رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يؤكد استمرار التعاون العسكري مع تركيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، استمرار التعاون مع تركيا في المجالات العسكرية والأمنية، وذلك خلال استقباله رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، الذي زار طرابلس لتقديم واجب العزاء في مصرع رئيس الأركان الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد وأربعة من مرافقيه.
موسكو - سبوتنيك. جاءت الزيارة بعد أيام من الحادث المأساوي الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي، حيث تحطمت طائرة خاصة تقل الحداد ومرافقيه عقب إقلاعها من مطار أنقرة، أثناء عودتهم من زيارة رسمية
إلى تركيا.
وبحسب بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية، أكد الدبيبة خلال اللقاء "استمرار التعاون بين ليبيا وتركيا في مختلف المجالات، خاصة دعم بناء المؤسسات وتطوير القدرات العسكرية والأمنية، بما يخدم استقرار ليبيا ويعزز أمنها، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة".
كما شدد رئيس الوزراء الليبي على أن "التحقيقات في ملابسات الحادث
الأليم مستمرة بكل جدية ومسؤولية"، بالتعاون الوثيق مع الجانب التركي، حتى كشف الحقيقة كاملة.
من جانبه، نقل الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو تعازي القيادة التركية حكومة وشعباً، معبراً عن الحزن البالغ لهذا المصاب، ومثمناً الدور الوطني الذي لعبه الفقيد الحداد في تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.
وكانت السلطات الليبية قد نظمت، في وقت سابق من اليوم السبت، في طرابلس مراسم تأبين الفريق محمد الحداد
، رئيس الأركان، ورفاقه الذين قضوا في حادث تحطم طائرة بالقرب من العاصمة التركية مساء الثلاثاء الماضي.
ووصلت جثامين الحداد ورفاقه صباح اليوم إلى طرابلس، بعد الانتهاء من تحاليل الحمض النووي التي أجريت في تركيا لمطابقتها مع عينات من ذوي الضحايا.
وفي مقر وزارة الدفاع الليبية، تقدم مراسم التأبين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، برفقة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة
ورئيس الأركان المكلف صلاح الدين النمروش وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وأعلن المنفي، خلال المراسم، ترقية الفريق محمد الحداد إلى رتبة مشير، وترقية مرافقيه إلى الرتب الأعلى، مؤكدًا أن مصاب الحداد ورفاقه يخص كامل ليبيا وليس عائلاتهم أو الجيش فقط.
وفيما يخص ملابسات حادثة الطائرة
التي أودت بحياة الحداد ورفاقه الأربعة، إضافة إلى طاقم فرنسي مكون من شخصين ومضيفة قبرصية يونانية، أفاد رئيس حكومة الوحدة الوكنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بأن "التحقيقات مستمرة بكل مصداقية ودقة حتى تتضح كامل النتائج، بالتنسيق مع الجانب التركي".