إعلام: ملك بريطانيا يزور الولايات المتحدة لأول مرة منذ 20 عاما

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: ملك بريطانيا يزور الولايات المتحدة لأول مرة منذ 20 عاما
أفادت وسائل إعلام بريطانية، نقلًا عن مصدر، بأن الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، يعتزم زيارة الولايات المتحدة في عام 2026، وستكون هذه أول زيارة يقوم... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
وقالت التقارير: "سيقوم الملك وأمير ويلز (ويليام ولي العهد)، بزيارات منفصلة إلى أمريكا في العام الجديد... المفاوضات النشطة جارية... من المحتمل جدًا أن يقوم الملك بالرحلة في أبريل (نيسان 2026)".ومن المقرر أن يصل الأمير ويليام إلى أمريكا، بالتزامن مع استضافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.وبحسب صحيفة "التايمز"، فإن هذه الزيارات تتزامن مع الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، ويتم تنفيذها كجزء من إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة، اتفقتا على استثمار ما يقرب من 380 مليار دولار بشكل مشترك في اقتصادات البلدين.ملك بريطانيا يعزف على آلة موسيقية من الجزر... فيديوملك وملكة بريطانيا يساعدان في تجهيزات رمضان.. فيديو
04:39 GMT 27.12.2025
© AP Photo / Alberto Pezzaliملك وملكة بريطانيا، تشارلز الثالث وكاميلا
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بريطانية، نقلًا عن مصدر، بأن الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، يعتزم زيارة الولايات المتحدة في عام 2026، وستكون هذه أول زيارة يقوم بها ملك حاكم إنجليزي، منذ زيارة الملكة إليزابيث الثانية في عام 2007 .
وقالت التقارير: "سيقوم الملك وأمير ويلز (ويليام ولي العهد)، بزيارات منفصلة إلى أمريكا في العام الجديد... المفاوضات النشطة جارية... من المحتمل جدًا أن يقوم الملك بالرحلة في أبريل (نيسان 2026)".

وبحسب التقارير، ستكون هذه الزيارة الأولى لملك البلاد، منذ زيارة الملكة إليزابيث الثانية للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يصل الأمير ويليام إلى أمريكا، بالتزامن مع استضافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.
وبحسب صحيفة "التايمز"، فإن هذه الزيارات تتزامن مع الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، ويتم تنفيذها كجزء من إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
ملك بريطانيا يجرد شقيقه من ألقابه ويطرده من منزله
30 أكتوبر, 21:21 GMT
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، سابقًا، أن الولايات المتحدة علّقت اتفاقيتها التكنولوجية مع المملكة المتحدة، وسط استياء واشنطن من عملية التفاوض مع لندن.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة، اتفقتا على استثمار ما يقرب من 380 مليار دولار بشكل مشترك في اقتصادات البلدين.
ملك بريطانيا يعزف على آلة موسيقية من الجزر... فيديو
ملك وملكة بريطانيا يساعدان في تجهيزات رمضان.. فيديو
