة التراب اليمني".
ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية مايا زاخاروفا، أن روسيا تعرب عن قلقها إزاء تصاعد الوضع العسكري والسياسي في اليمن، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
وأضافت زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "تشعر موسكو بالقلق إزاء تصاعد الوضع العسكري والسياسي في محافظتي حضرموت والمُهرة جنوبي اليمن، نتيجة الاشتباكات بين مختلف القوات الموالية للحكومة، بما فيها وحدات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي".
وأضافت: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والسعي إلى حلول توافقية للمشاكل والخلافات القائمة، مقبولة للجميع، في إطار حوار يمني بنّاء".
ورحّبت موسكو بالجهود المشتركة، التي تبذلها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بهدف خفض التوترات سريعًا وتحقيق الاستقرار في جنوب اليمن، بما في ذلك إرسال قوة عسكرية مشتركة إلى عدن، لمساعدة الأطراف اليمنية على تجاوز تداعيات هذه الأزمة، حسبما أشارت زاخاروفا.
واختتمت زاخاروفا، قائلة: "نؤكد مجددا استعدادنا لمواصلة التعاون البناء لتحقيق هذه الأهداف مع السلطات اليمنية الرسمية وجميع القوى السياسية المؤثرة في هذا البلد الصديق، فضلاً عن شركاء روسيا في المنطقة، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".
ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يوم أمس الخميس، الأطراف اليمنية كافة، لا سيما "المجلس الانتقالي الجنوبي"، إلى خفض التصعيد وعدم المساس بوحدة اليمن.
وأشار أبو الغيط، في بيان نُشر عبر منصة "إكس"، إلى ضرورة "تغليب المصلحة العليا للشعب اليمني والتمسك بوحدة البلاد، في ضوء التطورات الأخيرة، التي تشهدها محافظتا حضرموت والمهرة"، محذرًا من أن "هذه التطورات تزيد من تعقيد الأزمة اليمنية وتضر بمبدأ وحدة التراب اليمني".