بعد ثنائية في الأخدود.. "الدون" يقترب أكثر من الهدف الـ1000
افتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 31 على ملعب "الأول بارك" في الرياض، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وألغى الحكم هدفاً ثالثاً للدون في الدقيقة 65 بداعي التسلل، بحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز". وأسهم أداء رونالدو في فوز النصر بنتيجة مريحة، محافظاً على صدارته للدوري بفارق نقاط عن أقرب ملاحقيه، وسط سلسلة انتصارات متتالية. ويواجه رونالدو في العام المقبل جدولاً مزدحماً مع النصر في دوري روشن ودوري أبطال آسيا 2، إضافة إلى مشاركته مع المنتخب البرتغالي في تصفيات ونهائيات كأس العالم 2026، فضلاً عن مباريات ودية، ما يمنحه فرصاً عديدة لتحقيق الإنجاز خلال الأشهر القادمة.
اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الملقب بـ"الدون"، خطوة إضافية من الإنجاز التاريخي بتسجيل 1000 هدف في مسيرته الكروية، بعدما سجل ثنائية لصالح النصر في مرمى الأخدود، اليوم السبت، ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.
افتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 31 على ملعب "الأول بارك" في الرياض، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وألغى الحكم هدفاً ثالثاً للدون في الدقيقة 65 بداعي التسلل، بحسب ما ذكر موقع
"إرم نيوز".
بهذين الهدفين، رفع النجم البرتغالي البالغ 40 عاماً رصيده التهديفي إلى 956 هدفاً رسمياً عبر مسيرته مع الأندية والمنتخب، ليصبح على بعد 44 هدفاً فقط من الوصول إلى الحاجز الألفي التاريخي.
وأسهم أداء رونالدو
في فوز النصر بنتيجة مريحة، محافظاً على صدارته للدوري بفارق نقاط عن أقرب ملاحقيه، وسط سلسلة انتصارات متتالية.
ويواجه رونالدو في العام المقبل جدولاً مزدحماً مع النصر
في دوري روشن ودوري أبطال آسيا 2، إضافة إلى مشاركته مع المنتخب البرتغالي في تصفيات ونهائيات كأس العالم 2026، فضلاً عن مباريات ودية، ما يمنحه فرصاً عديدة لتحقيق الإنجاز خلال الأشهر القادمة.