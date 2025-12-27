https://sarabic.ae/20251227/إيطاليا-تعتقل-7-أشخاص-للاشتباه-بتمويلهم-حركة-حماس-1108637332.html
أوقفت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، 9 أشخاص بتهم تتعلق بالاشتباه بتمويل حركة "حماس" الفلسطينية بنحو 7 ملايين يورو عبر جمعيات خيرية. 27.12.2025, سبوتنيك عربي
وقالت وسائل إعلام إيطالية: "تسعة متهمون بتمويل حركة حماس بسبعة ملايين يورو عبر جمعيات، صدرت ضدهم إجراءات احترازية في إطار تحقيقٍ نسّقته مديرية مكافحة المافيا والإرهاب بالمنطقة".
وتابعت: "اتُخذت هذه الإجراءات بحق المشتبه بهم، وجميعهم يقبعون حاليًا في السجن"، علاوة على الاشتباه بثلاث جمعيات بخصوص نفس التهمة.
وأشارت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، إلى أن التحقيق بدأ بتحليل "معاملات مالية مشبوهة ثم تطور من خلال تبادل المعلومات مع وكالات إنفاذ القانون الإيطالية الأخرى ومع السلطات في هولندا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى".
وقالت الشرطة في بيان إن ثلاث جمعيات تقول إنها داعمة للشعب الفلسطيني لكنها في الواقع تُستخدم كغطاء لتمويل حماس، مشمولة أيضا بالتحقيق.
كما أصدرت الشرطة أوامر اعتقال دولية بحق شخصين آخرين خارج البلاد.
يُتهم الأفراد التسعة بتمويل ما يقرب من سبعة ملايين يورو (8 ملايين دولار) إلى "جمعيات مقرها في غزة أو الأراضي الفلسطينية أو إسرائيل، مملوكة أو خاضعة لسيطرة حماس أو مرتبطة بها".
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني عبر منشور على منصة "إكس" اليوم: "أنا ممتنٌ دائمًا لأجهزة إنفاذ القانون على عملها".