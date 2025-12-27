https://sarabic.ae/20251227/بعد-مقتل-الحداد-هل-تتأثر-علاقات-القاهرة-وأنقرة-وما-مصير-توحيد-المؤسسات-الليبية-1108642268.html
بعد مقتل الحداد... هل تتأثر علاقات القاهرة وأنقرة وما مصير توحيد المؤسسات الليبية؟
بعد مقتل الحداد... هل تتأثر علاقات القاهرة وأنقرة وما مصير توحيد المؤسسات الليبية؟
سبوتنيك عربي
تترقب الأوساط الليبية والإقليمية نتائج التحقيقات الخاصة بواقعة مقتل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد، إثر حادث تحطم طائرة أثناء عودته إلى بلاده من زيارة رسمية... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T15:46+0000
2025-12-27T15:46+0000
2025-12-27T15:46+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار الشرق الأوسط
مصر
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092391621_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bf4a4687f94fb0d2e080afdf7c18465.jpg
طرحت الواقعة تساؤلات عدة منها ما يرتبط بالوضع الداخلي، وما يتصل بالوضع الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالدول التي تتقاطع مصالحها وأمنها مع الدولة الليبية، وفي المقدمة منها مصر وتركيا.بعد مقتل الحداد انتشرت بعض مقاطع الفيديو له خلال اجتماعات مع رئيس الحكومة المؤقتة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، حيث أكد الحداد أنه مع ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية، منوها لبعض الأطراف التي تستغل الوضع القائم في ليبيا.مع انتظار انتهاء التحقيقات، يرى الخبراء أن الحادثة تطرح تساؤلات بشأن جديدة الأطراف الليبية في مسار توحيد المؤسسة العسكرية وكذلك السياسية.ومن المرتقب أن يجري الرئيس التركي زيارة إلى القاهرة مطلع العام 2026 يلتقي خلالها بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي لبحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية.من ناحيته قال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية الدبلوماسي عزت سعد، إن الحادثة تطرح تساؤلات هامة حول المشهد في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بمصير توحيد المؤسسات.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه لا يمكن استباق التحقيقات الخاصة بالحادثة عبر "الصندوق الأسود" وما يصاحبه من تحقيقات أخرى للوقوف على أسباب الحادث، والتي يمكن أن تكون انعكاساتها مترتبة على ما سيتم التوصل إليه.واستبعد سعد تأثير الواقعة على التنسيق المصري التركي، أو التوافق الذي جرى، غير أن الواقعة تدعو للنظر بدقة في مسألة جدية المساعي الخاصة بتوحيد المؤسسات والسلطات في ليبيا.في الإطار قال محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، إن أي حادثة بهذا المستوى الخطير سوف تلقي بظلالها على المشهد العسكري، خصوصًا في مرحلة بناء للثقة بين مكوّنات المؤسسة العسكرية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "مسار توحيد المؤسسة العسكرية والذي قطعت فيه أشواطا إيجابية لا يُقاس بردود الأفعال الآنية بل، سأذهب لأبعد من ذلك وأؤكد ثقتي بقدرة الطرفين من العسكريين ودوافعهم الوطنية على تجاوز هذه الصدمة، وتحويلها إلى دافع لمزيد من التقارب باتجاه استكمال خطوات توحيد المؤسسة".تداعيات إقليميةويرى أنه من المبكر الحديث عن ارتدادات مباشرة، طالما أن الأطراف الإقليمية الرئيسية باتت أكثر إدراكا لكلفة الإنفلات الأمني، وأكثر حرصًا – ولو بدرجات متفاوتة – على عدم الانجرار إلى سيناريوهات تصعيدية.وشدد على أن المنطقة اليوم تميل إلى إدارة الأزمات لا تفجيرها، خاصة أن العلاقات المصرية–التركية شهدت خلال الفترة الأخيرة مسار تهدئة محسوب، قائم على المصالح الاستراتيجية الكبرى.مربع الصداموتابع: "من هذا المنطلق، يصعب تصور أن حادثة مهما كانت خطورتها – ستُعيد العلاقات إلى مربع الصدام، خاصة في ظل قنوات التواصل المفتوحة، والرغبة المتبادلة في ضبط الساحة الليبية وعدم استخدامها كساحة تصفية حسابات".ويرى أن المرجّح هو تعامل القاهرة وأنقرة مع التطورات بمسؤولية عالية، مع تركيزهما على منع أي انزلاق أمني أوسع.واستطرد "الباب مشرع على مصرعيه أمام كل السيناريوهات علي وقع هذه الحادثة الخطيرة، وثمة حالة من الاحتقان والغضب الشديد في الداخل الليبي، وخاصة في المنطقة الغربية.. وفي تقديري أن نتائج التحقيق ستشكل نقطة ارتكاز في رسم السيناريوهات التي ستترتب علي الواقعة ".هل تتأثر العلاقات المصرية التركية؟