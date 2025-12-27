https://sarabic.ae/20251227/روسيا-تحدد-موعد-بدء-الإنتاج-التسلسلي-لطائرة-الركاب-المحلية-الصنع-تو-214-1108636507.html

روسيا تحدد موعد بدء الإنتاج التسلسلي لطائرة الركاب المحلية الصنع "تو-214"

روسيا تحدد موعد بدء الإنتاج التسلسلي لطائرة الركاب المحلية الصنع "تو-214"

كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، عن موعد الإنتاج التسلسلي لطائرات الركاب الروسية المحلية الصنع من طراز "تو-214"، في خطوة جديدة لتعزيز السيادة... 27.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال أليخانوف للصحفيين: "الإجراءات المتخذة ستمكّننا من زيادة إنتاج طائرات "تو-214"، التي من المخطط أن يبدأ إنتاجها التسلسلي على مراحل بعد اكتمال جميع التعديلات بحلول عام 2026".وأضاف أن "المصنع، بدعم من وزارة الصناعة والتجارة، تم إنشاء مركز تصنيع وتشغيله، حيث تعمل فيه بالفعل معدات الخراطة والطحن عالية الأداء، وتم إنشاء منشأة تجميع هياكل الطائرات وتشغيلها، حيث يجري تركيب آلات التثبيت وأدوات التجميع، ويجري استكمال إعادة تجهيز جميع خطوط الإنتاج تقنيًا، ويقترب بناء 3 مراكز لوجستية لتخزين المعادن والمكونات المشتراة من الاكتمال".وأكد أليخانوف أن النسخة المحدثة من طائرة "تو-214" تمثل خطوة جديدة نحو تحقيق السيادة التكنولوجية في قطاع الطيران المدني الروسي، مشيرا إلى أن العمل مستمر لتطوير هذه القدرات وعدم التوقف عند هذا الحد.من جانبه، قال وزير النقل الروسي، أندريه نيكيتين، إن اعتماد النسخة المستبدلة بالمكونات المحلية من طائرة "تو-214" يفتح الطريق أمام الإنتاج التسلسلي لتزويد شركات الطيران الروسية بهذه الطائرات.وتُعد طائرة "تو-214" طائرة ركاب روسية حديثة قادرة على نقل ما يصل إلى 210 ركاب لمسافة تبلغ 5200 كيلومتر، وحتى بداية عام 2022، كان إنتاج هذا الطراز موجها أساسا للجهات الخاصة والحكومية، في ظل اعتماد شركات الطيران الروسية آنذاك على الطائرات الأجنبية.طائرة الركاب الروسية "تو-214"

