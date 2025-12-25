https://sarabic.ae/20251225/وزير-الخارجية-المصري-سنرد-بالقانون-الدولي-على-أي-ضرر-من-سد-النهضة-1108558237.html

وزير الخارجية المصري: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من "سد النهضة"

كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عن "حزمة خطوط حمراء وضعتها مصر، في سياستها الخارجية لمواجهة الملفات الشائكة وحماية مصالحها الوطنية". 25.12.2025, سبوتنيك عربي

وأشار عبد العاطي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ المصري، إلى أن "هذه الخطوط تشمل رفض التهجير وتقسيم الدول الشقيقة، مع التأكيد على الحفاظ على وحدة الدول العربية".وشدد على أن "مصر تتابع عن كثب التطورات في السودان، لضمان استقرار الدولة وحماية سيادتها".وفيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي، أكد وزير الخارجية المصري أن "أي ضرر قد يلحق بمصر نتيجة المشروع سيقابل برد فعل قانوني دولي"، مشيرًا إلى أن "مصر تحرص على اتباع كافة القنوات القانونية والدولية لضمان حماية حقوقها المائية".وأكد أن "هذه الخطوط الحمراء تمثل إطارًا ثابتًا في صياغة السياسة الخارجية المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية الحساسة، وتعكس التزام القاهرة بمبادئ الأمن والاستقرار في المنطقة".ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد "يؤثر سلبا على حقها التاريخي في مياه النيل"، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".

