https://sarabic.ae/20251226/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يؤكد-عدم-الانسحاب-من-غزة-وقائد-قسد-يعلن-تفاهما-لدمج-قواته-في-الجيش-السوري-1108605883.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد عدم الانسحاب من غزة وقائد "قسد" يعلن تفاهما لدمج قواته في الجيش السوري

وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد عدم الانسحاب من غزة وقائد "قسد" يعلن تفاهما لدمج قواته في الجيش السوري

سبوتنيك عربي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل تعتبر أنها انتصرت في قطاع غزة"، مؤكدا أنه "في حال عدم نزع حركة حماس الفلسطينية سلاحها، وفق خطة الرئيس... 26.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-26T14:30+0000

2025-12-26T14:30+0000

2025-12-26T14:30+0000

راديو

عالم سبوتنيك

إسرائيل

السعودية

مصر

أخبار إثيوبيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108605670_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_800747c1583d02f6220c01c5eebf8229.png

وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد عدم الانسحاب من غزة وقائد "قسد" يعلن تفاهما لدمج قواته في الجيش السوري سبوتنيك عربي وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد عدم الانسحاب من غزة وقائد "قسد" يعلن تفاهما لدمج قواته في الجيش السوري

وأضاف كاتس أن "إسرائيل لن تخرج أبدا من أراضي قطاع غزة"، مشيرا إلى "وجود توجه لإقامة منطقة أمنية داخل القطاع، بهدف حماية المستوطنات المحاذية لغلاف غزة".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت، الأربعاء، أن "وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صرح بعدم وجود أي نية لدى الحكومة الإسرائيلية لإقامة مستوطنات في قطاع غزة".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تصريحات كاتس، "جاءت عقب الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة بشأن مستقبل قطاع غزة، ونية تل أبيب بناء مستوطنات داخل القطاع".وأوضح خليفة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "كاتس ضد الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة مما يؤثر كثيرا على دخول قوات دولية إلى القطاع"، معتبر أن "إسرائيل لا تلتزم بخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع دعوة نتنياهو إلى أمريكا لمناقشة المرحلة الثانية رغم الترتيبات التي حدثت مؤخرا بين الوسطاء والضامنين من أجل تمهيد الفترة المقبلة".قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوريأكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، التوصل إلى "تفاهم مشترك يتماشى مع المصلحة العامة، بشأن دمج قوات سوريا الديموقراطية ضمن الجيش السوري".ونقلت وسائل إعلام كردية عن قائد "قسد"، قوله إن "هذا التفاهم يأتي في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وبما يحقق الاستقرار الأمني والسياسي"، مشيرا إلى أن "المشاورات لا تزال مستمرة لوضع الآليات العملية لتنفيذ عملية الدمج".وأضاف عبدي أن "أي خطوات مقبلة ستتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يضمن حقوق جميع المكونات، ويخدم مصلحة سوريا ككل".وأفاد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الاثنين الماضي، بأن "الحكومة السورية لم تلمس من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إرادة أو مبادرة لتنفيذ اتفاق 10 آذار/ مارس، الذي يقضي باندماجها داخل المؤسسات السورية، وإنما جرت مماطلة من جانب "قسد" في التنفيذ".وأوضح عكاش في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المحادثات تتركز على التفاصيل العسكرية والإدارية، حيث تم التوصل إلى بعض النقاط، بينما بقيت أخرى عالقة"، لافتا إلى أن الاتفاق لن يستكمل قبل نهاية العام الحالي، وأنه يحتاج إلى نقاشات معمقة تشمل قضايا دستورية وسياسية، وفيما يتعلق بآليات الدمج، أوضح عكاش أن هناك تفاهمات أولية حول تشكيل فرق عسكرية مشتركة، بينها فرقة خاصة بمكافحة الإرهاب تعمل في دمشق ومناطق أخرى، إضافة إلى انتشار وحدات في الرقة ودير الزور، إلا أن تفاصيل السيطرة على المعابر الحدودية ما زالت قيد النقاش، حيث تطالب دمشق بإدارة مباشرة لهذه المعابر".السعودية تقول إن تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي أحادية وتضر بمصالح الشعب اليمنيقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي (حضرموت، والمهرة) اليمنيتين، "تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف"، معتبرة أن ذلك "أدى إلى التصعيد غير المبرر الذي أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته والقضية الجنوبية وجهود التحالف".