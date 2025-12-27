بعد ثنائية في الأخدود.. "الدون" يقترب أكثر من الهدف الـ1000

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251227/بعد-ثنائية-في-الأخدود-الدون-يقترب-أكثر-من-الهدف-الـ1000---1108644214.html
بعد ثنائية في الأخدود.. "الدون" يقترب أكثر من الهدف الـ1000
بعد ثنائية في الأخدود.. "الدون" يقترب أكثر من الهدف الـ1000
سبوتنيك عربي
اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الملقب بـ"الدون"، خطوة إضافية من الإنجاز التاريخي بتسجيل 1000 هدف في مسيرته الكروية، بعدما سجل ثنائية لصالح النصر في... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T17:17+0000
2025-12-27T17:17+0000
رياضة
أخبار السعودية اليوم
البرتغال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1e/1095345963_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d2d1f33bcf5210485d64fcce797fae7.jpg
افتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 31 على ملعب "الأول بارك" في الرياض، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وألغى الحكم هدفاً ثالثاً للدون في الدقيقة 65 بداعي التسلل، بحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز". وأسهم أداء رونالدو في فوز النصر بنتيجة مريحة، محافظاً على صدارته للدوري بفارق نقاط عن أقرب ملاحقيه، وسط سلسلة انتصارات متتالية. ويواجه رونالدو في العام المقبل جدولاً مزدحماً مع النصر في دوري روشن ودوري أبطال آسيا 2، إضافة إلى مشاركته مع المنتخب البرتغالي في تصفيات ونهائيات كأس العالم 2026، فضلاً عن مباريات ودية، ما يمنحه فرصاً عديدة لتحقيق الإنجاز خلال الأشهر القادمة.
https://sarabic.ae/20251101/بعد-هدفه-في-مرمى-الفيحاء-ما-هو-ترتيب-رونالدو-بين-هدافي-النصر-على-مر-التاريخ؟-1106647501.html
https://sarabic.ae/20251008/كريستيانو-رونالدو-يصبح-أول-لاعب-كرة-قدم-ملياردير-في-التاريخ-1105773900.html
البرتغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1e/1095345963_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69961cc3acba86d9de5ed2df475241c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار السعودية اليوم, البرتغال
رياضة, أخبار السعودية اليوم, البرتغال

بعد ثنائية في الأخدود.. "الدون" يقترب أكثر من الهدف الـ1000

17:17 GMT 27.12.2025
© AP Photo / Strالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي أثناء لقاء نادي الهلال
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي أثناء لقاء نادي الهلال - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Str
تابعنا عبر
اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الملقب بـ"الدون"، خطوة إضافية من الإنجاز التاريخي بتسجيل 1000 هدف في مسيرته الكروية، بعدما سجل ثنائية لصالح النصر في مرمى الأخدود، اليوم السبت، ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.
افتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 31 على ملعب "الأول بارك" في الرياض، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وألغى الحكم هدفاً ثالثاً للدون في الدقيقة 65 بداعي التسلل، بحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز".
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
مجتمع
بعد هدفه في مرمى الفيحاء.. ما هو ترتيب رونالدو بين هدافي النصر على مر التاريخ؟
1 نوفمبر, 20:07 GMT
بهذين الهدفين، رفع النجم البرتغالي البالغ 40 عاماً رصيده التهديفي إلى 956 هدفاً رسمياً عبر مسيرته مع الأندية والمنتخب، ليصبح على بعد 44 هدفاً فقط من الوصول إلى الحاجز الألفي التاريخي.
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وجورجينا رويدريغز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
مجتمع
كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم ملياردير في التاريخ
8 أكتوبر, 19:28 GMT
وأسهم أداء رونالدو في فوز النصر بنتيجة مريحة، محافظاً على صدارته للدوري بفارق نقاط عن أقرب ملاحقيه، وسط سلسلة انتصارات متتالية.
ويواجه رونالدو في العام المقبل جدولاً مزدحماً مع النصر في دوري روشن ودوري أبطال آسيا 2، إضافة إلى مشاركته مع المنتخب البرتغالي في تصفيات ونهائيات كأس العالم 2026، فضلاً عن مباريات ودية، ما يمنحه فرصاً عديدة لتحقيق الإنجاز خلال الأشهر القادمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала