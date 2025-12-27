https://sarabic.ae/20251227/الجيش-الروسي-يستهدف-مصنعا-لإنتاج-الصواريخ-للقوات-الأوكرانية-في-خاركوف--الأمن-الروسي-1108621245.html
الجيش الروسي يستهدف مصنعا لإنتاج الصواريخ للقوات الأوكرانية في خاركوف- الأمن الروسي
الجيش الروسي يستهدف مصنعا لإنتاج الصواريخ للقوات الأوكرانية في خاركوف- الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن منشأة لإنتاج الصواريخ تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، تم استهدافها وتعرضت لأضرار... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T06:21+0000
2025-12-27T06:21+0000
2025-12-27T06:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/15/1088156733_0:40:1126:673_1920x0_80_0_0_d61a5e080f9931af6fceb666e92b8f46.jpg
وقال الجهاز: "منشأة لإنتاج الصواريخ تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في خاركوف، تعرضت لاستهدافات بأسلحة موجّهة بدقة".وأشار الجهاز إلى أن المنشأة تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة الاستهداف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يقطع خطوط الإمداد عن كتيبة أوكرانية في مقاطعة سومي
https://sarabic.ae/20251226/تحييد-قائد-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بمقاطعة-خاركوف--الأمن-الروسي-1108588623.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/15/1088156733_89:0:1038:712_1920x0_80_0_0_75efcbd7347b70b145b9af4be0578d77.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يستهدف مصنعا لإنتاج الصواريخ للقوات الأوكرانية في خاركوف- الأمن الروسي
أفاد جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن منشأة لإنتاج الصواريخ تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، تم استهدافها وتعرضت لأضرار كبيرة.
وقال الجهاز: "منشأة لإنتاج الصواريخ تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في خاركوف، تعرضت لاستهدافات بأسلحة موجّهة بدقة".
وأشار الجهاز إلى أن المنشأة تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة الاستهداف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.