وأضاف عكاشة في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العلاقات المصرية التركية رسخت نفسها بشكل إيجابي خلال السنوات الأخيرة، بما يجعل أن حادثة من هذا النوع رغم خطورتها لا تؤثر على مستوى العلاقات بين البلدين، في ظل رغبة تبادلة لتثبيت مسار جيد من التعاون، خاصة فيما يتعلق بالجهود التي بذلت بشأن الملف الليبي والتوافقات التي تؤكد الرغبة في المضي قدما للوصول بالحالة الليبية إلى وضع مستقر وفاعل في معادلة الأمن والاستقرار بالمنطقة.مسار توحيد المؤسسة العسكريةوشدد على ضرورة تحرك ليبيا بشكل سريع في مسار توحيد المؤسسة، خاصة أن عملية التباطؤ تجعل مثل هذه الحوادث يذهب لتفسيرات وفرضيات ليست في مصلحة ليبيا، كما تدفع الدولة بكل مكوناتها ثمن التباطؤ الذي لم يعد له اي معنى.وأشار إلى ضرورة وضع القيادات العسكرية في طرابلس وبنغازي خطة زمنية واضحة لتوحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك الأطراف السياسية، للانتقال من الوضع الراهن لمرحلة الاستقرار والتنمية.وأضاف يرليكايا: "تلقينا إشعارًا بهبوط اضطراري من الطائرة بالقرب من هايمانا، إلا أنه لم يتم استعادة الاتصال بها بعد ذلك".وتقع هايمانا على بُعد نحو 50 ميلاً (81 كيلومترًا) جنوب غرب أنقرة.وشغل الحداد، المنحدر من مدينة مصراتة (نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس)، منصب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي منذ عام 2020، وكان له دور محوري في جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
https://sarabic.ae/20251226/تحطم-طائرة-رئيس-أركان-الجيش-الليبي-حادث-جوي-أم-نقطة-تحوّل-صامتة-في-المشهد-الليبي-1108606725.html
https://sarabic.ae/20251226/ليبيا-ترسل-خبراء-إلى-تركيا-لمتابعة-التحقيق-في-حادثة-طائرة-رئيس-الأركان-الليبي-1108589823.html
https://sarabic.ae/20251224/أردوغان-يعلن-بدء-التحقيق-في-حادث-تحطم-طائرة-رئيس-الأركان-الليبي-1108530546.html
https://sarabic.ae/20251224/وزير-الداخلية-التركي-العثور-على-جثث-الضحايا-والصندوق-الأسود-لطائرة-رئيس-الأركان-الليبي-1108512949.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092391621_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57a67acf614661d5cea0eb2bfcc2fa51.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, مصر, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, مصر, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
بعد مقتل الحداد... هل تتأثر علاقات القاهرة وأنقرة وما مصير توحيد المؤسسات الليبية؟
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
تترقب الأوساط الليبية والإقليمية نتائج التحقيقات الخاصة بواقعة مقتل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد، إثر حادث تحطم طائرة أثناء عودته إلى بلاده من زيارة رسمية إلى تركيا، الثلاثاء الماضي.
طرحت الواقعة تساؤلات عدة منها ما يرتبط بالوضع الداخلي، وما يتصل بالوضع الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالدول التي تتقاطع مصالحها وأمنها مع الدولة الليبية، وفي المقدمة منها مصر وتركيا.
بعد مقتل الحداد انتشرت بعض مقاطع الفيديو له خلال اجتماعات مع رئيس الحكومة المؤقتة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، حيث أكد الحداد أنه مع ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية
، منوها لبعض الأطراف التي تستغل الوضع القائم في ليبيا.
مع انتظار انتهاء التحقيقات، يرى الخبراء أن الحادثة
تطرح تساؤلات بشأن جديدة الأطراف الليبية في مسار توحيد المؤسسة العسكرية وكذلك السياسية.
ويرى الخبراء أن العلاقات بين القاهرة وأنقرة تطورت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ما يجعلها صلبة أمام مثل هكذا حادثة دون تأثر، خاصة في ظل توافق أولي على ضرورة مضي الدولة الليبية قدما نحو الاستقرار، مع حفاظ كل طرف على مصالحه وأمنه.
ومن المرتقب أن يجري الرئيس التركي زيارة إلى القاهرة مطلع العام 2026 يلتقي خلالها بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي لبحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية.
من ناحيته قال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية الدبلوماسي عزت سعد، إن الحادثة تطرح تساؤلات هامة حول المشهد في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بمصير توحيد المؤسسات.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه لا يمكن استباق التحقيقات الخاصة بالحادثة عبر "الصندوق الأسود" وما يصاحبه من تحقيقات أخرى للوقوف على أسباب الحادث، والتي يمكن أن تكون انعكاساتها مترتبة على ما سيتم التوصل إليه.
