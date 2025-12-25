وزير الخارجية المصري: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من "سد النهضة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251225/وزير-الخارجية-المصري-سنرد-بالقانون-الدولي-على-أي-ضرر-من-سد-النهضة-1108558237.html
وزير الخارجية المصري: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من "سد النهضة"
وزير الخارجية المصري: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من "سد النهضة"
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عن "حزمة خطوط حمراء وضعتها مصر، في سياستها الخارجية لمواجهة الملفات الشائكة وحماية مصالحها الوطنية". 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T11:30+0000
2025-12-25T11:30+0000
مصر
أخبار مصر الآن
خلافات سد النهضة
أخبار سد النهضة الإثيوبي
أخبار إثيوبيا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104646059_0:41:3071:1768_1920x0_80_0_0_71f4752eded710b09cf99b5d537c2af6.jpg
وأشار عبد العاطي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ المصري، إلى أن "هذه الخطوط تشمل رفض التهجير وتقسيم الدول الشقيقة، مع التأكيد على الحفاظ على وحدة الدول العربية".وشدد على أن "مصر تتابع عن كثب التطورات في السودان، لضمان استقرار الدولة وحماية سيادتها".وفيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي، أكد وزير الخارجية المصري أن "أي ضرر قد يلحق بمصر نتيجة المشروع سيقابل برد فعل قانوني دولي"، مشيرًا إلى أن "مصر تحرص على اتباع كافة القنوات القانونية والدولية لضمان حماية حقوقها المائية".وأكد أن "هذه الخطوط الحمراء تمثل إطارًا ثابتًا في صياغة السياسة الخارجية المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية الحساسة، وتعكس التزام القاهرة بمبادئ الأمن والاستقرار في المنطقة".ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد "يؤثر سلبا على حقها التاريخي في مياه النيل"، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
https://sarabic.ae/20251127/مصر-تؤكد-استعدادها-لكل-السيناريوهات-المحتملة-بشأن-سد-النهضة-1107562432.html
https://sarabic.ae/20251208/وزير-الخارجية-المصري-يرفض-تسمية-النهضة-على-السد-الإثيوبي-ويرد-على-اللجوء-إلى-الحل-العسكري-1107926443.html
مصر
أخبار سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104646059_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f41c6370f1090a94fa9b2c44e7d6c4dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, خلافات سد النهضة, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار إثيوبيا, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, خلافات سد النهضة, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار إثيوبيا, العالم العربي

وزير الخارجية المصري: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من "سد النهضة"

11:30 GMT 25.12.2025
© AP Photoسد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عن "حزمة خطوط حمراء وضعتها مصر، في سياستها الخارجية لمواجهة الملفات الشائكة وحماية مصالحها الوطنية".
وأشار عبد العاطي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ المصري، إلى أن "هذه الخطوط تشمل رفض التهجير وتقسيم الدول الشقيقة، مع التأكيد على الحفاظ على وحدة الدول العربية".
وشدد على أن "مصر تتابع عن كثب التطورات في السودان، لضمان استقرار الدولة وحماية سيادتها".
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
مصر تؤكد استعدادها لكل السيناريوهات المحتملة بشأن سد النهضة
27 نوفمبر, 16:42 GMT
وفيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي، أكد وزير الخارجية المصري أن "أي ضرر قد يلحق بمصر نتيجة المشروع سيقابل برد فعل قانوني دولي"، مشيرًا إلى أن "مصر تحرص على اتباع كافة القنوات القانونية والدولية لضمان حماية حقوقها المائية".

ووصف عبد العاطي هذا الملف بأنه "أولوية استراتيجية للأمن القومي المصري"، موضحًا أن "الحق في المياه حق أساسي للوجود والحياة، وأن مصر لن تتهاون في حماية مصالحها".

وأكد أن "هذه الخطوط الحمراء تمثل إطارًا ثابتًا في صياغة السياسة الخارجية المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية الحساسة، وتعكس التزام القاهرة بمبادئ الأمن والاستقرار في المنطقة".
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
وزير الخارجية المصري يرفض تسمية "النهضة" على السد الإثيوبي ويرد على اللجوء إلى "الحل العسكري"
8 ديسمبر, 09:05 GMT
ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.
وتعتبر مصر أن السد "يؤثر سلبا على حقها التاريخي في مياه النيل"، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала