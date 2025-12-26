https://sarabic.ae/20251226/واشنطن-تدعو-إلى-ضبط-النفس-مع-تصاعد-العنف-في-اليمن-1108615914.html
واشنطن تدعو إلى "ضبط النفس" مع تصاعد العنف في اليمن
واشنطن تدعو إلى "ضبط النفس" مع تصاعد العنف في اليمن
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الجمعة، إلى "ضبط النفس" مع تصاعد أعمال العنف في اليمن، متجنبًا الانحياز إلى أي طرف في الخلاف بين السعودية والإمارات. 26.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-26T22:36+0000
2025-12-26T22:36+0000
2025-12-26T22:36+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108616425_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5e40775bda05f4219c6587a2bbdc9e64.jpg
وقال روبيو، في بيان، إن الولايات المتحدة "تحث على ضبط النفس ومواصلة الجهود الدبلوماسية، بهدف التوصل إلى حل دائم"، مضيفًا أن واشنطن "ممتنة للقيادة الدبلوماسية" لكل من السعودية والإمارات، اللتين تدعمان أطرافًا متنافسة داخل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.وأمس الخميس، ارتفعت حصيلة المواجهات بين قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المطالب بانفصال جنوب اليمن، ومسلحين تابعين لمكوّن قبلي في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، إلى 22 قتيلًا وجريحًا.ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وفي الثالث من ديسمبر الجاري، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).ويطالب "المجلس الانتقالي الجنوبي" باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20251226/موسكو-روسيا-قلقة-إزاء-التصعيد-العسكري-في-اليمن-1108596625.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108616425_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_a21eacb7cfaeebaad63c7d5fb8ec1a70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
واشنطن تدعو إلى "ضبط النفس" مع تصاعد العنف في اليمن
دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الجمعة، إلى "ضبط النفس" مع تصاعد أعمال العنف في اليمن، متجنبًا الانحياز إلى أي طرف في الخلاف بين السعودية والإمارات.
وقال روبيو، في بيان، إن الولايات المتحدة "تحث على ضبط النفس ومواصلة الجهود الدبلوماسية، بهدف التوصل إلى حل دائم"، مضيفًا أن واشنطن "ممتنة للقيادة الدبلوماسية" لكل من السعودية والإمارات، اللتين تدعمان أطرافًا متنافسة داخل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وأمس الخميس، ارتفعت حصيلة المواجهات بين قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي"
المطالب بانفصال جنوب اليمن، ومسلحين تابعين لمكوّن قبلي في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، إلى 22 قتيلًا وجريحًا.
ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.
وفي الثالث من ديسمبر الجاري، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.
وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).
ويطالب "المجلس الانتقالي الجنوبي" باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.