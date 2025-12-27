برلماني ألماني: أوكرانيا لن تستوفي معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل 20 عاما على الأقل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
برلماني ألماني: أوكرانيا لن تستوفي معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل 20 عاما على الأقل

23:20 GMT 27.12.2025 (تم التحديث: 23:57 GMT 27.12.2025)
© AP Photo / Matthias Schraderفلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا
فلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
تابعنا عبر
يقال النائب في البرلمان الألماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، ستيفن كوتره، إن أوكرانيا لن تتمكن من تلبية معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لمدة لا تقل عن 20 عامًا، محذرًا من أن قبولها لأسباب سياسية قد يضر بالاتحاد نفسه.
وأوضح كوتره لصحيفة "إزفستيا" الروسية، أن "أوكرانيا على الأرجح لن تستوفي معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال العشرين عامًا المقبلة".
وأضاف النائب الألماني أن الاتحاد الأوروبي "لم يعد منذ فترة طويلة مجتمعًا للتعاون الاقتصادي والاجتماعي، بل تحول إلى أداة لفرض توجه سياسي أحادي على الدول الأوروبية".
وتابع قائلًا: "إذا واصل الاتحاد الأوروبي نهجه التصادمي مع روسيا، وبالتالي تحويل أوكرانيا إلى أداة في الصراع معها، فمن الممكن تمامًا قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي رغم عدم استيفائها المتطلبات، وهو ما سيكون على حساب جميع الدول الأعضاء. لكن ذلك بدوره لن يؤدي إلا إلى تسريع عملية تفكك الاتحاد الأوروبي".
وفي سياق متصل، أعلن زيلينسكي، الأربعاء، أنه حصل على دعم الولايات المتحدة لوضع جدول زمني واضح لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو أمر لا يزال يتطلب موافقة الاتحاد.
البرلمان الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
فضيحة فساد تهز البرلمان الأوكراني.. تحقيقات تطال نوابا مقربين من زيلينسكي
12:34 GMT
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد قال في 8 ديسمبر إن نية الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا عضوية التكتل بحلول عام 2030 تعني بداية حرب مع روسيا، مؤكدًا أن أوروبا بدأت بالفعل الاستعداد لها.
من جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع ديسمبر بأن روسيا لا تنوي خوض حرب مع أوروبا، لكنها ستكون مستعدة إذا بدأت أوروبا ذلك.