وأضافت الوزارة في بيان أن "المملكة آثرت طيلة الفترة الماضية التركيز على وحدة الصف، وبذل كافة الجهود للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين".وأشارت إلى أن "المملكة عملت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ورئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشقيقة لاحتواء الموقف، وجرى إرسال فريق عسكري مشترك من السعودية والإمارات لوضع الترتيبات اللازمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بما يكفل عودة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين وتسليم المعسكرات فيها لقوات درع الوطن والسلطة المحلية .وأوضح العاتي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المجلس الانتقالي الجنوبي" يسعى للاستفراد بالقرار السياسي والعسكري في الجنوب، متجاهلا بقية الأحزاب والمكونات والقبائل اليمنية التي يجب أن يكون لها دور أساسي في أي حوار يمني – يمني يحدد مستقبل البلاد"، مشيرا إلى أن "هذا النهج ينذر باندلاع مواجهات داخلية قد تقود إلى حرب أهلية، وهو ما لا يريده التحالف العربي ولا المجتمع الدولي"، وأضاف أن "البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإماراتية أكد بوضوح دعم أبوظبي للموقف السعودي".وزير الخارجية المصري يقول إن بلاده سترد بالقانون الدولي على أي ضرر من "سد النهضة"لوّحت مصر باتخاذ "إجراء قانوني دولي" حال وقوع أضرار ناتجة عن "سد النهضة" الإثيوبي، وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن "أي ضرر قد يلحق بمصر نتيجة للمشروع سيُقابل برد فعل في إطار ما يكفله القانون الدولي من حقوق، على رأسها حق الدفاع عن النفس وحماية الأمن القومي"، مشدداً على "أن مصر لن تتهاون في حماية مقدرات شعبها ومواردها الحيوية".جاءت تصريحات عبد العاطي، التي أدلى بها خلال جلسة عقدها مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ بعد أيام من تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "مطلب بلاده الوحيد هو عدم المساس بحقوقها في مياه النيل والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي"، نافياً توجيه أي "تهديد إلى إثيوبيا".وأعلنت مصر، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، فشل آخر جولة للمفاوضات بشأن السد، وإغلاق المسار التفاوضي بعد جولات متعددة على مدار سنوات طويلة.وأشار حليمة في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "مصر والسودان يطالبان باتفاق قانوني ملزم وعادل بشأن قواعد الملء والتشغيل، وهو مطلب يحظى بتأييد واسع من المجتمع الدولي، إذ صدرت بيانات من مجلس الأمن ومنظمات إقليمية ودولية تؤكد ضرورة التوصل إلى هذا الاتفاق في أسرع وقت".النيجر تمنع إصدار التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في معاملة بالمثلأفاد مصدر دبلوماسي نيجيري بأن النيجر، كرد فعل، منعت هذا الأسبوع إصدار أي تأشيرة للمواطنين الأمريكيين.وأوضح المصدر أن النيجر "تمنع تماما وبشكل نهائي إصدار التأشيرات لجميع المواطنين الأمريكيين، وتمنع إلى أجل غير مسمى دخول مواطني الولايات المتحدة إلى أراضيها"، بحسب ماذكرت وكالة أنباء النيجر الرسمية.ويأتي هذا القرار بعد أن قررت الولايات المتحدة تصنيف النيجر ضمن الدول التي لم يعد مواطنوها يستفيدون من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.ويعتمد قرار دولة النيجر على مبدأ المعاملة بالمثل، ويندرج في إطار ديناميكية تأكيد السيادة الوطنية، ويعكس تطور السياسة الدبلوماسية لنيامي، حسب ما تم الإشارة إليه، بحسب ماذكرت الوكالة.وكانت أمريكا أعلنت، الثلاثاء قبل الماضي، فرض قيود كاملة على دخول مواطني 7 دول بينهم دول عربية، وفرض قيود جزئية على تأشيرات دخول مواطني 15 دولة.وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "النيجر تتخذ قرارها بالتشاور والاتفاق مع دول الساحل مالي وبوركينا فاسو، خاصة وأن هذه البلدان تستقبل أعداد كبيرة من الأمريكيين لأسباب مختلفة".وذكر أن "الحكومة لن ترحّل الأمريكيين الموجودين على أراضيها"، مبينا أن "القرار متعلق بمن سيزور النيجر في الفترة القادمة".

إسرائيل

السعودية

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

عالم سبوتنيك, إسرائيل, السعودية, مصر, أخبار إثيوبيا, аудио