بعد ثنائية في الأخدود.. "الدون" يقترب أكثر من الهدف الـ1000

بعد ثنائية في الأخدود.. "الدون" يقترب أكثر من الهدف الـ1000

اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الملقب بـ"الدون"، خطوة إضافية من الإنجاز التاريخي بتسجيل 1000 هدف في مسيرته الكروية، بعدما سجل ثنائية لصالح النصر في... 27.12.2025

افتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 31 على ملعب "الأول بارك" في الرياض، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وألغى الحكم هدفاً ثالثاً للدون في الدقيقة 65 بداعي التسلل، بحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز". وأسهم أداء رونالدو في فوز النصر بنتيجة مريحة، محافظاً على صدارته للدوري بفارق نقاط عن أقرب ملاحقيه، وسط سلسلة انتصارات متتالية. ويواجه رونالدو في العام المقبل جدولاً مزدحماً مع النصر في دوري روشن ودوري أبطال آسيا 2، إضافة إلى مشاركته مع المنتخب البرتغالي في تصفيات ونهائيات كأس العالم 2026، فضلاً عن مباريات ودية، ما يمنحه فرصاً عديدة لتحقيق الإنجاز خلال الأشهر القادمة.

