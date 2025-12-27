https://sarabic.ae/20251227/سوريا-تدين-بشدة-الاعتراف-الإسرائيلي-بـأرض-الصومال---1108649629.html
سوريا تدين بشدة الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
أعربت سوريا، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند)، واصفة الخطوة بأنها "انتهاك... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
أعربت سوريا، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند)، واصفة الخطوة بأنها "انتهاك واضح" لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومساس مباشر بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية
، في بيان رسمي، أن مثل هذه الإجراءات الأحادية "لا تملك أي شرعية قانونية"، ولا يمكن أن يترتب عليها أي أثر دولي، كونها تقوم على فرض أمر واقع يتعارض مع قواعد العلاقات الدولية المستقرة.
وشدد البيان على أن محاولات خلق كيانات موازية أو دعم مشاريع انفصالية تشكل "سابقة خطيرة" تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، محملة إياها تداعيات سياسية وأمنية خطيرة على دول المنطقة وشعوبها.
وجددت دمشق موقفها الثابت الداعم لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدة رفضها المطلق لأي مساعٍ تهدف إلى تفكيك الدول أو المساس بوحدتها الترابية.
وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي
، ما منحها شريكا جديدا مطلًا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.
ويأتي اتفاق يوم أمس الجمعة، القاضي باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة"، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة إعلامية أمريكية.
وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء، ورئيس "أرض الصومال"
عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعا اتفاق اعتراف متبادل.
وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.