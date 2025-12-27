https://sarabic.ae/20251227/إعلام-ملك-بريطانيا-يزور-الولايات-المتحدة-لأول-مرة-منذ-20-عاما-1108619097.html
إعلام: ملك بريطانيا يزور الولايات المتحدة لأول مرة منذ 20 عاما
أفادت وسائل إعلام بريطانية، نقلًا عن مصدر، بأن الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، يعتزم زيارة الولايات المتحدة في عام 2026، وستكون هذه أول زيارة يقوم... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T04:39+0000
2025-12-27T04:39+0000
2025-12-27T04:39+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098243612_0:0:1782:1003_1920x0_80_0_0_eaa34c6b75a52b41ca5935cb5b04d3e2.jpg
وقالت التقارير: "سيقوم الملك وأمير ويلز (ويليام ولي العهد)، بزيارات منفصلة إلى أمريكا في العام الجديد... المفاوضات النشطة جارية... من المحتمل جدًا أن يقوم الملك بالرحلة في أبريل (نيسان 2026)".ومن المقرر أن يصل الأمير ويليام إلى أمريكا، بالتزامن مع استضافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.وبحسب صحيفة "التايمز"، فإن هذه الزيارات تتزامن مع الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، ويتم تنفيذها كجزء من إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة، اتفقتا على استثمار ما يقرب من 380 مليار دولار بشكل مشترك في اقتصادات البلدين.
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098243612_24:0:1607:1187_1920x0_80_0_0_0c64f1534fa20bcd6ffed9f088edad60.jpg
أفادت وسائل إعلام بريطانية، نقلًا عن مصدر، بأن الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، يعتزم زيارة الولايات المتحدة في عام 2026، وستكون هذه أول زيارة يقوم بها ملك حاكم إنجليزي، منذ زيارة الملكة إليزابيث الثانية في عام 2007 .
وقالت التقارير: "سيقوم الملك وأمير ويلز (ويليام ولي العهد)، بزيارات منفصلة إلى أمريكا في العام الجديد... المفاوضات النشطة جارية... من المحتمل جدًا أن يقوم الملك بالرحلة في أبريل (نيسان 2026)".
وبحسب التقارير، ستكون هذه الزيارة الأولى لملك البلاد، منذ زيارة الملكة إليزابيث الثانية للولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يصل الأمير ويليام إلى أمريكا، بالتزامن مع استضافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.
وبحسب صحيفة "التايمز"، فإن هذه الزيارات تتزامن مع الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، ويتم تنفيذها كجزء من إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، سابقًا، أن الولايات المتحدة علّقت اتفاقيتها التكنولوجية مع المملكة المتحدة، وسط استياء واشنطن من عملية التفاوض مع لندن.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة، اتفقتا على استثمار ما يقرب من 380 مليار دولار بشكل مشترك في اقتصادات البلدين.