روسيا تحدد موعد بدء الإنتاج التسلسلي لطائرة الركاب المحلية الصنع "تو-214"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251227/روسيا-تحدد-موعد-بدء-الإنتاج-التسلسلي-لطائرة-الركاب-المحلية-الصنع-تو-214-1108636507.html
روسيا تحدد موعد بدء الإنتاج التسلسلي لطائرة الركاب المحلية الصنع "تو-214"
روسيا تحدد موعد بدء الإنتاج التسلسلي لطائرة الركاب المحلية الصنع "تو-214"
سبوتنيك عربي
كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، عن موعد الإنتاج التسلسلي لطائرات الركاب الروسية المحلية الصنع من طراز "تو-214"، في خطوة جديدة لتعزيز السيادة... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T13:19+0000
2025-12-27T13:19+0000
روسيا
اقتصاد
طيران
طائرة ركاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101976/40/1019764079_0:238:2794:1810_1920x0_80_0_0_379c3f433767fc66d122cc1eb739f602.jpg
وقال أليخانوف للصحفيين: "الإجراءات المتخذة ستمكّننا من زيادة إنتاج طائرات "تو-214"، التي من المخطط أن يبدأ إنتاجها التسلسلي على مراحل بعد اكتمال جميع التعديلات بحلول عام 2026".وأضاف أن "المصنع، بدعم من وزارة الصناعة والتجارة، تم إنشاء مركز تصنيع وتشغيله، حيث تعمل فيه بالفعل معدات الخراطة والطحن عالية الأداء، وتم إنشاء منشأة تجميع هياكل الطائرات وتشغيلها، حيث يجري تركيب آلات التثبيت وأدوات التجميع، ويجري استكمال إعادة تجهيز جميع خطوط الإنتاج تقنيًا، ويقترب بناء 3 مراكز لوجستية لتخزين المعادن والمكونات المشتراة من الاكتمال".وأكد أليخانوف أن النسخة المحدثة من طائرة "تو-214" تمثل خطوة جديدة نحو تحقيق السيادة التكنولوجية في قطاع الطيران المدني الروسي، مشيرا إلى أن العمل مستمر لتطوير هذه القدرات وعدم التوقف عند هذا الحد.من جانبه، قال وزير النقل الروسي، أندريه نيكيتين، إن اعتماد النسخة المستبدلة بالمكونات المحلية من طائرة "تو-214" يفتح الطريق أمام الإنتاج التسلسلي لتزويد شركات الطيران الروسية بهذه الطائرات.وتُعد طائرة "تو-214" طائرة ركاب روسية حديثة قادرة على نقل ما يصل إلى 210 ركاب لمسافة تبلغ 5200 كيلومتر، وحتى بداية عام 2022، كان إنتاج هذا الطراز موجها أساسا للجهات الخاصة والحكومية، في ظل اعتماد شركات الطيران الروسية آنذاك على الطائرات الأجنبية.طائرة الركاب الروسية "تو-214"
https://sarabic.ae/20251219/بالأرقام--بوتين-يؤكد-على-قوة-الاقتصاد-الروسي-1108333246.html
https://sarabic.ae/20250905/بوتين-روسيا-من-بين-الدول-الخمس-الرائدة-في-العالم-بتطوير-وإنتاج-محركات-الطائرات-والصواريخ-1104556990.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101976/40/1019764079_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c27218afd6b4fc7023740256d20e82c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد, طيران, طائرة ركاب
روسيا, اقتصاد, طيران, طائرة ركاب

روسيا تحدد موعد بدء الإنتاج التسلسلي لطائرة الركاب المحلية الصنع "تو-214"

13:19 GMT 27.12.2025
 / الانتقال إلى بنك الصورطائرة "تو-214"
طائرة تو-214 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، عن موعد الإنتاج التسلسلي لطائرات الركاب الروسية المحلية الصنع من طراز "تو-214"، في خطوة جديدة لتعزيز السيادة التكنولوجية لروسيا في مجال الطيران المدني.
وقال أليخانوف للصحفيين: "الإجراءات المتخذة ستمكّننا من زيادة إنتاج طائرات "تو-214"، التي من المخطط أن يبدأ إنتاجها التسلسلي على مراحل بعد اكتمال جميع التعديلات بحلول عام 2026".

وأشار أليخانوف إلى أن حصول طائرة "تو-214" على شهادة تجيز إجراء تغيير جوهري على تصميمها القياسي يمهد الطريق للإنتاج التسلسلي الكامل لهذه الطائرات.

وأضاف أن "المصنع، بدعم من وزارة الصناعة والتجارة، تم إنشاء مركز تصنيع وتشغيله، حيث تعمل فيه بالفعل معدات الخراطة والطحن عالية الأداء، وتم إنشاء منشأة تجميع هياكل الطائرات وتشغيلها، حيث يجري تركيب آلات التثبيت وأدوات التجميع، ويجري استكمال إعادة تجهيز جميع خطوط الإنتاج تقنيًا، ويقترب بناء 3 مراكز لوجستية لتخزين المعادن والمكونات المشتراة من الاكتمال".
بوتين يؤكد قوة الاقتصاد الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
بالأرقام .. بوتين يؤكد على قوة الاقتصاد الروسي
19 ديسمبر, 11:00 GMT
وأكد أليخانوف أن النسخة المحدثة من طائرة "تو-214" تمثل خطوة جديدة نحو تحقيق السيادة التكنولوجية في قطاع الطيران المدني الروسي، مشيرا إلى أن العمل مستمر لتطوير هذه القدرات وعدم التوقف عند هذا الحد.

وقال أليخانوف: "ابتكر مصممو طائراتنا أيضا أول أنظمة محلية فريدة لتجنب الاصطدام الجوي والتحذير من الاقتراب من الأرض. كانت شركة واحدة فقط تنتج هذه الأنظمة لصناعة الطائرات العالمية، وقد تمكنا من كسر احتكارها العالمي، والآن، سيتم تركيب هذه الأنظمة، التي أثبتت فعاليتها بالفعل، على طرازات أخرى من الطائرات. تمثل طائرة "تو-214" الجديدة خطوة أخرى نحو السيادة التكنولوجية في مجال الطيران المدني، ولن نكتفي بما حققناه".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
بوتين: روسيا من بين الدول الـ5 الأولى عالميا في تطوير وإنتاج محركات الطائرات والصواريخ
5 سبتمبر, 19:48 GMT
من جانبه، قال وزير النقل الروسي، أندريه نيكيتين، إن اعتماد النسخة المستبدلة بالمكونات المحلية من طائرة "تو-214" يفتح الطريق أمام الإنتاج التسلسلي لتزويد شركات الطيران الروسية بهذه الطائرات.

وفي وقت سابق، منحت وكالة الطيران الروسية "روسافياتسيا" شهادة اعتماد للتصميم المعدل للطائرة، والذي يتضمن استبدال المعدات المستوردة بأنظمة روسية مطورة محليا. ولفت أليخانوف إلى أن المتخصصين قد طوروا نظاما إلكترونيا جديدا كليا للطائرة.

وتُعد طائرة "تو-214" طائرة ركاب روسية حديثة قادرة على نقل ما يصل إلى 210 ركاب لمسافة تبلغ 5200 كيلومتر، وحتى بداية عام 2022، كان إنتاج هذا الطراز موجها أساسا للجهات الخاصة والحكومية، في ظل اعتماد شركات الطيران الروسية آنذاك على الطائرات الأجنبية.
طائرة الركاب الروسية "تو-214"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала