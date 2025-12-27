إيطاليا تعتقل 7 أشخاص للاشتباه بتمويلهم حركة "حماس"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251227/إيطاليا-تعتقل-7-أشخاص-للاشتباه-بتمويلهم-حركة-حماس-1108637332.html
إيطاليا تعتقل 7 أشخاص للاشتباه بتمويلهم حركة "حماس"
إيطاليا تعتقل 7 أشخاص للاشتباه بتمويلهم حركة "حماس"
سبوتنيك عربي
أوقفت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، 9 أشخاص بتهم تتعلق بالاشتباه بتمويل حركة "حماس" الفلسطينية بنحو 7 ملايين يورو عبر جمعيات خيرية. 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T13:24+0000
2025-12-27T13:24+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
إسرائيل
حركة حماس
إيطاليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/0e/1071201426_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_a72bcbd94200dede8db7873c45e144d9.jpg
وقالت وسائل إعلام إيطالية: "تسعة متهمون بتمويل حركة حماس بسبعة ملايين يورو عبر جمعيات، صدرت ضدهم إجراءات احترازية في إطار تحقيقٍ نسّقته مديرية مكافحة المافيا والإرهاب بالمنطقة".وأشارت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، إلى أن التحقيق بدأ بتحليل "معاملات مالية مشبوهة ثم تطور من خلال تبادل المعلومات مع وكالات إنفاذ القانون الإيطالية الأخرى ومع السلطات في هولندا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى".وقالت الشرطة في بيان إن ثلاث جمعيات تقول إنها داعمة للشعب الفلسطيني لكنها في الواقع تُستخدم كغطاء لتمويل حماس، مشمولة أيضا بالتحقيق.كما أصدرت الشرطة أوامر اعتقال دولية بحق شخصين آخرين خارج البلاد.وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني عبر منشور على منصة "إكس" اليوم: "أنا ممتنٌ دائمًا لأجهزة إنفاذ القانون على عملها".وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من أراضي غزةتقرير يكشف عن "السبب الحقيقي" وراء اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"
https://sarabic.ae/20251224/مكتب-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-رفض-حماس-العلني-لنزع-سلاحها-يمثل-انتهاكا-صارخا-للاتفاق---1108521452.html
إسرائيل
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/0e/1071201426_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_aa917e972e6558da129bb7931cf6f12a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, حركة حماس, إيطاليا
أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, حركة حماس, إيطاليا

إيطاليا تعتقل 7 أشخاص للاشتباه بتمويلهم حركة "حماس"

13:24 GMT 27.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالاف الفلسطينيين يحيون ذكرى انطلاقة حركة "حماس" الـ 35 في قطاع غزة
الاف الفلسطينيين يحيون ذكرى انطلاقة حركة حماس الـ 35 في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أوقفت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، 9 أشخاص بتهم تتعلق بالاشتباه بتمويل حركة "حماس" الفلسطينية بنحو 7 ملايين يورو عبر جمعيات خيرية.
وقالت وسائل إعلام إيطالية: "تسعة متهمون بتمويل حركة حماس بسبعة ملايين يورو عبر جمعيات، صدرت ضدهم إجراءات احترازية في إطار تحقيقٍ نسّقته مديرية مكافحة المافيا والإرهاب بالمنطقة".

وتابعت: "اتُخذت هذه الإجراءات بحق المشتبه بهم، وجميعهم يقبعون حاليًا في السجن"، علاوة على الاشتباه بثلاث جمعيات بخصوص نفس التهمة.

وأشارت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، إلى أن التحقيق بدأ بتحليل "معاملات مالية مشبوهة ثم تطور من خلال تبادل المعلومات مع وكالات إنفاذ القانون الإيطالية الأخرى ومع السلطات في هولندا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى".
وقالت الشرطة في بيان إن ثلاث جمعيات تقول إنها داعمة للشعب الفلسطيني لكنها في الواقع تُستخدم كغطاء لتمويل حماس، مشمولة أيضا بالتحقيق.
الشتاء القاسي يفاقم مأساة أطفال غزة ويعمق معاناة النازحين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: رفض "حماس" العلني لنزع سلاحها يمثل انتهاكا صارخا للاتفاق
24 ديسمبر, 12:57 GMT
كما أصدرت الشرطة أوامر اعتقال دولية بحق شخصين آخرين خارج البلاد.

يُتهم الأفراد التسعة بتمويل ما يقرب من سبعة ملايين يورو (8 ملايين دولار) إلى "جمعيات مقرها في غزة أو الأراضي الفلسطينية أو إسرائيل، مملوكة أو خاضعة لسيطرة حماس أو مرتبطة بها".

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني عبر منشور على منصة "إكس" اليوم: "أنا ممتنٌ دائمًا لأجهزة إنفاذ القانون على عملها".
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من أراضي غزة
تقرير يكشف عن "السبب الحقيقي" وراء اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"
