مقديشو تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251227/مقديشو-تطلب-عقد-اجتماع-طارئ-للجامعة-العربية-لرفض-اعتراف-إسرائيل-بـأرض-الصومال-1108623463.html
مقديشو تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"
مقديشو تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"
سبوتنيك عربي
أعرب علي عبدي أواري، سفير الصومال في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إدانة بلاده القاطعة ورفضها التام لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T08:55+0000
2025-12-27T08:55+0000
الصومال
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/06/1086723130_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5f0efa72137dc1c49b7a3eeb33cfc65b.jpg
وفي بيان صادر عنه، أكد السفير أواري، أن "الصومال تطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية لمناقشة التبعات الخطيرة لهذه الخطوات، وإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذا القرار غير المسؤول، تعبيرًا عن التضامن مع الصومال، ودفاعًا عن مبادئ السيادة الوطنية ووحدة الأراضي العربية، ورفضًا لأي مساعي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي".ووصف السفير الصومالي، هذه التصريحات والإجراءات بأنها "انتهاك فاضح لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وكيانها الترابي، وتتعارض بشكل صريح مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، التي تؤكد جميعها على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي في الصومال، ما منحها شريكًا جديدًا مطلًا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.ويأتي الاعتراف الإسرائيلي، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الجمعة، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.
https://sarabic.ae/20251227/بعد-اعتراف-إسرائيل-بها-ماذا-نعرف-عن-أرض-الصومال-1108621677.html
https://sarabic.ae/20251227/ترامب-لن-أعترف-بـأرض-الصومال-حاليا-كما-فعلت-إسرائيل-1108617788.html
الصومال
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/06/1086723130_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_3fadb3192c7919773261c51cd54f352d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصومال, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الصومال, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مقديشو تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

08:55 GMT 27.12.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAجامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
أعرب علي عبدي أواري، سفير الصومال في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إدانة بلاده القاطعة ورفضها التام لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن اعتراف بلاده بـ"جمهورية أرض الصومال ككيان مستقل".
وفي بيان صادر عنه، أكد السفير أواري، أن "الصومال تطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية لمناقشة التبعات الخطيرة لهذه الخطوات، وإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذا القرار غير المسؤول، تعبيرًا عن التضامن مع الصومال، ودفاعًا عن مبادئ السيادة الوطنية ووحدة الأراضي العربية، ورفضًا لأي مساعي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي".
عاصمة الصومال مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
بعد اعتراف إسرائيل بها.. ماذا نعرف عن "أرض الصومال"؟
06:46 GMT
ووصف السفير الصومالي، هذه التصريحات والإجراءات بأنها "انتهاك فاضح لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وكيانها الترابي، وتتعارض بشكل صريح مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، التي تؤكد جميعها على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

كما أعاد التأكيد على موقف الحكومة الصومالية الراسخ بأن إقليم "أرض الصومال" يُعتبر "جزءًا أصيلًا وغير قابل للتقسيم من أراضي الدولة الصومالية، وأن أي جهود للاعتراف به كدولة مستقلة تُعد غير شرعية وباطلة تمامًا، ولا تحمل أي قيمة قانونية أو أثر عملي".

وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي في الصومال، ما منحها شريكًا جديدًا مطلًا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.
ويأتي الاعتراف الإسرائيلي، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الجمعة، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منتجع "مارالاغو"، بشأن "وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
ترامب: لن أعترف بـ"أرض الصومال" حاليا كما فعلت إسرائيل
01:12 GMT
وقال مكتب نتنياهو، إن رئيس الوزراء، ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله، وقّعا اتفاق اعتراف متبادل.
وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله، للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала