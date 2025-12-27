مادورو: روح هتلر ما تزال تطارد العالم

https://sarabic.ae/20251227/مادورو-روح-هتلر-لا-تزال-تطارد-العالم-1108616783.html

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الجمعة، أن "روح أدولف هتلر، ما تزال تجوب العالم، تحوم حول السلطة العالمية". 27.12.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح مادورو، في خطاب خلال اجتماع مع نوابه، عرضته قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام"، أنه زار العاصمة الروسية موسكو، في مايو/ أيار الماضي، للمشاركة في الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر رعلى النازية.وقال مادورو خلال اللقاء: "نصر الجيش الأحمر والاتحاد السوفييتي قسّم تاريخ البشرية إلى ما قبل وما بعد وحشية هتلر… روح هتلر ما تزال تجوب العالم، وهي تدور حول السلطة العالمية". وأكد الرئيس الفنزويلي أن الولايات المتحدة الأمريكية، لن تتمكن من فرض نموذج استعماري على بلاده من أجل سرقة مواردها الطبيعية.وأشار إلى أن الولايات المتحدة "فشلت في رهانها على بعض قادة المعارضة مثل ليوبولدو لوبيز، وخوان غوايدو، وماريا كورينا ماتشادو".وتبرر أمريكا وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ"مكافحة الاتجار بالمخدرات". وخلال سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت القوات الأمريكية، مرارا، قدراتها العسكرية لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية، زعمت أنها كانت تنقل مخدرات.وأفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية، في نهاية سبتمبر الماضي، بأن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على إعداد خيارات لتوجيه ضربات إلى تجار المخدرات داخل الجمهورية البوليفارية.وفي كاراكاس، جرى اعتبار هذه التحركات "استفزازا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطابع المنزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية لمنطقة البحر الكاريبي".وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أشارت إلى أن موسكو ترصد تصعيدا مستمرا وممنهجا للتوتر حول فنزويلا الصديقة، معربة عن قلق خاص إزاء الطابع الأحادي للقرارات، التي تشكل تهديدا للملاحة الدولية.

