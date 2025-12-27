https://sarabic.ae/20251227/برلماني-ألماني-أوكرانيا-لن-تستوفي-معايير-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-قبل-20-عاما-على-الأقل-1108650672.html

برلماني ألماني: أوكرانيا لن تستوفي معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل 20 عاما على الأقل

برلماني ألماني: أوكرانيا لن تستوفي معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل 20 عاما على الأقل

وأوضح كوتره لصحيفة "إزفستيا" الروسية، أن "أوكرانيا على الأرجح لن تستوفي معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال العشرين عامًا المقبلة".وتابع قائلًا: "إذا واصل الاتحاد الأوروبي نهجه التصادمي مع روسيا، وبالتالي تحويل أوكرانيا إلى أداة في الصراع معها، فمن الممكن تمامًا قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي رغم عدم استيفائها المتطلبات، وهو ما سيكون على حساب جميع الدول الأعضاء. لكن ذلك بدوره لن يؤدي إلا إلى تسريع عملية تفكك الاتحاد الأوروبي".وفي سياق متصل، أعلن زيلينسكي، الأربعاء، أنه حصل على دعم الولايات المتحدة لوضع جدول زمني واضح لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو أمر لا يزال يتطلب موافقة الاتحاد.وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد قال في 8 ديسمبر إن نية الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا عضوية التكتل بحلول عام 2030 تعني بداية حرب مع روسيا، مؤكدًا أن أوروبا بدأت بالفعل الاستعداد لها.من جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع ديسمبر بأن روسيا لا تنوي خوض حرب مع أوروبا، لكنها ستكون مستعدة إذا بدأت أوروبا ذلك.

