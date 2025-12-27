https://sarabic.ae/20251227/روسيا-تحدد-موعد-بدء-الإنتاج-التسلسلي-لطائرة-الركاب-المحلية-الصنع-تو-214-1108636507.html
روسيا تحدد موعد بدء الإنتاج التسلسلي لطائرة الركاب المحلية الصنع "تو-214"
روسيا تحدد موعد بدء الإنتاج التسلسلي لطائرة الركاب المحلية الصنع "تو-214"
سبوتنيك عربي
كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، عن موعد الإنتاج التسلسلي لطائرات الركاب الروسية المحلية الصنع من طراز "تو-214"، في خطوة جديدة لتعزيز السيادة... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T13:19+0000
2025-12-27T13:19+0000
2025-12-27T13:19+0000
روسيا
اقتصاد
طيران
طائرة ركاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101976/40/1019764079_0:238:2794:1810_1920x0_80_0_0_379c3f433767fc66d122cc1eb739f602.jpg
وقال أليخانوف للصحفيين: "الإجراءات المتخذة ستمكّننا من زيادة إنتاج طائرات "تو-214"، التي من المخطط أن يبدأ إنتاجها التسلسلي على مراحل بعد اكتمال جميع التعديلات بحلول عام 2026".وأضاف أن "المصنع، بدعم من وزارة الصناعة والتجارة، تم إنشاء مركز تصنيع وتشغيله، حيث تعمل فيه بالفعل معدات الخراطة والطحن عالية الأداء، وتم إنشاء منشأة تجميع هياكل الطائرات وتشغيلها، حيث يجري تركيب آلات التثبيت وأدوات التجميع، ويجري استكمال إعادة تجهيز جميع خطوط الإنتاج تقنيًا، ويقترب بناء 3 مراكز لوجستية لتخزين المعادن والمكونات المشتراة من الاكتمال".وأكد أليخانوف أن النسخة المحدثة من طائرة "تو-214" تمثل خطوة جديدة نحو تحقيق السيادة التكنولوجية في قطاع الطيران المدني الروسي، مشيرا إلى أن العمل مستمر لتطوير هذه القدرات وعدم التوقف عند هذا الحد.من جانبه، قال وزير النقل الروسي، أندريه نيكيتين، إن اعتماد النسخة المستبدلة بالمكونات المحلية من طائرة "تو-214" يفتح الطريق أمام الإنتاج التسلسلي لتزويد شركات الطيران الروسية بهذه الطائرات.وتُعد طائرة "تو-214" طائرة ركاب روسية حديثة قادرة على نقل ما يصل إلى 210 ركاب لمسافة تبلغ 5200 كيلومتر، وحتى بداية عام 2022، كان إنتاج هذا الطراز موجها أساسا للجهات الخاصة والحكومية، في ظل اعتماد شركات الطيران الروسية آنذاك على الطائرات الأجنبية.طائرة الركاب الروسية "تو-214"
https://sarabic.ae/20251219/بالأرقام--بوتين-يؤكد-على-قوة-الاقتصاد-الروسي-1108333246.html
https://sarabic.ae/20250905/بوتين-روسيا-من-بين-الدول-الخمس-الرائدة-في-العالم-بتطوير-وإنتاج-محركات-الطائرات-والصواريخ-1104556990.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101976/40/1019764079_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c27218afd6b4fc7023740256d20e82c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد, طيران, طائرة ركاب
روسيا, اقتصاد, طيران, طائرة ركاب
روسيا تحدد موعد بدء الإنتاج التسلسلي لطائرة الركاب المحلية الصنع "تو-214"
كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، عن موعد الإنتاج التسلسلي لطائرات الركاب الروسية المحلية الصنع من طراز "تو-214"، في خطوة جديدة لتعزيز السيادة التكنولوجية لروسيا في مجال الطيران المدني.
وقال أليخانوف للصحفيين: "الإجراءات المتخذة ستمكّننا من زيادة إنتاج طائرات "تو-214"، التي من المخطط أن يبدأ إنتاجها التسلسلي على مراحل بعد اكتمال جميع التعديلات بحلول عام 2026".
وأشار أليخانوف إلى أن حصول طائرة "تو-214" على شهادة تجيز إجراء تغيير جوهري على تصميمها القياسي يمهد الطريق للإنتاج التسلسلي الكامل لهذه الطائرات.
وأضاف أن "المصنع، بدعم من وزارة الصناعة والتجارة، تم إنشاء مركز تصنيع وتشغيله، حيث تعمل فيه بالفعل معدات الخراطة والطحن عالية الأداء، وتم إنشاء منشأة تجميع هياكل الطائرات وتشغيلها، حيث يجري تركيب آلات التثبيت وأدوات التجميع، ويجري استكمال إعادة تجهيز جميع خطوط الإنتاج تقنيًا، ويقترب بناء 3 مراكز لوجستية لتخزين المعادن والمكونات المشتراة من الاكتمال".
وأكد أليخانوف أن النسخة المحدثة من طائرة "تو-214" تمثل خطوة جديدة نحو تحقيق السيادة التكنولوجية
في قطاع الطيران المدني الروسي، مشيرا إلى أن العمل مستمر لتطوير هذه القدرات وعدم التوقف عند هذا الحد.
وقال أليخانوف: "ابتكر مصممو طائراتنا أيضا أول أنظمة محلية فريدة لتجنب الاصطدام الجوي والتحذير من الاقتراب من الأرض. كانت شركة واحدة فقط تنتج هذه الأنظمة لصناعة الطائرات العالمية، وقد تمكنا من كسر احتكارها العالمي، والآن، سيتم تركيب هذه الأنظمة، التي أثبتت فعاليتها بالفعل، على طرازات أخرى من الطائرات. تمثل طائرة "تو-214" الجديدة خطوة أخرى نحو السيادة التكنولوجية في مجال الطيران المدني، ولن نكتفي بما حققناه".
من جانبه، قال وزير النقل الروسي، أندريه نيكيتين، إن اعتماد النسخة المستبدلة بالمكونات المحلية من طائرة "تو-214" يفتح الطريق أمام الإنتاج التسلسلي لتزويد شركات الطيران الروسية بهذه الطائرات.
وفي وقت سابق، منحت وكالة الطيران الروسية "روسافياتسيا" شهادة اعتماد للتصميم المعدل للطائرة، والذي يتضمن استبدال المعدات المستوردة بأنظمة روسية مطورة محليا. ولفت أليخانوف إلى أن المتخصصين قد طوروا نظاما إلكترونيا جديدا كليا للطائرة.
وتُعد طائرة "تو-214" طائرة ركاب روسية حديثة قادرة على نقل ما يصل إلى 210 ركاب لمسافة تبلغ 5200 كيلومتر، وحتى بداية عام 2022، كان إنتاج هذا الطراز موجها أساسا للجهات الخاصة والحكومية، في ظل اعتماد شركات الطيران الروسية آنذاك على الطائرات الأجنبية.