واستبعد سعد تأثير الواقعة على التنسيق المصري التركي، أو التوافق الذي جرى، غير أن الواقعة تدعو للنظر بدقة في مسألة جدية المساعي الخاصة بتوحيد المؤسسات والسلطات في ليبيا.
في الإطار قال محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، إن أي حادثة بهذا المستوى الخطير سوف تلقي بظلالها على المشهد العسكري، خصوصًا في مرحلة بناء للثقة بين مكوّنات المؤسسة العسكرية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "مسار توحيد المؤسسة العسكرية والذي قطعت فيه أشواطا إيجابية لا يُقاس بردود الأفعال الآنية بل، سأذهب لأبعد من ذلك وأؤكد ثقتي بقدرة الطرفين من العسكريين ودوافعهم الوطنية على تجاوز هذه الصدمة،
وتحويلها إلى دافع لمزيد من التقارب باتجاه استكمال خطوات توحيد المؤسسة".
وأشار إلى أن البيئة الإقليمية المحيطة بليبيا شديدة الحساسية، وأي تطور أمني داخلي يقرأ إقليميا من زاوية الاستقرار أو الفوضى.
ويرى أنه من المبكر الحديث عن ارتدادات مباشرة، طالما أن الأطراف الإقليمية الرئيسية باتت أكثر إدراكا لكلفة الإنفلات الأمني، وأكثر حرصًا – ولو بدرجات متفاوتة – على عدم الانجرار إلى سيناريوهات تصعيدية.
وشدد على أن المنطقة اليوم تميل إلى إدارة الأزمات لا تفجيرها، خاصة أن العلاقات المصرية–التركية شهدت خلال الفترة الأخيرة مسار تهدئة محسوب، قائم على المصالح الاستراتيجية الكبرى.
وتابع: "من هذا المنطلق، يصعب تصور أن حادثة مهما كانت خطورتها – ستُعيد العلاقات إلى مربع الصدام، خاصة في ظل قنوات التواصل المفتوحة، والرغبة المتبادلة في ضبط الساحة الليبية وعدم استخدامها كساحة تصفية حسابات".
ويرى أن المرجّح هو تعامل القاهرة وأنقرة مع التطورات بمسؤولية عالية، مع تركيزهما على منع أي انزلاق أمني أوسع.
واستطرد "الباب مشرع على مصرعيه أمام كل السيناريوهات علي وقع هذه الحادثة الخطيرة
، وثمة حالة من الاحتقان والغضب الشديد في الداخل الليبي، وخاصة في المنطقة الغربية.. وفي تقديري أن نتائج التحقيق ستشكل نقطة ارتكاز في رسم السيناريوهات التي ستترتب علي الواقعة ".
في الإطار قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني والاستراتيجي المصري، إن الحادثة رغم خطورتها يجب ألا تؤثر على مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتوحيد شقي الدولة بكل كامل.
هل تتأثر العلاقات المصرية التركية؟
وأضاف عكاشة في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العلاقات المصرية التركية رسخت نفسها بشكل إيجابي خلال السنوات الأخيرة، بما يجعل أن حادثة من هذا النوع رغم خطورتها لا تؤثر على مستوى العلاقات بين البلدين، في ظل رغبة تبادلة لتثبيت مسار جيد من التعاون، خاصة فيما يتعلق بالجهود التي بذلت بشأن الملف الليبي والتوافقات التي تؤكد الرغبة في المضي قدما للوصول بالحالة الليبية إلى وضع مستقر وفاعل في معادلة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
مسار توحيد المؤسسة العسكرية
وشدد على ضرورة تحرك ليبيا بشكل سريع في مسار توحيد المؤسسة
، خاصة أن عملية التباطؤ تجعل مثل هذه الحوادث يذهب لتفسيرات وفرضيات ليست في مصلحة ليبيا، كما تدفع الدولة بكل مكوناتها ثمن التباطؤ الذي لم يعد له اي معنى.
وأشار إلى ضرورة وضع القيادات العسكرية في طرابلس وبنغازي خطة زمنية واضحة لتوحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك الأطراف السياسية، للانتقال من الوضع الراهن لمرحلة الاستقرار والتنمية.
وفي وقت سابق قال وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، إن سلطات المطار فقدت الاتصال في الساعة 8:52 مساءً بالتوقيت المحلي مع طائرة رجال أعمال من طراز فالكون 50، تحمل الرقم التسلسلي "9H-DFJ"، والتي أقلعت من مطار أنقرة إيسنبوغا في الساعة 8:10 مساءً متجهة إلى طرابلس.
وأضاف يرليكايا: "تلقينا إشعارًا بهبوط اضطراري من الطائرة بالقرب من هايمانا، إلا أنه لم يتم استعادة الاتصال بها بعد ذلك".
وتقع هايمانا على بُعد نحو 50 ميلاً (81 كيلومترًا) جنوب غرب أنقرة.
وشغل الحداد، المنحدر من مدينة مصراتة (نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس)، منصب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي منذ عام 2020، وكان له دور محوري في جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).